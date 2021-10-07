Россиянин включён в список 60 лучших молодых игроков мира. За что Пиняев туда попал?

16-летний атакующий полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев попал в список 60 лучших молодых талантов мирового футбола по версии The Guardian. В топе, составленном авторитетным британским изданием, находятся игроки, родившиеся после 2004 года. Пиняев оказался в одной компании с Гави из «Барселоны», Юссуфом Мукоко из дортмундской «Боруссии», Эмре Демиром из «Кайсериспора» (права на него уже получила «Барса») и другими восходящими звёздами.

За какие заслуги Пиняев удостоился такой чести? Вот, что пишут о российском игроке авторы рейтинга:



«Пиняев считался восходящей звездой российского футбола ещё до того, как в 2019 году отправился на стажировку в «Манчестер Юнайтед». И там он впечатлил представителей английского клуба в играх за их команду U19 (будучи 14-летним), но из-за действующих в Великобритании правил не мог подписать контракт до наступления 18-летия. Отзывы, полученные в Манчестере, отразились на заголовках статей о нём в российских СМИ: «Пиняев – самый яркий игрок, приезжавший на стажировку в клуб за последние 15 лет». Это довольно невысокий (167 см), мобильный, динамичный и креативный игрок, который способен действовать на любой позиции в атаке – вингером, «десяткой», «ложной девяткой», вторым форвардом. Он нацелен на ворота и обладает «инстинктом убийцы». Свой первый мяч на профессиональном уровне забил в 15 лет, став самым молодым автором гола в истории ФНЛ (второго российского дивизиона). Ещё через год, в 16, стал самым молодым автором результативной передачи в Премьер-Лиге… 22 сентября он впервые вышел в основе «Крыльев Советов» и тут же забил два мяча в ворота «Знамени» в Кубке России».

Напомним, Пиняев – уроженец Саратова и воспитанник московской академии «Чертаново», в которую он переехал в возрасте 10 лет. В августе 2020-го начал выступать на профессиональном уровне в ФНЛ: принял участие в 30 матчах, забил два гола и сделал пять голевых пасов. В нынешнем сезоне Сергей дебютировал в РПЛ. В основу «Крыльев Советов» не попадал, но поучаствовал в девяти матчах, выходя на замену. В общей сложности сыграл чуть больше 100 минут. Пока единственным его результативным действием остаётся передача, с которой Владислав Сарвели забил в матче с «Ростовом». Но были у Пиняева и другие запоминающиеся эпизоды в РПЛ. Например, в своей первой игре со «Спартаком» (0:1) Сергей, появившись на поле в концовке, трижды обыграл на фланге Айртона и едва не помог самарцам уйти от домашнего поражения.

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«Ничего особенного в этом нет, – скромно оценивал свою премьеру Пиняев в интервью для «Чемпионата». – И дебют мне не снился. Я понимал, что рано или поздно он случится, оставалось только понять – когда. Правда, были ощущения (и желания), что первый матч сыграю именно против «Спартака» – ведь свой дебютный матч в профессиональном футболе я провёл со «Спартаком-2». Конечно, я рад, что мне удалось что-то показать, но хочется приносить пользу команде голами и точными передачами, а не только индивидуальными действиями. Надеюсь, что покажу прогресс не только на тренировках, но и в официальных матчах».

Пиняев – не первый российский футболист, попадающий в топ молодых талантов по версии The Guardian. Так, в 2016 году в списке оказался полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, выступающий сейчас за «Ахмат». В 2017-м в рейтинге нашлось место сразу для двух представителей нашей страны – Ильи Мартынова из «Краснодара» и Кирилла Колесниченко из «Чертаново». Первый теперь в «Роторе», второй – в «Урале». А в 2020-м британское издание включило в 60 лучших полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Это случилось в октябре, а уже через месяц Захарян дебютировал в первой команде бело-голубых. Сможет ли Пиняев так же прогрессировать, как Захарян, добравшись менее чем за год до сборной России?