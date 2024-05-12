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«Сочи» — «Пари НН»: хозяева вышли вперёд на восьмой минуте матча

«Сочи» — «Пари НН»: хозяева вышли вперёд на восьмой минуте матча
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В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются «Сочи» и «Пари Нижний Новгород». Игра проводится на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк из Калуги. Матч начался в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
2-й тайм
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кравцов – 8'     2:0 Гуарирапа – 32'    

На восьмой минуте полузащитник сочинцев Кирилл Кравцов вывел свою команду вперёд.

После 27 туров чемпионата России «Сочи» набрал 20 очков и занимает последнее, 16-е место. «Пари НН» после аналогичного количества матчей в Российской Премьер-Лиге заработал 29 очков и располагается на 11-й строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Пари НН» победил «Сочи» со счётом 1:0.

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