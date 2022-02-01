Только не списывай точь-в-точь! Игрок «Челси» повторил легендарный гол Иньесты из ЛЧ-2009

В январе команды Премьер-лиги забили 91 гол. Отъезд Мохамеда Салаха и Садио Мане на Кубок африканских наций не помешал «Ливерпулю» стать самым результативным клубом по итогам месяца — 8 мячей. «Арсенал», «Бёрнли» и «Уотфорд» забили всего по одному разу. Мы подобрали лучшие голы и предлагаем вам выбрать самый красивый.

А Мануэль Лансини, «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм», 21-й тур

Если Лансини находится на поле, то от него всегда можно ждать какую-нибудь красоту. Этому не мешает даже тот факт, что аргентинец чаще начинает матчи на скамейке запасных. Но вот против «Кристал Пэлас» Лансини вышел в основе и оформил дубль. Первый гол получился просто сумасшедшим — чеканка мяча в чужой штрафной и удар с лёту.

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Уникальный футболист.

Матео Ковачич, «Челси» — «Ливерпуль», 21-й тур

В начале января команды Клоппа и Тухеля выдали отличный триллер, завершившийся со счётом 2:2. Причём «Челси» уступал после первого тайма 0:2, но вернулся после классного дальнего удара Ковачича. Чем-то напоминает гол легендарный гол Иньесты из того самого лигочемпионского полуфинала сезона-2008/2009, правда? Прям как в том самом меме про «Только не списывай точь в точь». Гол Андреса тогда помог «Барсе» выйти в финал, а Матео – спасти «Челси».

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Исполнил хорват действительно круто, у молодого Кивина Келлехера просто не было шансов.

Джеймс Уорд-Праус, «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон», 22-й тур

Исторический гол, который позволил Уорд-Праусу догнать Тьерри Анри и Джанфранко Дзолу в списке лучших исполнителей штрафных в истории АПЛ. Теперь у этой троицы по 12 голов. Впереди только Дэвид Бекхэм с 18 реализованными штрафными. И только посмотрите, как всё сделал Уорд-Праус в игре с «Вулверхэмптоном». Дистанция, сила удара, траектория.

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Капитулировал даже один из лучших голкиперов лиги Жозе Са. Страшная пушка.

Хаким Зиеш, «Челси» — «Тоттенхэм», 23-й тур

Редко бывает, когда Уго Льорис просто стоит на месте и смотрит, как мяч влетает в ворота. Но Зиеш не оставил вратарю «Тоттенхэма» никаких шансов. В «Аяксе» Зиеш исполнял такие удары достаточно часто, вот теперь и болельщики «Челси» увидели волшебную левую ногу полузащитника в деле.

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Закрученный радиоуправляемый мяч в дальнюю девятку — всегда завораживающее зрелище.

Джош Сарджент, «Уотфорд» — «Норвич», 23-й тур

Уверенная заявка на один из лучших голов сезона. При Дине Смите «Норвич» заметно взбодрился и даже покинул зону вылета, которую уверенно оккупировал при Даниэле Фарке. В этих условиях проснулся Сарджент, многообещающий американский форвард, чей дебютный гол за «Норвич» получился крайне эффектным.

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Смотрите сами — такие голы забиваются очень редко.