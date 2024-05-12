«Спартак» и ЦСКА одержали победы в 9-м туре женской Суперлиги

Сегодня, 12 мая, состоялся матч 9-го тура женской Суперлиги, в котором встречались казанский «Рубин» и московский «Спартак». Команды играли в Татарстане. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск. Матч завершился минимальной победой красно-белых со счётом 3:1. У красно-белых дублем отметилась Марина Фёдорова. Также отличилась Наталья Морозова. Хозяева ответили голом Полины Долматовой.

В 17:00 стартовал ещё один матч 9-го тура женской Суперлиги, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу армейцев, у которых отличилась Юлия Плешкова.

ЦСКА имеет на своём счету 24 очка и занимает первую строчку в турнирной таблице. «Спартак» с 13 очками идёт шестым, «Краснодар» (9) — седьмым, а «Рубин» (0) – последним.