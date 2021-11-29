Назовёте всех наших футболистов, попадавших в шорт-лист «Золотого мяча»? Тест

Сегодня разрешится очередной раунд великого противостояния Лионеля Месси и Криштиану Роналду – журнал France Football определит лауреата очередного «Золотого мяча». Российские футболисты не то что не оспаривают самый престижный индивидуальный приз, а даже не попали в шорт-лист из 30 лучших – и к этому мы, прямо скажем, привыкли.

Когда-то давно было совсем иначе. Было время, редкий год обходился без включения в топ игрока из какого-нибудь советского клуба. Чтобы вспомнить великое прошлое, мы подготовили специальный тест. В нём от вас потребуется назвать всех советских и российских футболистов, когда-либо попадавших в шорт-лист лучших из лучших по мнению France Football.

Нормы включения в данный список лояльны: туда попали и российские футболисты, игравшие за зарубежные клубы, и любые игроки, выступавшие в чемпионате СССР и заслужившие включение в заветную тридцатку. Мы не хотим таким образом обидеть наших украинских, грузинских и т.д. читателей, просто не считаем нужным разделять достижения одной великой футбольной нации.

Время на прохождение теста ограничено 15 минутами, поэтому советуем не медлить. Помните про букву «ё» – и пишите результаты в комментарии.

Удачи!