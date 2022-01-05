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РПЛ-2021/2022, почему «Краснодар» уволил Виктора Гончаренко, Сергей Галицкий, причины, кто будет новым тренером

«Гончаренко не брал трубки несколько дней». Почему Галицкий уволил тренера из «Краснодара»
Андрей Панков
Почему Галицкий уволил Гончаренко. Эксклюзив
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На что обиделся специалист и кто теперь возглавит команду?

Пока большая часть России отдыхает на январских каникулах, в РПЛ случилась первая отставка нового года. «Краснодар» неожиданно уволил Виктора Гончаренко вместе со всем тренерским штабом. Объясняем, почему так произошло и что будет дальше с клубом Сергея Галицкого.

Галицкий давно сомневался в Гончаренко, но не планировал расставаться так резко

Решение об уходе Гончаренко было принято быстро и неожиданно для всех. По нашей информации, всё окончательно было определено в ночь со вторника на среду. Важно, что у Галицкого давно были сомнения в работе белорусского тренера. Наши источники сообщают, что первые мысли об отставке Гончаренко были у руководства за пять туров до конца первой части РПЛ. Но команда неплохо завершила год, поэтому сразу никаких решений не последовало.

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На футбольном рынке говорят о недопонимании между владельцем и тренером. По нашей информации, это действительно так. На это же намекает и отсутствие каких-либо слов благодарности в официальном объявлении специалистов об уходе: «Руководство ФК «Краснодар» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича».

Фото: РИА Новости

Галицкий был недоволен тем, в каком стиле играет команда. К тому же, по нашей информации, и по трансферной политике между руководством и тренером были разногласия. И здесь уже был недоволен сам Гончаренко: он не принимал активного участия в трансферах команды.

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При этом, по словам наших источников, Галицкий не планировал так резко расставаться с тренером. Всё изменилось после увольнения многолетнего помощника Гончаренко – Руслана Зубика. «Виктора Михайловича это очень сильно задело. Он поступил примерно так, как он уже поступал в ЦСКА. Несколько дней тренер просто не брал трубки от руководства краснодарского клуба», – сказал нам источник, близкий к Гончаренко.

Такая реакция белорусского специалиста стала для хозяина «Краснодара» последней каплей, и он резко принял решение расторгнуть контракт с тренером.

Что будет дальше? У «Краснодара» нет основного кандидата на место главного тренера

Ещё одно подтверждение импульсивности отставки – отсутствие у клуба явного кандидата на замену Гончаренко. По словам наших источников, клуб постарается найти иностранного тренера. Но поиски только начались. При этом нельзя исключать какого-то временного варианта на полгода, например, возвращения Олега Кононова или Мурада Мусаева. Ещё Галицкому очень нравится тренер Роман Шаронов – он тоже может рассматриваться президентом клуба.

Роман Шаронов

Роман Шаронов

Фото: rubin-kazan.ru

В СМИ появилась информация о приходе в «Краснодар» Марко Николича, но шансы на назначение сербского тренера, по словам наших источников, небольшие. Во-первых, стиль бывшего наставника «Локомотива» совершенно не пересекается с предпочтениями Галицкого. Во-вторых, несколько месяцев назад между тренером и функционером была беседа о футболе, от которой хозяин «Краснодара» остался не в восторге. Если Николич всё-таки получит назначение, значит, в клубе перестали обращать внимание на игровой стиль, а Галицкий наступил себе на горло ради результата.

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