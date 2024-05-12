Деменко: Слишкович создал из «Спартака» боеспособную и интересную команду

Бывший полузащитник ряда клубов РПЛ Максим Деменко высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича.

«Уже футболисты «Спартака» говорят, что хотели бы, чтобы Слишкович остался. На самом деле Владимир создал боеспособную и очень интересную команду, которая играет достаточно уверенно. Я не знаю, что произошло, но команда преобразилась в течение двух месяцев. «Спартак» не проигрывает шесть матчей, показывает добротный футбол, поэтому многие говорят, что если бы «Спартак» не потерял очки, то мог бы бороться за чемпионство. В этом заслуга тренера.

Я бы на месте руководства «Спартака» не спешил бы с назначением Слишковича. Мы смотрим на это со спортивной составляющей. Футболисты, которые играют, действительно демонстрируют хороший футбол. Те же «Зенит» и «Краснодар» потерялись в ответственный момент, мы их не узнаём. «Динамо» же в трёх турах после паузы проиграло, а сейчас в пяти взяла все игры. Это парадокс», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Слишкович начал руководить «Спартаком» после отставки Гильермо Абаскаля 14 апреля. В семи сыгранных матчах при боснийце красно-белые не потерпели ни одного поражения, четыре раза победив и трижды сыграв вничью.

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