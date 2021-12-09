«Зенит» расслабился и изящно попрощался с Лигой чемпионов. Всегда бы так!

Такой «Зенит», без пресса из турнирных раскладов = бегущая, создающая и бесстрашная команда. Ничья 3:3 с «Челси», который вообще-то боролся за первое место в группе, показала, что и при Семаке команда умеет кайфовать от собственной силы, а мы – от её мастерства.

Это было красиво

Азмун летал над высокими защитниками «Челси» и всё же забил (пусть и не головой). Клаудиньо придумывал атакам «Зенита» новые направления (ударами, прострелами, навесами и передачами любой сложности). Михаил Кержаков принимал на себя удары. А Магомед Оздоев просто усилил игру (об этом чуть позже).

Это было исторически

«Зенит» Семака проявил себя в матче без турнирной мотивации.

В сезоне-2018/2019 питерцы заняли досрочное первое место в группе Лиги Европы и в последнем туре в гостях проиграли «Славии» (0:2), а в прошлом году – уже официально последние в группе с «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге» – не справились дома с Дортмундом (1:2).

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Это было уверенно

«Зенит» попрощался с Лигой чемпионов так мощно, что его третье место в группе с «Ювентусом» и «Челси» получило новое эмоциональное осмысление. Команда, по сути, оказалась там, где и должна, и «грустное третье место» стало «ох, вот обыграли бы «Ювентус» дома».

А ещё благодаря бодрому матчу с «Челси» питерцы закольцевали цикл этой Лиги чемпионов: начали с бравого матча в Лондоне (с разъярённым Барриосом и футболкой с надписью «верь» в раздевалке) и закончили вырванной в добавленное время ничьей.

Это лучшая Лига чемпионов клуба при Семаке – факт.



«Зенит» впервые при Семаке прошёл в весеннюю стадию еврокубков – факт.



Выступить в ЛЧ хуже, чем в прошлом сезоне, было сложно – тоже факт.

Фото: РИА Новости

Это было ещё и с «пушкой» Оздоева

1. Первый гол за «Зенит» Магомед забил в феврале 2019 года. В ворота «Фенербахче» в 1/8 Лиги Европы – дальним ударом с правой ноги в падении.



Уже красиво!

2. Через полгода, в августе 2019-го, не заходя в штрафную, положил в касание в ворота «Динамо».



Ещё лучше!



3. Через год, летом 2020-го, выстрел Оздоева из-за штрафной стал для «Зенита» победным в матче за Суперкубок (обыграли «Локомотив» 2:1). Снова в касание. В правую девятку.



Уже система!



4. Теперь у Оздоева есть похожий гол (с лёту, в касание, из-за штрафной) в ворота «Челси». Пострадала левая девятка.

В финале игры – изящное завершение Лиги чемпионов точно запущенным ядром. В исполнении лидера прошлых сезонов, который только восстановился. Удар, лишивший «Челси» первого места.

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Всегда бы так, а не только в последнем туре!