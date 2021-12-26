Игрок, из-за которого в «Спартаке» случилась революция. Как сложилась судьба Монтьеля

Летом этого года в «Спартаке» полыхало. Зарема Салихова в своём телеграм-канале уничтожала Дмитрия Попова за отсутствие внятной стратегии, назначение главным тренером Руя Витории и селекционную деятельность, а сам тогдашний спортивный директор клуба злился на то, что клуб не помогает ему с трансферами нужных, по мнению Попова, футболистов. Пиком противостояния в руководстве красно-белых стал срыв перехода в «Спартак» Гонсало Монтьеля. 24-летний игрок «Ривер Плейт» и сборной Аргентины должен был усилить проблемную позицию правого защитника, которую за неимением конкурентов закрывал нестабильный Николай Рассказов. Но от Монтьеля отказались – и это привело к уходу Попова из московского клуба.

В июле Монтьель стал победителем Кубка Америки в составе сборной Аргентины. Какое значение имел этот трофей для Лео Месси и всей страны, объяснять, наверное, не нужно никому из футбольных болельщиков. На том турнире Гонсало принял участие в четырёх из семи матчей. Трижды сыграл в основе – в том числе в финале с Бразилией (1:0). Естественно, после такого успеха парень не мог не уехать в Европу.

Монтьель был близок к переходу в «Спартак», но… в начале августа Попов дал мощное интервью «СЭ», в котором сообщил, что уходит из клуба из-за срыва сделки и поделился подробностями конфликта.

«Последней каплей стала история с правым защитником «Ривер Плейта» Монтьелем. У нас была задача — найти игрока этого амплуа, и после отказа двух первых кандидатур мы готовы были привезти в «Спартак» 24-летнего финалиста недавнего Копа Америка за € 10 млн — при том, что на Transfermarkt он стоит € 17 млн. Из-за налогов сумма могла вырасти до € 12,5 млн, но агент игрока Марсело Симонян обещал решить этот вопрос и снизить трансферную стоимость до € 10 млн. Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно, объяснив это так, что аргентинца без опыта игры в Европе брать не хочет и такую сумму за него считает неадекватной. Никакие аргументы не действовали — ни основа сборной, только что выигравшей Кубок Америки, ни возраст, ни даже то, что игрока одобрил Руй Витория. Сегодня Федун окончательно отказал в сделке, но больше всего меня поразил скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: «Это мнение Тедеско, и я с ним согласен».

Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, при том что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой», – заявил спортивный директор.

В «Спартаке» не поняли атаку Попова на клуб через СМИ. Член совета директоров «Спартака» и брат владельца красно-белых Андрей Федун предположил, что Дмитрий «наверное, выпил», а Леонид Федун сказал: «Это не мужской поступок — бежать после поражений. Из-за того, что тебе не утвердили ту кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки». Гендиректор вице-чемпионов России Евгений Мележиков отреагировал на уход Попова фразой «Слабым в «Спартаке» не место». Тогда в московском клубе случилась революция. Витория, по сути, остался без поддержки тех людей, которые его приглашали, и стало понятно, что португалец, скорее всего, не задержится в России.

Вместо защитника сборной Аргентины Витория получил в конце августа Максимилиано Кофрие за € 2,5 млн (по данным Transfermarkt), которого вряд ли ставил на один уровень с Монтьелем. Других трансферов португалец без Попова не дождался. К тому времени «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов, потом были 1:7 в Санкт-Петербурге, и над Виторией нависла тень Паоло Ваноли.

Монтьеля же вспоминали и после того, как тема его трансфера была закрыта. Факт переговоров со «Спартаком» подтвердил агент игрока Симонян, который поначалу категорически опровергал, что о чём-то договорился со спортивным директором московского клуба.

«Попов действительно вёл переговоры со мной и моим партнёром по переходу Гонсало в «Спартак». Мы в свою очередь общались с «Ривером». € 10 млн за трансфер Гонсало плюс 25% профсоюзу? Все разговоры шли официально, и сделка за эти деньги была вполне реальной. Что касается моих слов вашему коллеге из России, то я опроверг любые контакты с Поповым, потому что на тот момент наше общение было сугубо конфиденциальным. Не имею права раскрывать детали переговоров между моими клиентами и клубами», — говорил Симонян в интервью Eurostavka.

Зарема, отвечая на вопрос о причинах отказа от трансфера Монтьеля, написала в своём телеграм-канале: «Просто нам этого игрока предложили за € 5 млн в обход нашего же спортивного директора». Эту же цифру назвал в интервью и гендиректор Мележиков: «Знаю, что Монтьель у нас прорабатывался за € 10-12 млн, а в прошлом — за € 5 млн».

Как бы то ни было, Гонсало никуда не ушёл за € 5 млн. В середине августа, вскоре после добровольной отставки Попова, аргентинца выкупила «Севилья» за € 11 млн. Интересно, что часть денег от этого трансфера получил сам игрок, которому принадлежали 20% прав на себя.

Как же складывается карьера у несостоявшегося спартаковца в Испании? Поначалу Монтьель сидел в запасе и ждал своего шанса. Правый фланг обороны у «Севильи» в схеме с четырьмя или пятью защитниками закрывал капитан Хесус Навас. Но в 6-м туре Примеры Гонсало попал в основу в домашнем матче с «Валенсией» (3:1) и сразу же забил победный мяч. Получился курьёзный гол, который поначалу записали как автогол защитника «Валенсии» Лато. Монтьель подключился в атаку, попытался навесить, а мяч срикошетил от спины Лато, ударил о землю и перелетел вратаря. Наверное, самый нелепый гол сезона в Испании!

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Потом Монтьель вышел с первых минут на матч 8-го тура с «Гранадой» (1:0). А с ноября аргентинец стал стабильно появляться в стартовом составе на игры Примеры и группового этапа Лиги чемпионов. В его пользу сыграло то, что возрастной Навас получил мышечную травму. На сегодняшний день у Гонсало 15 матчей за «Севилью», в основе – 12. Кстати, он отметился ещё двумя результативными действиями. Во встрече с «Алавесом» (2:2) сделал голевой пас на Лукаса Окампоса, а в матче с «Атлетиком» (1:0) с его передачи победный гол забил Томас Дилейни.

По оценкам статистического сайта Whoscored.com, Монтьель входит в топ-6 игроков «Севильи» в этом сезоне Примеры – у него 6,80 балла. Согласно InStat, Гонсало за 90 минут игры делает 55 передач с точностью 82%, совершает 1,53 отбора мяча, 4,3 перехвата и 5,5 подборов. Аргентинец выигрывает 64% единоборств, а при его участии команда создаёт 1,39 момента. Очевидно, в целом «Севилья», занимающая второе место в чемпионате Испания и ставшая третьей в группе ЛЧ, довольна новичком.

Выиграв дерби у «Бетиса» (2:0), главный тренер Хулен Лопетеги похвалил аргентинца: «Обычно я не говорю об отдельных игроках, но сегодня, к примеру, Монтьель сыграл как зверь. И это после 120 минут в кубковом матче в Кордобе». А спортивный директор «Севильи» Мончи, славящийся умением находить будущих звёзд, так прокомментировал трансфер Гонсало несколько дней назад: «Монтьель – беспроигрышный вариант. К 23 годам он выиграл Кубок Америки со своей сборной и чемпионский титул с «Ривер Плейт». Кроме того, он очаровательный и умеющий конкурировать мальчик. Он великолепен».