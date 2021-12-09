«Зенит» вылетел из Лиги чемпионов. Сколько клуб заработал за шесть матчей?

«Зенит» завершил выступление в Лиге чемпионов – петербуржский клуб финишировал третьим в группе и весной продолжит уже в Лиге Европы. Но за шесть матчей в ЛЧ клуб неплохо заработал. Мы посчитали, сколько денег «Зенит» гарантированно получит за еврокубковую осень.

Призовой фонд ЛЧ: как распределяются деньги

УЕФА заключает контракты на трехлетний цикл, и с этого сезона действуют новые соглашения о выплатах. Повышение общего призового фонда стало незначительным – всего на €52 млн.



Система же осталась прежней: выплаты за квалификацию, победу и ничью, а также бонусы за «исторический коэффициент» и маркетинговый пул (ТВ-права).

Призовой фонд Лиги чемпионов-2020/21

Цикл 2018-2021, млн € Цикл 2021-2024, млн € Общая сумма 1950 2002 Выплата за квалификацию 15,25 15,64 Победа на групповом этапе 2,7 2,8 Ничья 0,9 0,93 Выход в 1/8 9,5 9,6 Выход в 1/4 10,5 10,6 Выход в 1/2 12 12,5 Выход в финал 15 15,5 Победа в финале 4 4,5 Выплаты за исторический коэффициент (общая сумма) 585 600,6 ТВ-права (общая сумма) 292 300,3

Источник: УЕФА

Рейтинг на основе исторических коэффициентов ввели в сезоне-2018/19: место в нём рассчитывается на основе выступлений клуба за последние десять лет и бонусных баллов за победы в Лиге чемпионов УЕФА/Кубке европейских чемпионов, Лиге Европы УЕФА/Кубке УЕФА, Кубке кубков и Суперкубке.

Выплата высчитывается следующим образом: €1,137 млн умножается на число от 1 до 32, где коэффициент 1 присуждается 32-му клубу, участвующему в ЛЧ. Например: «Реал» занимает первое место, поэтому он гарантированно получит €1,137 млн *32 = €36,384 млн, а «Шерифф», располагающийся на последней строчке, – всего €1,137 млн.



С маркетинговым пулом чуть сложнее: каждой стране выделяется определенная сумма для распределения между её клубами-представителями, в зависимости от стоимости телевизионного рынка. Выплаты зависят от нескольких факторов, среди которых число команд страны-ассоциации в ЛЧ; место, занятое клубом в национальном чемпионате в прошлом сезоне и его результаты в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

Миллионы «Зенита»

За попадание в турнир «Зенит» получит €15,64 млн, за две ничьи и одну победу – €4,66 млн. В таблице исторических коэффициентов за последние десять лет «Зенит» находится на 20-й строчке, но при отсеивании клубов, не участвующих в ЛЧ, – на 17-м, поэтому выплата по этому пункту составит €1,137 млн*16 = €18,192 млн.

Подсчитать выплаты от телеправ невозможно, потому что неизвестны детали контракта «Матч ТВ» с УЕФА. Без учёта этой статьи доходов «Зенит» заработал за шесть матчей Лиги чемпионов минимум €38,494 млн.