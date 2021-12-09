«Зенит» вылетел из Лиги чемпионов. Сколько клуб заработал за шесть матчей?

«Зенит» завершил выступление в Лиге чемпионов – петербуржский клуб финишировал третьим в группе и весной продолжит уже в Лиге Европы. Но за шесть матчей в ЛЧ клуб неплохо заработал. Мы посчитали, сколько денег «Зенит» гарантированно получит за еврокубковую осень.
Призовой фонд ЛЧ: как распределяются деньги
УЕФА заключает контракты на трехлетний цикл, и с этого сезона действуют новые соглашения о выплатах. Повышение общего призового фонда стало незначительным – всего на €52 млн.
Система же осталась прежней: выплаты за квалификацию, победу и ничью, а также бонусы за «исторический коэффициент» и маркетинговый пул (ТВ-права).
Призовой фонд Лиги чемпионов-2020/21
|Цикл 2018-2021, млн €
|Цикл 2021-2024, млн €
|Общая сумма
|1950
|2002
|Выплата за квалификацию
|15,25
|15,64
|Победа на групповом этапе
|2,7
|2,8
|Ничья
|0,9
|0,93
|Выход в 1/8
|9,5
|9,6
|Выход в 1/4
|10,5
|10,6
|Выход в 1/2
|12
|12,5
|Выход в финал
|15
|15,5
|Победа в финале
|4
|4,5
|Выплаты за исторический коэффициент (общая сумма)
|585
|600,6
|ТВ-права (общая сумма)
|292
|300,3
Источник: УЕФА
Рейтинг на основе исторических коэффициентов ввели в сезоне-2018/19: место в нём рассчитывается на основе выступлений клуба за последние десять лет и бонусных баллов за победы в Лиге чемпионов УЕФА/Кубке европейских чемпионов, Лиге Европы УЕФА/Кубке УЕФА, Кубке кубков и Суперкубке.
Выплата высчитывается следующим образом: €1,137 млн умножается на число от 1 до 32, где коэффициент 1 присуждается 32-му клубу, участвующему в ЛЧ. Например: «Реал» занимает первое место, поэтому он гарантированно получит €1,137 млн *32 = €36,384 млн, а «Шерифф», располагающийся на последней строчке, – всего €1,137 млн.
С маркетинговым пулом чуть сложнее: каждой стране выделяется определенная сумма для распределения между её клубами-представителями, в зависимости от стоимости телевизионного рынка. Выплаты зависят от нескольких факторов, среди которых число команд страны-ассоциации в ЛЧ; место, занятое клубом в национальном чемпионате в прошлом сезоне и его результаты в нынешнем розыгрыше ЛЧ.
Миллионы «Зенита»
За попадание в турнир «Зенит» получит €15,64 млн, за две ничьи и одну победу – €4,66 млн. В таблице исторических коэффициентов за последние десять лет «Зенит» находится на 20-й строчке, но при отсеивании клубов, не участвующих в ЛЧ, – на 17-м, поэтому выплата по этому пункту составит €1,137 млн*16 = €18,192 млн.
Подсчитать выплаты от телеправ невозможно, потому что неизвестны детали контракта «Матч ТВ» с УЕФА. Без учёта этой статьи доходов «Зенит» заработал за шесть матчей Лиги чемпионов минимум €38,494 млн.
- 9 декабря 2021
-
08:57
-
08:30
-
07:56
-
07:37
-
07:26
-
07:18
-
07:11
-
06:45
-
06:40
-
06:26
-
06:12
-
06:05
-
06:01
-
05:44
-
05:24
-
05:13
-
05:08
-
03:57
-
03:26
-
02:56
-
02:40
-
02:24
-
02:02
-
01:44
-
01:36
-
01:24
-
01:12
-
01:02
-
00:57
-
00:54
-
00:53
-
00:52
-
00:52
-
00:51
-
00:22