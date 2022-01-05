«Гончаренко не брал трубки несколько дней». Почему Галицкий уволил тренера из «Краснодара»

Пока большая часть России отдыхает на январских каникулах, в РПЛ случилась первая отставка нового года. «Краснодар» неожиданно уволил Виктора Гончаренко вместе со всем тренерским штабом. Объясняем, почему так произошло и что будет дальше с клубом Сергея Галицкого.
Галицкий давно сомневался в Гончаренко, но не планировал расставаться так резко
Решение об уходе Гончаренко было принято быстро и неожиданно для всех. По нашей информации, всё окончательно было определено в ночь со вторника на среду. Важно, что у Галицкого давно были сомнения в работе белорусского тренера. Наши источники сообщают, что первые мысли об отставке Гончаренко были у руководства за пять туров до конца первой части РПЛ. Но команда неплохо завершила год, поэтому сразу никаких решений не последовало.
На футбольном рынке говорят о недопонимании между владельцем и тренером. По нашей информации, это действительно так. На это же намекает и отсутствие каких-либо слов благодарности в официальном объявлении специалистов об уходе: «Руководство ФК «Краснодар» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича».
Фото: РИА Новости
Галицкий был недоволен тем, в каком стиле играет команда. К тому же, по нашей информации, и по трансферной политике между руководством и тренером были разногласия. И здесь уже был недоволен сам Гончаренко: он не принимал активного участия в трансферах команды.
При этом, по словам наших источников, Галицкий не планировал так резко расставаться с тренером. Всё изменилось после увольнения многолетнего помощника Гончаренко – Руслана Зубика. «Виктора Михайловича это очень сильно задело. Он поступил примерно так, как он уже поступал в ЦСКА. Несколько дней тренер просто не брал трубки от руководства краснодарского клуба», – сказал нам источник, близкий к Гончаренко.
Такая реакция белорусского специалиста стала для хозяина «Краснодара» последней каплей, и он резко принял решение расторгнуть контракт с тренером.
Что будет дальше? У «Краснодара» нет основного кандидата на место главного тренера
Ещё одно подтверждение импульсивности отставки – отсутствие у клуба явного кандидата на замену Гончаренко. По словам наших источников, клуб постарается найти иностранного тренера. Но поиски только начались. При этом нельзя исключать какого-то временного варианта на полгода, например, возвращения Олега Кононова или Мурада Мусаева. Ещё Галицкому очень нравится тренер Роман Шаронов – он тоже может рассматриваться президентом клуба.
Роман Шаронов
Фото: rubin-kazan.ru
В СМИ появилась информация о приходе в «Краснодар» Марко Николича, но шансы на назначение сербского тренера, по словам наших источников, небольшие. Во-первых, стиль бывшего наставника «Локомотива» совершенно не пересекается с предпочтениями Галицкого. Во-вторых, несколько месяцев назад между тренером и функционером была беседа о футболе, от которой хозяин «Краснодара» остался не в восторге. Если Николич всё-таки получит назначение, значит, в клубе перестали обращать внимание на игровой стиль, а Галицкий наступил себе на горло ради результата.
- 5 января 2022
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