«Спартак» побеждает только героически! Не помешало даже удаление Соболева

«Ахмат» смотрелся неплохо, но это был день красно-белых.

«Спартак» попрощался с Москвой и сделал это эффектно. Матч с «Ахматом» в 17-м туре РПЛ стал для красно-белых последним на домашнем стадионе перед зимней паузой. Получилось увлекательно.

Началось всё для «Спартака» просто замечательно. Быстрый гол уже на 13-й минуте организовали Александр Соболев и Виктор Мозес. Красиво!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Несмотря на ассист, стать героем матча Соболеву не было суждено. На 32-й минуте произошёл ключевой момент первого тайма. Александр Соболев в борьбе коснулся мяча, но затем по инерции зарядил шипами в ногу Игорю Коновалову. Арбитр Виталий Мешков не смог сам оценить опасность фола — помог VAR. Итог: красная Соболеву и бешенство форварда «Спартака» в подтрибунном помещении.



Наш эксперт Игорь Федотов вердикт VAR поддержал: «Красная карточка Соболеву показана по делу, хотя Мешков сначала вообще ничего не показал — это странно. Соболев сыграл в мяч, а потом пошёл в ногу соперника. Он должен был постараться избежать столкновения, но пошёл продавливать дальше — удаление за серьёзное нарушение правил».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Кстати, Коновалов после жёсткого столкновения доиграл тайм, но в перерыве всё же был заменён. А вот как его нога выглядела после фола Соболева.

Оказавшись в большинстве, «Ахмат» понял, что надо действовать. Давление дало плоды — в добавленное к первому тайму время забил Даниил Уткин. Шикарный розыгрыш мяча и завершение.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Второй тайм начался абсолютно логично. Инициативу и мяч захватил «Ахмат», а игравший в меньшинстве «Спартак» пытался контратаковать. За 10 минут до конца матча произошло легендарное событие. На поле вышел Георгий Мелкадзе. В прошлом сезоне форвард здорово играл в аренде как раз за «Ахмат», а во время предсезонки впечатлил Руя Виторию. Мелкадзе сыграл в 1-м туре против «Рубина» и пропал. Восстановление от стрессового повреждения должно было занять месяц, но на деле камбэк состоялся только сейчас.

Всё шло к ничьей 1:1, которая стала бы для «Спартака» уже четвёртой в этом чемпионате. Но вместо этого красно-белые сотворили что-то удивительное. Как известно, побеждать не героически эта команда просто не умеет. 87-я минута, «Спартак» в меньшинстве. Подача с левого фланга, хитрый Квинси Промес выскакивает из-за спины защитника и проталкивает мяч мимо вратаря Виталия Гудиева, который не заметил вингера и начал куда-то смещаться.



А праздновать Промес помчался к Витории. Поддержал тренера, который может покинуть «Спартак» зимой?

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

«Спартак» благодаря победе набрал 23 очка и взобрался на девятое место в таблице РПЛ, откуда, впрочем, может опуститься обратно, если «Рубин» выиграет в этом туре. «Ахмат» по-прежнему выше красно-белых (пока седьмой), но отрыв сократился до одного очка.