«Сочи» — «Пари НН»: хозяева вышли вперёд на восьмой минуте матча

В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются «Сочи» и «Пари Нижний Новгород». Игра проводится на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк из Калуги. Матч начался в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.
На восьмой минуте полузащитник сочинцев Кирилл Кравцов вывел свою команду вперёд.
После 27 туров чемпионата России «Сочи» набрал 20 очков и занимает последнее, 16-е место. «Пари НН» после аналогичного количества матчей в Российской Премьер-Лиге заработал 29 очков и располагается на 11-й строчке.
В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Пари НН» победил «Сочи» со счётом 1:0.
- 12 мая 2024
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