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«Химки» вышли в лидеры Первой Лиги, обыграв в гостях «Ленинградец»

«Химки» вышли в лидеры Первой Лиги, обыграв в гостях «Ленинградец»
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Сегодня, 12 мая, проходят матчи 32-го тура Мелбет Первой Лиги, три из которых завершились несколько минут назад.

В матче команд из лидирующей тройки тольяттинский «Акрон» обыграл дома махачкалинское «Динамо» (3:1).

Россия - Мелбет Первая лига . 32-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Глушков – 23'     1:1 Кагермазов – 37'     2:1 Глушков – 48'     3:1 Глушков – 63'    
Удаления: Анджелкович – 79' / нет

В другом матче «Химки» в гостях нанесли поражение «Ленинградцу» (3:1).

Россия - Мелбет Первая лига . 32-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Окончен
1 : 3
Химки
Химки
0:1 Волков – 21'     0:2 Корян – 78'     1:2 Морозов – 86'     1:3 Магомедов – 88'    

Ещё в одной встрече КАМАЗ уступил дома столичной «Родине» с тем же самым счётом — 1:3.

Россия - Мелбет Первая лига . 32-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 3
Родина
Москва
1:0 Защепкин – 17'     1:1 Кузнецов – 19'     1:2 Куликов – 42'     1:3 Гордюшенко – 72'    
Удаления: Гюрджан – 73' / нет

Таким образом, благодаря осечке махачкалинского «Динамо», «Химки» вышли на первое место в турнирной таблице, опережая дагестанский клуб на два очка. У подмосковного коллектива теперь 60 очков после 32 игр. Третье место занимает «Акрон» с 56 очками после 31 матча. «Родина» идёт следом с 52 очками в 32 играх.

Напомним, по итогам сезона в Первой Лиге первые две команды автоматически выходят в РПЛ, а две следующие играют стыковые матчи.

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