Что делать, если пришёл на футбол, а всех вокруг задерживают? Объясняет юрист

После воскресных задержаний на матче РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2) возникло множество вопросов к действиям полиции. Прежде чем их задать, коротко напомним о том, что произошло.

Во втором тайме на фанатской трибуне ЦСКА начали жечь пиротехнику. Несмотря на сильное задымление, игру не остановили. Матч закончился штатно.

После финального свистка болельщиков с фанатской трибуны долго не выпускали. А затем начали выводить и массово задерживать.

Последние автозаки отъехали от стадиона около 1:25. Таким образом, некоторые болельщики провели на холоде несколько часов.

Всего в отделения отправили несколько сотен человек. Когда задержания заканчивались, корреспондент «Чемпионата» слышал, как один из полицейских говорил по рации, что всего задержали 408 человек.

В понедельник Управление МВД по Москве сообщило, что после матча был составлен 51 протокол о правонарушениях.

Действия полиции «Чемпионату» прокомментировал юрист Андрей Князев. Он также рассказал, что надо (и особенно — чего не надо) делать, если вы оказались в такой же ситуации, как многие болельщики ЦСКА в воскресенье.

Может ли полиция задерживать всех подряд?

— Массовая ответственность у нас запрещена. Необходимо было выявить подозреваемых на месте. Насколько знаю, файеров не было и десятка, а задержано было порядка 400 человек. В том числе несовершеннолетние. Думаю, будет дана оценка профессионализму действий сотрудников полиции. На мой взгляд, это неправильно и незаконно. Такими количествами не задерживаются люди, не все они совершили административное правонарушение, не всех даже можно было подозревать. Непонятная и незаконная выборочная система. Действия являются неоправданно жёсткими. Возможно, этот случай вызовет определённые кадровые перестановки.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В дисциплинарном и профессиональном плане это точно было неправильно. Условно, на свадьбе подерутся два человека — не всех же гостей задерживают. Здесь наоборот — вопрос к профессионализму: почему они не могли выявить этих людей сразу, или хотя бы близко сидящих. Куда смотрела служба, которая пропустила? Почему добропорядочные и законопослушные болельщики должны отвечать за двух-трёх дураков?

В ночь на понедельник президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил «Р-Спорт», что на стадионе ЦСКА была «проблема с камерами». Связано ли это с тем, что задержания были настолько массовыми, пока непонятно.

Что делать, если всех вокруг задерживают?

— В любом случае нужно не сопротивляться сотрудникам полиции, стараться как можно быстрее разобраться в ситуации. Это жизненная ситуация, с юридической точки зрения они неправы, но говорить в этот момент, что они неправы, наверное, не стоит. Надо вести себя спокойно и достойно.

Вы имеете право снимать себя и действия полиции на телефон. Это общественное место, вы фиксируете нарушение или злоупотребление служебным положением с вашей точки зрения. Условно: «Я сижу здесь в 18:00 с ребёнком» и так далее. В последующем для наказания сотрудников или гражданско-правового иска это может служить доказательством. Так же как и свидетельские показания.

Можно ли пожаловаться на действия полиции?

— Болельщики, которые были задержаны незаконно, могут написать жалобу в прокуратуру, вышестоящие органы полиции. Если это было незаконное задержание, тех, кто это делал или отдавал приказы, каким-либо образом накажут. Теоретически у этих болельщиков есть возможность подать в суд, сказать о том, что был незаконно задержан, опоздал на свадьбу, самолёт, и попросить МВД возместить ущерб. Но не думаю, что кто-то этого добьётся.

У нас многие говорят, что пожалуются, а если мы возьмём реально, то из этих 400 человек дай бог один-два напишут. Надо жаловаться, чтобы впредь такого не было. Но в момент задержания надо подчиняться закону, хоть он и незаконен в данном случае.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Что грозит тем, кто жёг пиротехнику?

— За зажигание файеров грозит административное правонарушение — хулиганство. До 10-15 суток административного ареста или штраф. Самое большое наказание — 15 суток. Но этому должен подвергаться виновный, остальные могут проходить свидетелями, если являются таковыми.