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Лучший гол года видео, самый смешной автогол, в Италии забили гол в свои ворота

В Италии, кажется, забили лучший гол года. В свои ворота
Андрей Мельников
«Корреджезе» празднует победу над «Гивиборго"
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Сразу две срезки и замечательный удар с лёта.

Если вы всё ещё переживаете из-за автогола Фёдора Кудряшова в матче Хорватия — Россия (1:0), то это видео для вас. Кто автор этого автогола и что за команды на поле, расскажем ниже, а пока только один факт: всё случилось примерно за полтора часа до того, как Кудряшов отправил мяч в ворота Матвея Сафонова.

Заценили? Теперь немного о матче и игроках. Это была игра итальянской серии D (группа D) между командами «Гивиборго» и «Корреджезе». Место действия — тосканский городок Борго-а-Моццано. Кстати, из-за такого названия насёленного пункта «Гивиборго» иногда называют «Гивиццано».

Гол, который вы увидели, был первым в матче, его автор — капитан и центральный защитник «Гивиборго» Алессио Греа. А вот другие действующие лица: вратаря, который неудачно вынес мяч, зовут Габриэле Нуччи, а ему пас (так сказать, предголевой) отдал Федерико Сорбо.

Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Корреджезе», причём единственный мяч «Гивиборго» забил автор автогола Греа. И ещё немного бесполезной информации: в турнирной таблице «Гивиборго» идёт на последнем (20-м) месте, а «Корреджезе» поднялся на 13-е.

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