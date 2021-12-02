Лучшие голы ноября в АПЛ — великолепный удар Родри и ещё четыре красивых мяча

В ноябре команды Премьер-лиги забили 80 голов — самым результативным стал «Ливерпуль» (10 мячей), а вот «Эвертон» и «Брайтон» забили всего по одному разу.

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1. Харви Барнс, «Лидс» — «Лестер», 11-й тур

Вингер «Эвертона» не так мощно проводит нынешний сезон, как прошлый, когда у него было 9+4 по системе «гол+пас». Но иногда Барнс напоминает о себе прежнем. Например, такой удар в дальнюю девятку получился у него в матче с «Лидсом». Меслье тут ничем не помог бы.

2. Трент Александер-Арнольд, «Вест Хэм» — «Ливерпуль», 11-й тур

Очередной красивый выстрел крайнего защитника «Ливерпуля» со штрафного — теперь у него четыре таких гола за всё время выступлений в АПЛ. На этот раз пострадал Фабианьски, ну а Салах записал на свой счёт, наверное, свой самый лёгкий ассист в этом сезоне.

3. Родри, «Манчестер Сити» — «Эвертон», 12-й тур

«Эвертон» в ноябре забивал гораздо меньше, чем пропускал. Тем более если залетают такие голы, как от Родри. Опорник «Ман Сити» из-за роли на поле не так часто угрожает чужим воротам, но удар у этого человека по-настоящему страшный.

4. Максвелл Корне, «Бёрнли» — «Кристал Пэлас», 12-й тур

Обновлённый и заметно посвежевший «Кристал Пэлас» Патрика Виейра выдал с «Бёрнли» один из самых увлекательных матчей прошедшего месяца. Но лучшим голом здесь отметился Корне (у него уже пять мячей в АПЛ) — удар в одно касание с левой ноги после навеса Джеймса Тарковски (он ещё и так умеет) вышел замечательным.

5. Мануэль Лансини, «Манчестер Сити» — «Вест Хэм», 13-й тур

Лансини редко появляется на поле, но если и выходит, то от аргентинца всегда можно ожидать какую-нибудь красоту. Да, «Вест Хэм» проиграл «Ман Сити», но зато Лансини попал в подборку лучших голов месяца. Выстрел по прыгающему мячу с линии штрафной в девятку — шикарное исполнение.