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«Спартак» и ЦСКА одержали победы в 9-м туре женской Суперлиги

«Спартак» и ЦСКА одержали победы в 9-м туре женской Суперлиги
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Сегодня, 12 мая, состоялся матч 9-го тура женской Суперлиги, в котором встречались казанский «Рубин» и московский «Спартак». Команды играли в Татарстане. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. Матч завершился минимальной победой красно-белых со счётом 3:1. У красно-белых дублем отметилась Марина Фёдорова. Также отличилась Наталья Морозова. Хозяева ответили голом Полины Долматовой.

Россия - Суперлига (ж) . 9-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Рубин (ж)
Казань
Окончен
1 : 3
Спартак (ж)
Москва
0:1 Фёдорова – 25'     0:2 Фёдорова – 45'     0:3 Морозова – 47'     1:3 Долматова – 74'    

В 17:00 стартовал ещё один матч 9-го тура женской Суперлиги, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу армейцев, у которых отличилась Юлия Плешкова.

Россия - Суперлига (ж) . 9-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар (ж)
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Плешкова – 88'    

ЦСКА имеет на своём счету 24 очка и занимает первую строчку в турнирной таблице. «Спартак» с 13 очками идёт шестым, «Краснодар» (9) — седьмым, а «Рубин» (0) – последним.

Таблица женской Суперлиги
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