Ещё не все клубы вернулись в Россию со сборов.

Перенесут ли рестарт РПЛ? Что известно на данный момент

В связи с проведением специальной военной операции на Украине Росавиация приостановила работу 12 аэропортов на юге России до 2 марта. Временно принимать и выпускать борты не будут Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь и Астрахань.

Это ставит под угрозу срыва проведение матчей 19-го тура РПЛ, которые должны состояться в Сочи, Ростове и Краснодаре на этих выходных.

26.02.2022



14:00 «Химки» – «Динамо»



«Нижний Новгород» – «Урал»



16:30 «Сочи» – «Арсенал»



19:00 «Спартак» – ЦСКА



27.02.2022



14:00 «Ростов» – «Крылья Советов»



17:00 «Краснодар» – «Локомотив»



19:00 «Ахмат» – «Уфа»



28.02.2022



19:00 «Зенит» – «Рубин»

А что с остальными матчами?

На данный момент неизвестно, состоятся ли не только матчи южных команд, но и остальные встречи клубов РПЛ. Сейчас РФС совместно с РПЛ прорабатывает этот вопрос. То же самое касается и будущего стыкового матча сборной России, на который завтра по плану должна стартовать продажа билетов.

Пока ни от лиги, ни от РФС не поступало новой информации.

РПЛ объяснение ситуации «В настоящее время Российский футбольный союз и Российская Премьер-Лига прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учётом приостановки работы аэропортов в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время».

Где сейчас российские клубы?

«Спартак», «Ростов», «Краснодар», «Сочи», «Динамо», «Нижний Новгород», «Урал» уже в России.

Остальные же всё ещё находится на тренировочных сборах за рубежом.

«Чемпионату» сообщили в «Уфе», что у клуба «есть свой маршрут и намеченная дата возвращения в Россию». «Пока «Уфа» действует согласно плану, который был», – сказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

«ЦСКА возвращается из Турции сегодня. «Команда завершила зимние сборы и готовится к вылету. Вечером армейцы должны прилететь в Москву», – сообщили «Чемпионату» в пресс-службе клуба.

«Локомотив» должен вернуться в Россию в ближайшее время. По словам Томаса Цорна, вся команда готова к возвращению и продолжит тренировки перед воскресным матчем.

«Арсенал» пока находится в Турции. Гурам Аджоев сказал, что команда будет «делать то, что им скажут», и предложил «не бежать впереди паровоза».

«Ахмат», «Рубин» и «Химки» сегодня завершают сборы в Турции и должны вернуться в Россию.

Материал дополняется.