В сборную рвётся ещё один форвард из «Крыльев». Забил даже больше Сергеева

«Крылья Советов» – открытие первого круга РПЛ. Команда Игоря Осинькина – самая молодая в РПЛ и «самая российская» (всего пять легионеров). Самарцы отлично провели эту половину чемпионата и влюбили в себя болельщиков. В их составе много перспективных и качественных игроков, среди которых выделяются нападающие Иван Сергеев и Владислав Сарвели, ставший лучшим бомбардиром «Крыльев Советов» в первом круге.

Как Сарвели попал из Большого Камня в большой футбол

Сарвели прошёл путь от ПФЛ до РПЛ. Нападающий – воспитанник академии «Чертаново», где оказался в 2012 году. До этого Владислав играл в школе «Океана» из Находки. Туда уроженец города Большой Камень (Приморский край) получил приглашение после того, как отлично себя показал на турнире «Кожаный мяч».



Перейдя в «Чертаново», нападающий поиграл два года в академии, а затем стал игроком главной команды. Четыре сезона Сарвели вместе с «Чертаново» боролся за выход в ФНЛ, и в 2018 году команда наконец перешла в дивизион выше, заняв первое место. Владислав постепенно вливался в основной состав: если в первом сезоне выходил только на замену и забил один гол, то в розыгрыше-2017/2018 провёл 25 матчей, забил восемь мячей и сделал три ассиста.

Дебютировав в ФНЛ, форвард стал только прибавлять – сыграл все матчи в сезоне-2018/2019, за исключением игры с «Краснодаром-2», и записал на свой счёт 12 забитых мячей и 12 результативных пасов. В следующем сезоне нападающий не сбавил обороты и второй раз подряд попал в число лучших бомбардиров ФНЛ – 10+6 в 25 матчах.



На этом пути Сарвели и ещё шести футболистов с «Чертаново» разошлись. Главный тренер столичной команды Игорь Осинькин возглавил «Крылья Советов», и вслед за ним в Самару переехали Ломаев, Горшков, Витюгов, Пруцев, Ежов, Цыпченко и Сарвели. Несмотря на присутствие в команде хорошо знакомых партнёров по «Чертаново», Владиславу поначалу было непросто забивать на новом месте – первый гол и голевая передача случились только в 10-м матче. Но атака самарцев от этого не страдала, так как главной звездой был Иван Сергеев, наколотивший 40 голов. Сарвели же забил пять голов и отдал семь голевых передач в 25 матчах – тоже неплохо.

Как Сарвели забивает в РПЛ

После выхода в РПЛ «Крылья Советов» зажигают в элите. Зачастую у бомбардиров, много забивавших в низших лигах, падает результативность после перехода на более высокий уровень, но у Сарвели и Сергеева такого не произошло. Осинькин изменил схему самарцев и стал играть в два нападающих. Владислав забил в первом же матче после возвращения «Крыльев» в РПЛ.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте «Крыльев Советов».

Следующие пять игр Сарвели провёл без результативных действий, но всё равно был очень полезен в атаке. Владислав отлично выбирает свободное пространство при контратаках, часто идёт в дриблинг, неплохо обостряет и завершает атаки. Гол «Ростову» – отличный пример.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте «Крыльев Советов».

Также Сарвели отлично играет на втором этаже и способен найти партнёра в свободной зоне – матч с «Химками» этому доказательство.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте «Крыльев Советов».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте «Крыльев Советов».

Сарвели достаточно результативен и в РПЛ: забил шесть голов и отдал одну результативную передачу в 14 матчах. Кажется, у Владислава неплохие шансы дебютировать за сборную России в следующем году.



В тексте использовались данные Transfermarkt и InStat.