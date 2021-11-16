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Стыковые матчи, с кем сыграет сборная России, чемпионат мира — 2022

Расклады в стыках резко изменились. С кем сыграет сборная России?
Андрей Мельников
Стыковые матчи, с кем сыграет сборная России
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Теперь среди возможных соперников ещё и Италия.

Соперники, с которыми сборная России может встретиться в стыковых матчах отбора на чемпионат мира, становятся всё сильнее. В понедельник участником плей-офф стала Италия, не сумевшая обыграть Северную Ирландию. Вот полный расклад по стыковым матчам.

Сначала коротко напомним про формат.

  • В европейских стыках участвует 12 команд. 10 из них — это те, кто занял вторые места в отборочных группах, ещё 2 попадают из Лиги наций. На всех выделено лишь 3 путёвки на чемпионат мира.
  • 26 ноября пройдёт жеребьёвка, которая определит 6 полуфинальных пар. Перед жеребьёвкой команды будут разделены на 6 сеяных и 6 несеяных. В число сеяных попадут лучшие из занявших вторые места в отборе. Несеяными будут 4 оставшиеся команды из отборочных групп плюс 2 сборные из Лиги наций.
  • Каждый участник стыков сразу узнает не только соперника по полуфиналу, но и пару, в которой определится его возможный оппонент в финале.
  • И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд, хозяев финалов определит дополнительная жеребьевка. Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы — 29 марта.

Вот самая главная таблица. В ней все сборные, которые попадают в стыки по итогам матчей понедельника. Названия групп и команд, где турнир уже завершился, выделены жирным.

ГруппаКомандаОчкиМячиПосев
АПортугалия1717-6Да
FШотландия1714-7Да
СИталия1613-2Да
НРоссия1614-5Да
ВШвеция1512-16Да
IПольша1418-10Да
ЕУэльс1413-8Нет
JСеверная Македония1214-11Нет
GТурция1216-15Нет
DФинляндия1110-8Нет
Лига нацийАвстрия--Нет
Лига нацийЧехия--Нет

Важный момент. В разных группах — разное количество команд, пять или шесть. Когда составляется список сборных, занявших вторые места, у команд из групп с шестью участниками вычитаются очки и забитые/пропущенные голы в матчах с худшими сборными их групп.

На примере России это выглядит так. В группе Н наши набрали 22 очка, разница мячей — 19:6. На последнем месте в группе — Мальта, которую россияне дважды обыграли с общим счётом 5:1. Таким образом, в списке команд, которые попали в стыки, у России 16 очков (22 минус 6, которые набрали с Мальтой), а разница мячей — 14:5.

Что случилось в понедельник

Четыре группы закончили играть ещё в воскресенье, 14 ноября. В них вторые места заняли Португалия, Швеция, Россия и Северная Македония. В понедельник последние матчи провели ещё в трёх группах.

Главные события произошли в группе С. Италия не смогла победить в гостях Северную Ирландию (0:0), осталась второй и будет играть в стыковых матчах. На первое место вырвалась Швейцария, не оставившая шансов болгарам (4:0).

В группе F всё решилось уже давно. Дания отправляется на ЧМ-2022, Шотландия — в стыки. 15 ноября шотландцы обыграли датчан (2:0) и обеспечили себе место среди сеяных команд. А ещё в стыках Австрия, попавшая в плей-офф из Лиги наций.

В группе I Англия сделала то, чего от неё ждали: гостевая победа над Сан-Марино (10:0) и официальное первое место в группе. В стыках, как и предполагалось, сыграет Польша. Проблема в том, что поляки проиграли Венгрии (1:2) и теперь могут оказаться среди несеяных команд. А значит — сыграть с Россией в полуфинале плей-офф.

Что будет во вторник

Теперь о том, что нас ждёт во вторник, 16 ноября. В последний день европейского отбора ЧМ-2022 пройдут матчи в трёх последних группах. Все игры начнутся в 22:45.

Группа D

Последние матчи

Финляндия — Франция
Босния и Герцеговина — Украина

Французы — досрочно первые, а за место в стыках борются финны и украинцы. Варианты такие:

  • Финляндия побеждает. Она в стыках вне зависимости от того, как сыграет Украина.
  • Украина не побеждает. Финляндия в стыках вне зависимости от своего матча с Францией.
  • Украина побеждает, Финляндия проигрывает. Украина поднимается на второе место и отправляется в стыки.
  • Украина побеждает, Финляндия играет вничью с Францией. Самый сложный вариант. У украинцев и финнов одинаковое количество очков, так что всё решит лучшая разница мячей. Если она одинаковая, всё решит большее количество забитых. Если число забитых и пропущенных идентично, второе место по личным встречах займёт Украина.

Группа Е

Последние матчи

Уэльс — Бельгия
Чехия — Эстония

Бельгия давно обеспечила себе первое место. За второе идёт борьба между Уэльсом и Чехией. У чехов только один вариант: победить Эстонию, дождаться поражения Уэльса и обойти валлийцев по разнице мячей. При одинаковом количестве забитых и пропущенных выше окажется Уэльс (по личным встречам).

Фишка этой группы в том, что в стыках в любом случае сыграют и Уэльс, и Чехия. Тот, кто останется третьим, попадёт в стыковые матчи из Лиги наций (но точно будет несеяным).

Группа G

Последние матчи

Нидерланды — Норвегия
Черногория — Турция
Гибралтар — Латвия

В этой группе вариантов очень много: второе место могут занять и Нидерланды, и Норвегия, и Турция.

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