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История матча Англия — Венгрия 1953 года, который изменил расстановку сил в футболе

Венгры забили Англии 13 голов за два матча. Так «родоначальников» не унижал никто!
Виталий Пасичный
История матча Англия — Венгрия 1953 года
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Матчи, которые изменили футбол.

Хоть сборная Англии и играла в финале последнего чемпионата Европы, от неё давно не ждут больших побед. В последние полтора десятилетия она потерпела немало обидных и даже унизительных поражений вроде проигрыша исландцам на последнем Евро, костариканцам на ЧМ-2014, россиянам и хорватам в отборе на Евро-2008. Такие неудачи ставят под сомнение сам статус топ-сборной, к которой Англию принято относить уже скорее исторически.

Но сто лет назад англичане были главной футбольной сборной мира. Командой, изменившей футбольный расклад раз и навсегда, стала сборная Венгрии, которая прямо на «Уэмбли» показала, как надо играть в футбол.

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Сборная Англии не ездила на довоенные чемпионаты мира. Команды второго-третьего дивизиона этой страны, устраивая турне по Европе, легко разбирались с континентальными грандами. Решение не участвовать в турнирах сильнейших всё равно выглядит спорным, но оно было объяснимо.

Иногда сборная Англии выезжала в континентальную Европу – и до поры до времени показывала, что равных в мире ей нет. Например, три матча в Вене закончились для австрийцев тремя поражениями с общим счётом 3:25. Первое больше поражение Англии состоялось в 1929-м, когда сборная Испании обыграла её в Мадриде 4:3. Но реванш на острове англичане провели достойно: победа 7:1, причём уже к 70-й минуте на табло «Хайбери» горел счёт 7:0.

Шло время, победы над родоначальниками записывали в актив новые и новые страны. До Второй мировой успели Франция, Чехословакия, Венгрия, Австрия, Бельгия, Швейцария и Югославия – но у себя дома англичане не проигрывали ни одной небританской сборной.

Изредка англичане приглашали в гости сильнейшие сборные и громили их. Так, например, вскоре после победы на ЧМ-1934 на «Хайбери» сыграла сборная Италии, проигравшая 2:3, а в 1936-м британцы обыграли 6:2 сборную Венгрии, которая уже тогда котировалась на уровне лучших (и на следующем ЧМ дошла до финала).

Но господство англичан с каждым годом выглядело всё более и более мнимым. В 1950-м нашлась первая континентальная сборная, которая не проиграла в Англии: очень сильные на тот момент югославы добились ничьей — 2:2. Уже в следующем году ничьи в Лондоне сделали Франция и Австрия. Впрочем, гораздо важнее, что дебют англичан на ЧМ обернулся провалом. На ЧМ-1950 англичане проиграли не только испанцам, но и безоговорочно любительской сборной США, и даже не вышли из группы.

Фото: William Vanderson/Getty Images

Причины такой деградации кроются не только в прогрессе соперников. Руководство сборной Англии предельно долго игнорировало развитие других европейских сборных. Самое очевидное проявление подобного — отсутствие самой должности главного тренера до 60-х годов. Список сборников и стартовый состав определялись самой Футбольной ассоциацией – то есть чиновниками. Сборную «тренировал» физкультурник, просто проводивший тренировки.

Такой пещерный подход был нормой через 20 лет после того, как Герберт Чепмен выигрывал чемпионаты Англии с двумя разными командами. Прогрессивный тренер самым наглядным образом демонстрировал, насколько могут взлететь результаты, если доверить работу с командой одному профи – но это Футбольную ассоциацию не пронимало. Первый тренер сборной Уолтер Уинтерботтом провалил ЧМ-1950 и не только, но всё равно заслужил в Англии глубочайшее уважение. За время его работы в сборной (1946-1962) Уинтерботтом смог добиться повышения тренерских полномочий до практически современного уровня.

Но к началу 50-х его роль сводилась к проведению тренировок – причём без права внедрять какие-либо инновации и малейшего уважения со стороны футболистов. У Уинтерботтома не было серьёзной карьеры футболиста за плечами, игроки к его мнению не прислушивались. Тренировки тоже были примитивными: лучших игроков страны учили с акцентом на постоянную борьбу и жёсткость, мяч в воздухе проводил больше времени, чем на земле.

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Примерно до 1950 года главным соперником сборной Англии были шотландцы. В то время именно шотландские тренеры были главными пропагандистами комбинационной и техничной игры. Ещё до Второй мировой в футболе появилось выражение «дунайский стиль», означающее тонкую, комбинационную игру. Именно шотландцы, обосновавшиеся в Австрии и Венгрии, когда они ещё были одной страной, приучили местные футбольные команды играть в то, что сейчас называют тики-такой.

Даже до войны две части империи успели показать класс. Венгрия, как уже сказано выше, играла в финале ЧМ-1938, а Австрия дошла до полуфинала ЧМ-1934. Но даже этот уровень несравним с тем поколением гениев, которое выросло в Венгрии после войны.

