Расклады в стыках резко изменились. С кем сыграет сборная России?

Соперники, с которыми сборная России может встретиться в стыковых матчах отбора на чемпионат мира, становятся всё сильнее. В понедельник участником плей-офф стала Италия, не сумевшая обыграть Северную Ирландию. Вот полный расклад по стыковым матчам.

Сначала коротко напомним про формат.

В европейских стыках участвует 12 команд. 10 из них — это те, кто занял вторые места в отборочных группах, ещё 2 попадают из Лиги наций. На всех выделено лишь 3 путёвки на чемпионат мира.

26 ноября пройдёт жеребьёвка, которая определит 6 полуфинальных пар. Перед жеребьёвкой команды будут разделены на 6 сеяных и 6 несеяных. В число сеяных попадут лучшие из занявших вторые места в отборе. Несеяными будут 4 оставшиеся команды из отборочных групп плюс 2 сборные из Лиги наций.

Каждый участник стыков сразу узнает не только соперника по полуфиналу, но и пару, в которой определится его возможный оппонент в финале.

И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд, хозяев финалов определит дополнительная жеребьевка. Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы — 29 марта.

Вот самая главная таблица. В ней все сборные, которые попадают в стыки по итогам матчей понедельника. Названия групп и команд, где турнир уже завершился, выделены жирным.

Группа Команда Очки Мячи Посев А Португалия 17 17-6 Да F Шотландия 17 14-7 Да С Италия 16 13-2 Да Н Россия 16 14-5 Да В Швеция 15 12-16 Да I Польша 14 18-10 Да Е Уэльс 14 13-8 Нет J Северная Македония 12 14-11 Нет G Турция 12 16-15 Нет D Финляндия 11 10-8 Нет Лига наций Австрия - - Нет Лига наций Чехия - - Нет

Важный момент. В разных группах — разное количество команд, пять или шесть. Когда составляется список сборных, занявших вторые места, у команд из групп с шестью участниками вычитаются очки и забитые/пропущенные голы в матчах с худшими сборными их групп.



На примере России это выглядит так. В группе Н наши набрали 22 очка, разница мячей — 19:6. На последнем месте в группе — Мальта, которую россияне дважды обыграли с общим счётом 5:1. Таким образом, в списке команд, которые попали в стыки, у России 16 очков (22 минус 6, которые набрали с Мальтой), а разница мячей — 14:5.

Что случилось в понедельник

Четыре группы закончили играть ещё в воскресенье, 14 ноября. В них вторые места заняли Португалия, Швеция, Россия и Северная Македония. В понедельник последние матчи провели ещё в трёх группах.

Главные события произошли в группе С. Италия не смогла победить в гостях Северную Ирландию (0:0), осталась второй и будет играть в стыковых матчах. На первое место вырвалась Швейцария, не оставившая шансов болгарам (4:0).

В группе F всё решилось уже давно. Дания отправляется на ЧМ-2022, Шотландия — в стыки. 15 ноября шотландцы обыграли датчан (2:0) и обеспечили себе место среди сеяных команд. А ещё в стыках Австрия, попавшая в плей-офф из Лиги наций.

В группе I Англия сделала то, чего от неё ждали: гостевая победа над Сан-Марино (10:0) и официальное первое место в группе. В стыках, как и предполагалось, сыграет Польша. Проблема в том, что поляки проиграли Венгрии (1:2) и теперь могут оказаться среди несеяных команд. А значит — сыграть с Россией в полуфинале плей-офф.

Что будет во вторник

Теперь о том, что нас ждёт во вторник, 16 ноября. В последний день европейского отбора ЧМ-2022 пройдут матчи в трёх последних группах. Все игры начнутся в 22:45.



Группа D

Последние матчи



Финляндия — Франция

Босния и Герцеговина — Украина



Французы — досрочно первые, а за место в стыках борются финны и украинцы. Варианты такие:

Финляндия побеждает. Она в стыках вне зависимости от того, как сыграет Украина.

Украина не побеждает. Финляндия в стыках вне зависимости от своего матча с Францией.

Украина побеждает, Финляндия проигрывает. Украина поднимается на второе место и отправляется в стыки.

Украина побеждает, Финляндия играет вничью с Францией. Самый сложный вариант. У украинцев и финнов одинаковое количество очков, так что всё решит лучшая разница мячей. Если она одинаковая, всё решит большее количество забитых. Если число забитых и пропущенных идентично, второе место по личным встречах займёт Украина.

Группа Е

Последние матчи



Уэльс — Бельгия

Чехия — Эстония



Бельгия давно обеспечила себе первое место. За второе идёт борьба между Уэльсом и Чехией. У чехов только один вариант: победить Эстонию, дождаться поражения Уэльса и обойти валлийцев по разнице мячей. При одинаковом количестве забитых и пропущенных выше окажется Уэльс (по личным встречам).



Фишка этой группы в том, что в стыках в любом случае сыграют и Уэльс, и Чехия. Тот, кто останется третьим, попадёт в стыковые матчи из Лиги наций (но точно будет несеяным).



Группа G

Последние матчи



Нидерланды — Норвегия

Черногория — Турция

Гибралтар — Латвия



В этой группе вариантов очень много: второе место могут занять и Нидерланды, и Норвегия, и Турция.