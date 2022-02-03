Дзюба и Алберто сыграли по тайму за «Зенит». Но в жёстком матче нашёлся другой герой

Продолжаем следить за предсезонкой наших клубов. Сегодня в деле был «Зенит», который в Португалии встретился с датским «Мидтьюлланном». В предыдущих товарняках у чемпионов России было три победы и одна ничья. В этот раз вновь удалось выиграть.

«Зенит» вышел на первый тайм с Артёмом Дзюбой в составе, поэтому казалось, что впереди всё будет предсказуемо. Но в действительности атаки сине-бело-голубых разделились на два типа. В первом случае мяч от линии обороны летел на Дзюбу, задачей которого было выиграть борьбу корпусом и сбросить мяч на выбегающего из глубины партнёра — как правило, Малкома или Андрея Мостового. Второй сценарий: розыгрыш низом и развитие через индивидуальные действия Клаудиньо, который должен был высматривать нападающих, забегающих за спины защитникам.

Игра складывалась ровно: команды практически одинаковое количество времени владели мячом и били по воротам. «Зенит» пытался сделать ставку на быстрые атаки, но первый удар в створ состоялся только на 28-й минуте. Главным героем первого тайма стал казахстанский защитник «Зенита» Нуралы Алип. Он, кстати, находится на просмотре и может в скором времени присоединиться к клубу на правах аренды. На 40-й минуте защитник замкнул подачу с углового ударом под штангу — 1:0.

Фото: fc-zenit.ru

Хоть матч и был товарищеским, играли команды довольно жёстко. Футболисты много фолили — почти 20 раз за первый тайм. И это при условии, что пару нарушений арбитр решил проигнорировать.

Второй тайм — дебют Алберто

Во втором тайме картина поменялась. Вместо Дзюбы на поле вышел дорогостоящий новичок «Зенита» Юри Алберто. Забросы вперёд прекратились. Вдобавок российская команда значительно прибавила во владении мячом — 60 процентов вместо 49 в первом тайме. Ударов при этом стало меньше. Розыгрыш низом зачастую не складывался из-за плотного расположения футболистов «Мидтьюлланна». Уровень жёсткости снизился, но она никуда не делась — судья зафиксировал 17 фолов.

Несмотря на это, «Зениту» удалось создать пару голевых моментов. Первый подарил вратарь датчан, который неудачно вынес мяч на соперника. Малком попытался забросить мяч в пустые ворота с 30 метров, но голкипер исправился и отбил. Второй момент был у Алберто: форварда вывели один на один, он пробил низом, но не в угол. Вратарь своим шансом воспользовался и выставил ногу.

Фото: fc-zenit.ru

Также на правый фланг у «Зенита» вышел другой новичок — Арсен Адамов, которого купили у «Урала». В отличие от Алексея Сутормина, он не смещался в центр и действовал исключительно на бровке.

Ещё одно знаменательное событие — выход Вагнера Лава. Легендарный нападающий ЦСКА появился на поле за полчаса до конца матча. Отметился красивым переводом на фланг, парой попыток сыграть пяткой и ударом с левой ноги, с которым легко справился вратарь «Зенита» Даниил Одоевский.

В концовке обошлось без сюрпризов. «Зенит» спокойно довёл матч до победы — 1:0. Получился типичный матч во время предсезонки: вязкий, незрелищный и не особо информативный. Основной момент: мы увидели два разных «Зенита». Первый играл через Дзюбу, а второй больше напоминал команду, которая совсем недавно ориентировалась на Сердара Азмуна. Алберто — прямая замена иранцу. Осталось только добиться такой же статистики.