«Он слишком пьян, чтобы войти в бар». За € 117 млн «Ман Сити» купил короля скандалов

Джек Грилиш ― одно из главных разочарований этого сезона. Летом «Манчестер Сити» оформил трансфер из «Астон Виллы» за € 117,5 млн и превратил его в самого дорогого английского футболиста. Грилиш не оправдывает вложенные деньги: в чемпионате у него скромные 2+2 по «гол+пас» в 16 матчах (в прошлом сезоне было 6+10). Плюс просели ключевые показатели: передачи под удар (2,5 против 3,3), ожидаемые голевые передачи (0,2 против 0,4) и обводки (2,7 против 4,2).
При этом Джек Грилиш регулярно вляпывается в скандалы.
Грилиш снова напился и не передвигался самостоятельно
Вечером 6 февраля Джека Грилиша заметили пьяным в центре Манчестера ― полузащитник пытался зайти в бар Albert Scholss, но его не пустила охрана. В компании Грилиша были Рияд Марез и Кайл Уокер, которые были трезвее.
Происходящее заснял житель Манчестера и сразу загрузил видео в TikTok, откуда оно разлетелось по другим соцсетям. Автор подписал видео: «Джеки слишком пьян, чтобы войти в бар». За сутки оригинал собрал почти 1,5 миллиона просмотров.
На видео заметно, что Грилишу трудно передвигаться самостоятельно, поэтому его под руку ведёт незнакомец. На фоне слышны крики: «Джек пьян, ему нельзя внутрь. Посмотрите на него».
«Сити» защищает футболистов, заявив, что этот инцидент произошел до 8 часов вечера, поэтому они не нарушили режим. Плюс клуб отрицает, что Грилиш был пьян. А компания игроков просто отправилась поужинать.
Изящно о ситуации пошутил и Пеп Гвардиола: «Они будут оштрафованы, потому что не пригласили меня».
Джек Грилиш ― король скандалов: за полгода в «Сити» собрал уже три
Для Грилиша это уже третий скандал с начала сезона. В конце декабря папарацци засняли его и Фила Фодена на вечеринке после победы в матче с «Лидсом» (7:0) в 17-го туре Премьер-лиги. На следующую игру Пеп Гвардиола исключил футболистов из заявки: «Я уделяю много внимания поведению на поле и за его пределами. И когда поведение за пределами поля не в порядке, они не будут играть».
А месяцем ранее Грилиш попал на первые полосы местных таблоидов из-за измены. Футболист тайно встречался с 31-летней британской актрисой Эмили Атак на протяжении 1,5 месяца ― даже ночевал у неё. При этом 26-летний англичанин со школы встречается со звездой английского телевидения Сашей Этвуд.
И таких ситуаций в карьере Джека Грилиша куча.
- В 2015 году одноклубник 19-летнего Джека Грилиша Сайдо Берахино выложил в Snapchat видео, где Грилиш вдыхает веселящий газ, который вызывает эйфорию и производит опьяняющий эффект. Тогда футболиста активно защищал тренер «Астон Виллы» Тим Шервуд: «Ему очень стыдно, и он не хочет заработать плохую репутацию. Джек пообещал мне, что это больше не повторится».
- Уже через несколько месяцев Грилиш отправился отдыхать на Тенерифе, где его засняли лежащим на асфальте в состоянии алкогольной комы.
- Осенью 2016-го полиция разогнала шумную вечеринку с участием Джека в отеле. «Вилла» тут же запустила расследование, но в итоге Грилиш легко отделался: получил штраф и был отстранен от тренировок на один день. Тренер «Виллы» тогда открыто заявил, что это не первый подобный случай.
- Джек Грилиш успокоился на пару лет, но в марте 2020-го снова сорвался. Он нарушил правила самоизоляции и на своем Range Rover отправился на вечеринку к бывшему одноклубнику Россу Маккормаку. Когда в 8 утра футболист возвращался домой, то протаранил несколько припаркованных автомобилей. Полиция зафиксировала: Грилиш был в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента англичанину выписали штраф в размере £ 82 тыс. и забрали права на 9 месяцев. Накануне Грилиш призывал подписчиков оставаться дома из-за сложной ситуации в стране на фоне бушующего ковида.
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