Невероятно техничный и креативный Нандор Хидегкути. Диспетчер с идеальным пасом Йожеф Божик. Выдающийся универсал с запредельным голевым чутьём Шандор Кочиш. Просто великий Ференц Пушкаш. И это при безусловном таланте форварда Золтана Цибора, вратаря Дьюлы Грошича, защитников Дьюлы Лоранта и Енё Бузански.

Талантливых игроков было так много, что сборная могла себе позволить обходиться даже без самых выдающихся. Ладислав Кубала стал легендой «Барселоны», был признан лучшим футболистом клуба в XX веке – но в сборную коммунистической страны дорога ему была закрыта. То же касается и Иштвана Ньерша, забившего за «Интер» 133 гола в 182 матчах и ставшего одной из главных звёзд послевоенной Серии А.

Ещё более показательна история с Ференцом Деаком. Он по сей день удерживает рекорд по числу голов в отдельно взятом сезоне европейской лиги: в первом же послевоенном чемпионате он забил 66 раз в 34 матчах за скромнейший «Сёнтлеринц». Деак был хорош на поле, но с тяжёлым характером – и из-за этого проиграл конкуренцию скромному Нандору Хидегкути. Последний матч за сборную Ференц сыграл в 27 лет, после чего его показатели застыли на аномальной отметке: 20 матчей за сборную, 29 голов.

Хотя Деак был замечен и в стандартных футбольных провинностях вроде нарушения режима, есть версия, что точкой невозврата для него стал отказ перейти в «Гонвед». Тренер Густав Шебеш, как Лобановский десятилетиями позже в СССР, делал ставку на базовый клуб сборной. Только он не вызывал в сборную игроков одного клуба, а наоборот, добивался, чтобы все лучшие игроки страны оказались в одном клубе.

Авторитарный, а порой и просто жестокий режим Матьяша Ракоши поспособствовал этому моментально. За 2,5 года его пребывания на посту генсека было возбуждено полтора миллиона уголовных дел – заставить каких-то футболистов сменить место работы ему было нетрудно. Базовым клубом стал будапештский «Кишпешт», тут же переименованный в «Гонвед» – «Защитник отечества» по-венгерски. Кочиш, Цибор и ещё один будущий игрок основы сборной Ласло Будаи в добровольно-принудительном порядке перешли в «Гонвед» из «Ференцвароша», который надолго забыл о титулах. Божик и Пушкаш играли за «Гонвед» с самого начала, Грошича и Лоранта взяли в скромных венгерских командах. В итоге из 11 футболистов, начавших матч в Лондоне, семь представляли «Гонвед».

Фото: Dennis Oulds/Getty Images

После матча с СССР о поражениях забыли

В мае 1952 года сборная Венгрии сыграла в Москве – и уступила 1:2. В последующие два года команда Шебеша не проиграла ни разу – и большую часть матчей выиграла крупно. Девять следующих игр принесли девять побед и 40 (!) забитых мячей. Особой ценности этим победам придавало то, что они включили победу на Олимпийских играх.

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Сборная Венгрии играла в футбол, который отличался от футбола всех остальных. Невероятно смелая, техничная и одарённая индивидуально команда постоянно комбинировала, ставила неразрешимые задачи перед обороной новых и новых соперников – и не оставляла ни шанса на победу. Только Югославия в финале и почему-то Румыния в первом раунде квалификации отделались просто поражениями 0:2 и 1:2 соответственно. Италия на пути к золотым медалям была разгромлена 0:3, Турция – 1:7, Швеция – 0:6.

После финального матча к Шебешу подошёл секретарь английской Футбольной ассоциации и сказал: «Я поздравляю вас, мистер Шебеш, с великолепной победой. Настало время назначить даты встреч между сборной Англии и вашей прекрасной командой. Начнём в Лондоне?»

Шебеш был рад принять вызов, но окончательное решение было, конечно, не за ним. Коммунистическая власть Венгрии больше всего боялась проиграть – и тянула с согласием больше года. За это время команда Шебеша сыграла ещё восемь матчей: шесть побед, две ничьи, разница мячей 27-10. В итоге лично Ракоши, за свои привычки прозванный лучшим учеником Сталина, вызвал к себе тренера и сказал: «Вы можете рассчитывать на любую нашу поддержку, но за результат отвечаете лично вы, товарищ Шебеш. Надеюсь, вы меня правильно поняли?» — «Да, конечно, товарищ Ракоши».

Как только руководство Венгрии согласилось на матч, Шебеш выехал в Лондон и принялся изучать соперника. Тогда в Великобритании играли другими мячами, чем в континентальной Европе – и тренер закупил несколько десятков таких, чтобы команда привыкла к ним на тренировках. Он зафиксировал размер ворот и поля, а также высоту травы на «Уэмбли», отсмотрел с трибуны их матч со сборной остальной Европы, завершившийся со счётом 4:4. Кстати, Пушкаша и Божика приглашали принять участие, но из-за наличия в составе гостей «предателя» Кубалы венгерская федерация ответила отказом.

