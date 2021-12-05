В этом туре РПЛ было очень много красоты. Кайфаните!

17-й тур РПЛ запомнился не только повышенной интригой («Динамо» приблизилось к «Зениту»), но и красотой – голами издалека и победоносным дриблингом.

Получилось концентрированно — и в матчах, где в первую очередь ожидалась интенсивная борьба, а не изящество.

Пушка Комличенко

Получилась спорной: потому что сначала жёсткая борьба не понравилась Венделу, а затем Комличенко оттёр Ракицкого и, оказавшись без опеки, пробил над Кержаковым.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

«Ростов» вышел вперёд 2:0, Комличенко добил статистику до 4+2 в сезоне и спокойно отреагировал на вопросы о нарушении в атаке.

«Обычное единоборство защитника и нападающего, – объяснил он после матча «Чемпионату». – Два габаритных игрока вели борьбу, это футбол. Никакого фола близко не было, даже и говорить не о чем. Ну а дальше получилось хорошо пробить, удачно попал».

Удар в девятку от Клаудиньо

Несколько недель назад Сергея Семака беспокоила агрессия Клаудиньо на поле и её влияние на результат – бразилец удалился против «Урала» (0:0) и получил жёлтую карточку в первом тайме матча с «Мальмё» (1:1).

Теперь Клаудиньо – бомбардир. В прошлом туре станцевал после победного гола в ворота ЦСКА, в этом – оформил дубль против «Ростова» и спас «Зенит» после 0:2.

Особенно ярким получился первый гол: бразилец подхватил мяч у линии штрафной и, не опуская его на землю, пробил в дальнюю девятку.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Красота. Ничья. И статистика 6+2 в 11 матчах РПЛ.

Финты Эджуке

ЦСКА сыграл «ужасно», а выездная победа над «Крыльями» 1:0 получилась нелогичной – это после матча подтвердили и капитан Акинфеев, и тренер Березуцкий.

Победа стала возможной в конце второго тайма, когда Эджуке обкрутил финтами трёх игроков «Крыльев», забрал на себя внимание ещё двоих и отдал в пустую зону на Бохинена.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Благодаря победе ЦСКА обосновался на пятом месте, а Эджуке укрепил своё преимущество над другими дриблёрами лиги: 58 обводок в сезоне, 9 из которых против «Крыльев», и это на 23 больше, чем у идущего вторым Хвичи.

Ещё один гол в девятку

Зурико Давиташвили забивал в победных матчах «Арсенала» с «Зенитом» и «Крыльями». Теперь ещё и с «Химками».

Грузин и большой друг Хвичи прорвался между тремя защитниками «Химок», ушёл правее и пробил в дальнюю девятку.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

«Арсенал» победил во втором матче подряд, обогнал «Ростов» и вышел на 11-е место.

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Какова красота!

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