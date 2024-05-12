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Гол Де Пауля на 84-й минуте принёс «Атлетико» победу над «Сельтой» в матче Примеры

Гол Де Пауля на 84-й минуте принёс «Атлетико» победу над «Сельтой» в матче Примеры
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Сегодня, 12 мая, состоялся матч 35-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Сельта». Игра прошла на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Хорхе Фигероа Васкес. Матч начался в 17:15 мск. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу мадридского клуба.

Испания - Примера . 35-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Сельта
Виго
1:0 Де Пауль – 84'    

Автором единственного гола стал Родриго Де Пауль. Полузащитник хозяев забил на 84-й минуте.

После 35 туров чемпионата Испании «Атлетико» набрал 70 очков и занимает четвёртое место. «Сельта» после аналогичного количества матчей испанской Примеры заработала 34 очка и расположилась на 16-й строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 10-го тура испанского чемпионата. В том противостоянии «матрасники» одержали победу со счётом 3:0.

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