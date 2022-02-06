Первый матч Чалова в Европе — просто крышесносный! Но Фёдор запорол два крутых момента

Фёдор Чалов дебютировал в Европе! Нападающий «Базеля», арендованный у ЦСКА, сразу вышел в стартовом составе. И попал в крышесносный матч со «Сьоном».
Чалов вышел на позиции единственного центрального нападающего «Базеля». И его команда быстро пропустила — уже на 11-й минуте. К концу первого тайма «Базель» смог перевернуть игру и повести — 2:1. Чалов тем временем ждал мяча впереди, но редко с ним встречался. А когда встречался, передерживал его и не до конца понимал, что делать дальше. Это можно объяснить: Фёдор не играл с конца ноября и явно находится не в форме. К тому же россиянин попал в новую команду (и впервые играет за границей), так что необходимо время на адаптацию.
Журналисту швейцарского сайта BaZ выступление Фёдора не очень нравилось: «Чалов всё ещё не вошёл в игру. У него неубедительные показатели».
Во втором тайме у Чалова наконец-то появились моменты. Если быть точнее, их было два. Сперва Фёдор пытался замкнуть прострел, но попал в штангу. А затем воспользовался ошибкой обороны, выиграл борьбу у защитника и практически вышел один на один. Вратарь выбежал из ворот, но Чалов не исполнил — пробил низом и угодил в соперника.
Главного тренера «Базеля» Патрика Рахмена, похоже, игра Чалова устраивала – он продержал россиянина практически до конца матча, заменив лишь на 89-й минуте. А сюжет игры оказался удивительным: «Сьон» сравнял, быстро пропустил, но всё же вырвал ничью незадолго до замены Фёдора. «Спасибо» защитнику Нассеру Джиге, который после выхода на замену сразу же «привёз» пенальти – 3:3.
Итог для Чалова следующий: 31 касание мяча, 19 передач (63 процента — успешные), 10 единоборств (выиграл всего три), один фол на жёлтую карточку и два нереализованных момента. Портал SofaScore поставил россиянину оценку 6,4. Для понимания: у лучшего футболиста «Базеля» в этом матче — 7,8, а на уровне Фёдора выступила вся линия обороны (которая позволила сопернику забить три).
Кстати, рассчитывать на чемпионство Чалову не стоит. «Базель» на девять очков отстаёт от «Цюриха», да и «Янг Бойз» поджимает — если выиграют, обойдут команду Фёдора в таблице Суперлиги.
- 6 февраля 2022
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