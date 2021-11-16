Расклады в стыках резко изменились. С кем сыграет сборная России?

Соперники, с которыми сборная России может встретиться в стыковых матчах отбора на чемпионат мира, становятся всё сильнее. В понедельник участником плей-офф стала Италия, не сумевшая обыграть Северную Ирландию. Вот полный расклад по стыковым матчам.
Сначала коротко напомним про формат.
- В европейских стыках участвует 12 команд. 10 из них — это те, кто занял вторые места в отборочных группах, ещё 2 попадают из Лиги наций. На всех выделено лишь 3 путёвки на чемпионат мира.
- 26 ноября пройдёт жеребьёвка, которая определит 6 полуфинальных пар. Перед жеребьёвкой команды будут разделены на 6 сеяных и 6 несеяных. В число сеяных попадут лучшие из занявших вторые места в отборе. Несеяными будут 4 оставшиеся команды из отборочных групп плюс 2 сборные из Лиги наций.
- Каждый участник стыков сразу узнает не только соперника по полуфиналу, но и пару, в которой определится его возможный оппонент в финале.
- И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд, хозяев финалов определит дополнительная жеребьевка. Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы — 29 марта.
Вот самая главная таблица. В ней все сборные, которые попадают в стыки по итогам матчей понедельника. Названия групп и команд, где турнир уже завершился, выделены жирным.
|Группа
|Команда
|Очки
|Мячи
|Посев
|А
|Португалия
|17
|17-6
|Да
|F
|Шотландия
|17
|14-7
|Да
|С
|Италия
|16
|13-2
|Да
|Н
|Россия
|16
|14-5
|Да
|В
|Швеция
|15
|12-16
|Да
|I
|Польша
|14
|18-10
|Да
|Е
|Уэльс
|14
|13-8
|Нет
|J
|Северная Македония
|12
|14-11
|Нет
|G
|Турция
|12
|16-15
|Нет
|D
|Финляндия
|11
|10-8
|Нет
|Лига наций
|Австрия
|-
|-
|Нет
|Лига наций
|Чехия
|-
|-
|Нет
Важный момент. В разных группах — разное количество команд, пять или шесть. Когда составляется список сборных, занявших вторые места, у команд из групп с шестью участниками вычитаются очки и забитые/пропущенные голы в матчах с худшими сборными их групп.
На примере России это выглядит так. В группе Н наши набрали 22 очка, разница мячей — 19:6. На последнем месте в группе — Мальта, которую россияне дважды обыграли с общим счётом 5:1. Таким образом, в списке команд, которые попали в стыки, у России 16 очков (22 минус 6, которые набрали с Мальтой), а разница мячей — 14:5.
Что случилось в понедельник
Четыре группы закончили играть ещё в воскресенье, 14 ноября. В них вторые места заняли Португалия, Швеция, Россия и Северная Македония. В понедельник последние матчи провели ещё в трёх группах.
Главные события произошли в группе С. Италия не смогла победить в гостях Северную Ирландию (0:0), осталась второй и будет играть в стыковых матчах. На первое место вырвалась Швейцария, не оставившая шансов болгарам (4:0).
В группе F всё решилось уже давно. Дания отправляется на ЧМ-2022, Шотландия — в стыки. 15 ноября шотландцы обыграли датчан (2:0) и обеспечили себе место среди сеяных команд. А ещё в стыках Австрия, попавшая в плей-офф из Лиги наций.
В группе I Англия сделала то, чего от неё ждали: гостевая победа над Сан-Марино (10:0) и официальное первое место в группе. В стыках, как и предполагалось, сыграет Польша. Проблема в том, что поляки проиграли Венгрии (1:2) и теперь могут оказаться среди несеяных команд. А значит — сыграть с Россией в полуфинале плей-офф.
Что будет во вторник
Теперь о том, что нас ждёт во вторник, 16 ноября. В последний день европейского отбора ЧМ-2022 пройдут матчи в трёх последних группах. Все игры начнутся в 22:45.
Группа D
Последние матчи
Финляндия — Франция
Босния и Герцеговина — Украина
Французы — досрочно первые, а за место в стыках борются финны и украинцы. Варианты такие:
- Финляндия побеждает. Она в стыках вне зависимости от того, как сыграет Украина.
- Украина не побеждает. Финляндия в стыках вне зависимости от своего матча с Францией.
- Украина побеждает, Финляндия проигрывает. Украина поднимается на второе место и отправляется в стыки.
- Украина побеждает, Финляндия играет вничью с Францией. Самый сложный вариант. У украинцев и финнов одинаковое количество очков, так что всё решит лучшая разница мячей. Если она одинаковая, всё решит большее количество забитых. Если число забитых и пропущенных идентично, второе место по личным встречах займёт Украина.
Группа Е
Последние матчи
Уэльс — Бельгия
Чехия — Эстония
Бельгия давно обеспечила себе первое место. За второе идёт борьба между Уэльсом и Чехией. У чехов только один вариант: победить Эстонию, дождаться поражения Уэльса и обойти валлийцев по разнице мячей. При одинаковом количестве забитых и пропущенных выше окажется Уэльс (по личным встречам).
Фишка этой группы в том, что в стыках в любом случае сыграют и Уэльс, и Чехия. Тот, кто останется третьим, попадёт в стыковые матчи из Лиги наций (но точно будет несеяным).
Группа G
Последние матчи
Нидерланды — Норвегия
Черногория — Турция
Гибралтар — Латвия
В этой группе вариантов очень много: второе место могут занять и Нидерланды, и Норвегия, и Турция.
- 16 ноября 2021
-
08:30
-
05:24
-
04:54
-
03:59
-
03:46
-
03:22
-
02:47
-
02:19
-
01:54
-
01:16
-
00:58
-
00:57
-
00:51
-
00:42
-
00:42
-
00:41
-
00:40
-
00:38
-
00:22
-
00:03
- 15 ноября 2021
-
23:59
-
23:47
-
23:47
-
23:46
-
23:42
-
23:40
-
23:16
-
23:13
-
23:13
-
23:03
-
22:57
-
22:56
-
22:53
-
22:36
-
22:35