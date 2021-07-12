«Я сказал, что хочу пробить!» Неожиданный поворот в истории с пенальти сборной Англии

Евро-2020 завершился драмой. В финале на «Уэмбли» между сборными Англии и Италии дело дошло до серии пенальти. Лучше предсказуемо пробили итальянцы, а англичане свои удары откровенно запороли, реализовав лишь две попытки из пяти — не спас даже героизм Джордана Пикфорда, сделавшего два сейва.

После матча у болельщиков и экспертов возникли вопросы к выбору пенальтистов тренерским штабом англичан. Если к двум первым бьющим вопросов нет (два Гарри — Кейн и Магуайр — уверенно реализовали свои удары), то остальные всё испортили. 23-летний Маркус Рашфорд переиграл вратаря, но попал в штангу. 21-летний Джейдон Санчо пробил плохо — Джанлуиджи Доннарумма спас. Но главный шок — решение тренера Гарета Саутгейта отправить 19-летнего Букайо Саку на решающий удар. Юный полузащитник пробил плохо и помог итальянскому вратарю стать героем. В результате критика полилась на более опытных футболистов сборной Англии, которые были в составе, но не поучаствовали в серии пенальти. Своих попыток не дождались Рахим Стерлинг, Джек Грилиш, Люк Шоу, Джон Стоунз и Калвин Филлипс.



По некоторым из перечисленных игроков прошёлся Жозе Моуринью: «Я не понимаю, почему Сака бил решающий пенальти. Мне просто очень жаль его. Где в этой ситуации был Стерлинг, где был Стоунз, где был Шоу? Саутгейт — очень честный парень. Он всегда защищает своих футболистов. Я не думаю, что когда-нибудь он скажет, что игроки не готовы исполнить пенальти».

В соцсетях тоже недоумевают из-за выбора пенальтистов. Некоторые подозревают, что опытные игроки испугались взять на себя ответственность.



«Помните, как Моутинью пытался уклониться от пенальти, но Роналду не позволил? Кто-то должен был сделать это со Стерлингом и Грилишем».

«Сака, бьющий пенальти перед Грилишем, Стоунзом, Шоу и Стерлингом, — это дикость».

«Почему бил Сака? Грилиш и Стерлинг забивают с пенальти в АПЛ, но почему-то выбирают Саку. И почему нельзя пробить выше, чтобы вратарь не смог отбить?»

«Прежде чем начать смеяться над Моуринью и называть его фанатом Шоу, задайте себе такой же вопрос. Я ждал, что Шоу и Грилиш пойдут бить».

Кажется, всё не так однозначно.

Утром одна из жертв критики всё же не выдержала. Грилиш опубликовал заявление и, похоже, снял с себя все подозрения: «Я сказал, что хочу пробить! Тренер принял кучу правильных решений на этом турнире, в том числе сегодня. Но я не позволю людям говорить, что я не хотел бить пенальти, когда на самом деле сказал, что пробью…»

Грилиш вывел себя из-под удара, но теперь вопросов к Саутгейту стало ещё больше. По всей видимости, у тренера англичан был выбор и он назначил на решающий пенальти юного Саку не от безысходности. История наверняка получит продолжение — выйти из тени могут Стерлинг, Шоу и остальные. В конце концов, с объяснениями стоило бы выступить самому Саутгейту. Выбор пенальтистов ему ещё долго будут припоминать.