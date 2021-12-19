Потрясающая рубка в топ-матче АПЛ. Команда Конте едва не уничтожила «Ливерпуль» за тайм

Коронавирус на две недели вывел «Тоттенхэм» из строя — в последний раз команда выходила на поле 5 декабря в игре с «Норвичем» (3:0). Встречи с «Ренном», «Бёрнли» и «Лестером» так и не состоялись, причём по Лиге конференций вообще нет ясности с доигровкой.

«Ливерпуль» в это время играл в АПЛ с минимальной ротацией. К матчу с «Тоттенхэмом» Юрген Клопп подошёл без травмированных Джонса, ван Дейка, Фабиньо и Ориги (плюс давно лечится Эллиотт). Хендерсон и Алькантара заболели, в запасе остался Окслейд-Чемберлен. Таким образом, самая интересная линия у Клоппа получилась в центре: Милнер — Кейта — Мортон. У Конте из ключевых потерь можно выделить только травму центрдефа Ромеро.

Главный сюрприз от Конте — переход на 5-3-2 с более привычных по этому сезону 3-4-3. С новой схемой «Тоттенхэм» едва не уничтожил «Ливерпуль» в первом тайме.

В первые полчаса «Ливерпуль» выстоял лишь чудом

Гости сразу столкнулись с несколькими проблемами. Взлом обороны «Тоттенхэма» не получался из-за компактного и узкого расположения футболистов Конте при игре без мяча. При этом у «Тоттенхэма» впереди находились Сон и Кейн, готовые в любой момент убежать в контратаку (передаём привет в Рим). Иногда к ним подключался Алли, если успевал.



Но одно дело просто бросать вперёд мяч под разбег атакующих игроков, а другое — грамотно взламывать оборону соперника вертикальными передачами. Здесь классно в роли «Бонуччи для бедных» действовал Дайер — у центрального защитника «Тоттенхэма» 13 пасов с продвижением (лучший результат в матче наравне с Робертсоном). Из общей картины также не выпадали Уинкс (7 передач с продвижением) и Н’Домбеле, отметившийся голевым пасом на Кейна. Форвард забил свой второй гол в АПЛ и прервал шестиматчевую «сухую» серию.

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«Тоттенхэм» регулярно находил коридоры для передач из глубины и в первые 30 минут нанёс 4 удара из пределов штрафной. При этом по остроте это были очень опасные моменты, давшие команде Конте мощный перевес по xG в первой половине встречи: 1,37 против 0,50 по данным Understat. На этом отрезке «Тоттенхэм» страшно подвела реализация. К примеру, вот эпизод с ударом Алли:

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После тяжёлого старта «Ливерпуль» проснулся благодаря корректировкам в структуре игры. Оборона опустилась чуть глубже, а Робертсон с Трентом в позиционных атаках открывались максимально широко, растягивая узкую защиту «Тоттенхэма».

Второй отрезок — «Ливерпуль» вернулся в игру и устроил Льорису расстрел

Последние 15 минут первого тайма — классное включение от «Ливерпуля». На этом отрезке гости нанесли ответные 4 удара из пределов штрафной. Один из них закончился голом Жоты (уже 10-м в сезоне), а ещё в одном эпизоде здорово выручил Льорис после выстрела Трента.

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Общая статистика команд в первом тайме: 12 ударов «Ливерпуля» против 6 у «Тоттенхэма». Из 18 ударов 14 были нанесены игроками из пределов штрафной — после унылого матча «Челси» с «Вулверхэмптоном» игра смотрелась как футбол из параллельной вселенной.



После перерыва «Ливерпуль» перешёл на 4-4-2 (Клопп поменял Мортона на Фирмино) с привычным агрессивным прессингом и максимально широкими атаками. «Тоттенхэм» стабильно отвечал контратаками, но много времени тратил на борьбу и оборону. При этом Кейн запорол два убойных шанса — сначала спас Алисон, затем Гарри просто не попал в ворота.

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«Ливерпуль» ответил массированной атакой, в которой царствовали Робертсон и Трент. Хотя по этому голу есть вопросы из-за возможной игры рукой со стороны Салаха. Но бригада Пола Тирни засчитала взятие ворот.

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До этого момента «Тоттенхэм» заметно превосходил соперника по ожидаемым голам: 2,42 xG против 0,67 у «Ливерпуля». Но Алисон вскоре слегка восстановил справедливость, когда подарил мяч Сону под выход на пустые ворота:

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Opta насчитала 5-1 по явным голевым моментам в пользу «Тоттенхэма» (хотя странно, что только один гол «Ливерпуля» пошёл в эту статистику, ведь Жота и Робертсон били в упор). По такой игре Конте точно не заслуживал поражения. А при лучшей реализации мог похоронить «Ливерпуль» уже в первые 30 минут. Потрясающая рубка.

Пол Тирни странно отработал матч

Хочется разбирать футбол, а не судейство, но Тирни всё-таки заслуживает пару слов. Сегодня он принял сразу несколько спорных решений:

Проигнорировал фол на Жоте в штрафной «Тоттенхэма» в первом тайме при счёте 1:1. Удалил Робертсона за грубый фол на Эмерсоне, хотя похожий эпизод был в первой половине, когда Кейн прямой ногой въехал в голеностоп всё тому же Робертсону. Прямая красная подразумевает дисквалификацию шотландца на несколько матчей — это ещё одна проблема для Клоппа.

Плюс уже выше фигурировал эпизод с Салахом в моменте со вторым голом «Ливерпуля». Но это крайне дискуссионный вопрос.

После финального свистка Клопп подошёл к Тирни и сказал следующее: «У меня нет проблем ни с одним из арбитров. Только с тобой». Эти слова попали в прямой эфир.



«Ливерпуль» теперь отстаёт от «Ман Сити» на три очка. «Тоттенхэм» постепенно просыпается при Конте — сегодняшнюю игру можно смело назвать лучшим матчем команды в сезоне, даже в победной встрече с «Ман Сити» при Нуну «Тоттенхэм» выглядел не так ярко и агрессивно.