Англичане о подготовке к матчу века по понятным причинам распространяются меньше, но о многом говорят слова центрального защитника Гарри Джонстона.

Гарри Джонстон
Гарри Джонстон
экс центральный защитник

«Хоть бы тренер сказал, что эти ребята играют не так, как все европейцы. Другие обычно, пока мяч в штрафную не затащат, по воротам не бьют. Да и этот Хидегкути какой-то центр неправильный. «Столба» я ловил бы без вопросов. А за ним пришлось гоняться по всему полю, даже на чужую половину забегать. Ну, предупредили бы...»

Первый мяч влетел в ворота англичан уже на первой минуте: как раз Хидегкути после паса Пушкаша ушёл от Джонстона и пробил вратаря. Тут же гости «Уэмбли» создали ещё пару стопроцентных моментов, упустили их, а потом один их гол отменили из-за офсайда, которого, скорее всего, не было. Более того, англичане тут же сравняли счёт: Стэнли Мортенсен, который отметился в финале Кубка Англии того же года хет-триком, своим проходом фактически сделал этот гол.

Ответом на это стали ещё три гола венгров в ворота Гила Меррика ещё до 30-й минуты. Статичная линия обороны просто не знала, что делать с соперником принципиально более современного уровня. Лучшим у англичан в этой игре был вратарь, пусть он и пропустил целых шесть раз. Атака сборной Англии смогла показать класс, но сомнений относительно того, какая из команд была в этот день сильнее, не было ни у кого. Шебеш даже позволил себе заменить вратаря, и это не поменяло ничего — 6:3 победа гостей.

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Что было дальше? Сначала англичане просто попытались взять реванш. К ответному матчу, который состоялся в марте 1954-го, они сделали семь изменений в стартовом составе, но в Будапеште получили ещё сильнее. Итоговые 1:7 до сих пор остаются крупнейшим поражением в их истории, причём единственный мяч был забит при счёте 0:6. Так «родоначальников» не унижал никто. Венгрия по сравнению с игрой на «Уэмбли» обошлась одной непринципиальной заменой в старте.

Стало понятно, что дело не в персоналиях, а в системе. Одним из людей, для которых избиение на «Уэмбли» стало последним матчем за сборную, был Альф Рамсей. Он вскоре закончил карьеру футболиста, возглавил «Ипсвич» – и совершил один из самых невероятных рывков в истории футбола. За пять лет Рамсей поднял команду из третьего дивизиона до чемпионского титула!

Основой тактики Альфа были как раз перемещения игроков. Он предпочитал модель игры 4-3-3, но важнее, что как тренер едва ли не первым на острове выступил против того, чтобы каждый игрок находился строго в своей зоне. Перемещения игроков, более энергозатратный и современный футбол позволили Рамсею выиграть не только чемпионат Англии с «Ипсвичем», но и чемпионат мира – с той сборной Англии, которую ему в 1962-м передал Уинтерботтом. К тому моменту он наконец добился, чтобы тренер главной команды страны сам определял состав на игру.

Фото: Evening Standard/Getty Images

Английский футбол изменился. Две показательные порки от венгров заставили англичан пересмотреть видение футбола. А венгры после того поражения от СССР и до конца 1955 года сыграли 42 матча и проиграли всего один из них – на их горе, самый важный.

Такие победы, как 7:1 над Англией, мотивировали соперников называть венгров даже не фаворитом, а досрочным чемпионом ЧМ. Витторио Поццо, приведший сборную Италии к победам на двух довоенных чемпионатах, говорил, что и не знает, зачем проводить турнир. Но венгры сенсационно проиграли финал немцам, которых сами же в группе разгромили со счётом 8:3. В историю вошли слова тренера сборной ФРГ Зеппа Гербергера:

Зепп Гербергер
Зепп Гербергер
экс-тренер сборной ФРГ

«Чтобы стать чемпионом мира, вовсе не нужно быть сильнее всех на протяжении четырёх лет. Достаточно победить в четырёх матчах подряд».

Выиграть ещё что-то, кроме Олимпиады-1952, у венгров так и не получилось. В 18 матчах после финала ЧМ они добыли 15 побед и три ничьи, но 1956-й начали с трёх поражений в пяти матчах – и Шебеша, несмотря на все предыдущие заслуги, уволили. В конце того года в Венгрии прогремело восстание, подавленное советскими войсками и стоившее жизни тысячам венгров. «Гонвед» в это время играл ответный матч Кубка чемпионов — и многие футболисты отказались возвращаться на родину. Пушкаш стал звездой «Реала», Цибор и Кочиш перешли в «Барселону».

Год без Пушкаша Год без Пушкаша

Венгерская футбольная сказка закончилась – как показало время, навсегда. Команда, которую называли золотой, выиграла только одну послевоенную Олимпиаду, но оставила большой след в истории.

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