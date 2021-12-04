«Теперь я болею за «Зенит». Акция клуба с бездомными щенками открыла портал в милоту

В прошедшем матче «Зенита» с «Ростовом» было две акции: уход фанатов с трибуны в знак протеста против произвола правоохранительных органов и выход игроков на поле с щенками на руках. Вторая получилась настолько трогательной, что разлетелась по всему миру и открыла портал в милоту.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Зенита» в «Инстаграме».

Дзюба долго выбирал щенка, а Чистяков думает забрать рыжую Венди

Футболисты вынесли бездомных щенят из пяти разных приютов в рамках акции «Собакам лучше дома!» – она была приурочена ко Всемирному дню домашних животных, который отмечается 30 ноября. Основный посыл, который вложил в неё клуб, – обращение внимание на ответственное отношение к питомцам и призыв всех неравнодушных помочь приютам.

В чаше стадиона была обустроена площадка акции, где каждый желающий мог оставить заявку, чтобы забрать собаку домой, или помочь благотворительным зоозащитным организациям.

За поиск щенков и приютов отвечала Российская кинологическая федерация – они подобрали 16 собак, которые оценил клуб как внешне, так и с точки зрения наличия нужных прививок, а потом провёл со всеми фотосессию.

«Мы решили сосредоточиться только на щенках, потому что брать взрослых опаснее и с точки зрения подготовки, и для самих животных, – поделилась информацией с «Чемпионатом» директор по коммуникациям клуба Жанна Дембо.

Забавно, что щенки похожи на тех, кто их нёс, но получилось это случайно:

«Когда мы всех снимали, увидели, что хаски по кличке Фиби и Венди – рыжая собачка, которая выходила с Чистяковым, – довольно крупные, – рассказала Дембо. – Но мы их всё равно сфотографировали. Венди увидел Дима – он сразу же написал, что хочет выносить именно её. Футболисты к тому моменту уже знали об акции, поэтому нам пришлось оставить Венди, хотя она большая и тяжёлая – весит 10 килограмм. После этого решили, что раз берём Венди, то возьмём и Фиби.

Игроки получили собачек уже на месте. Ерохину решили дать хаски, потому что Саша сам побольше – точно справится. Дугласу Сантос захотел взять самого спокойного, доброго щеночка. В итоге получилось так, что все собаки были похожи на тех, кто их держит».

Венди настолько понравилась Чистякову, что теперь они с девушкой планируют забрать щенка: у них дома две собаки и три кота, а ещё они периодически берут животных на передержку. Также на рыжулю претендует одна из сотрудниц

«Саше Ерохину очень приглянулась Фиби, а у Артёма Дзюбы друзья хотят забрать Рико, которого он нёс. Но здесь очень важно, чтобы это не было эмоциональным решением – брать щенка надо не только потому, что Дзюба или Ерохин подержали его в руках. Все заявки проходят через кинологическую федерацию, чтобы людям разъяснили всю ответственность, чтобы все понимали, что берут щенка не поиграться, а серьёзно и с любовью».

О футболистах с бездомными щенками на руках написали во многих странах. А в «Твиттере» появились новые болельщики «Зенита»

Акция не особо разлетелась по России, но зато привлекла внимание пользователей за рубежом – англоязычный аккаунт «Зенита» собрал 2,5 млн просмотров на видео, как футболисты идут в подтрибунке с щенками на руках, а об акции написали СМИ Бразилии, Мексики, Аргентины, США, Индии, Швеции, Греции, Испании и других стран.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Зенита» в «Твиттере».

BR Football опубликовал пост про акцию и открыл в комментариях портал в милоту: пользователи «Инстаграма» пишут, что хотели бы забрать всех щенков, и называют эту идею «самой прекрасной».

До популярного паблика 433 тоже дошло. Оценить акцию пришёл в комментарии чемпион Англии в составе «Ливерпуля» Ронни Розенталь: «😍😍».

А в «Твиттере» появилось как минимум с десяток новых болельщиков петербуржского клуба.

«Зенит», я люблю тебя».

«У меня появился новый любимый российский клуб. Ко мне вернулась вера в человечность. Молодцы, «Зенит»!»

«Теперь я болею за «Зенит».

«Зенит» – мой любимый клуб после «Ливерпуля».

«1. Брать из приюта – всегда. 2. Когда команда делает подобное, я влюбляюсь. 3. Дзюба целует своего щеночка. Дзюба – любовь».

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