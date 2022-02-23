ЦСКА срочно нужен новый владелец. Иначе клуб отрежут от мира

ЦСКА попал под санкции американского Минфина. Пока этот факт вызывает множество вопросов, главный из которых: а что будет дальше?
Разбираемся в ситуации совместно с экономистом Сергеем Алексашенко.
Почему Минфин США ввёл санкции в отношении ВЭБ?
Читаем пресс-релиз:
- «ВЭБ имеет решающее значение для способности России привлекать средства»;
- «Санкции США против ВЭБа направлены прежде всего против экономики России»;
- «ВЭБ имеет решающее значение для способности России привлекать средства», «ВЭБ и ПСБ являются государственными учреждениями, которые играют особую роль в поддержании обороноспособности России и её экономики. Портфель активов ВЭБа на сумму $ 53 млрд позволяет ему войти в пятерку крупнейших финансовых институтов России»;
- «ВЭБ обеспечивает финансирование масштабных проектов по развитию инфраструктуры и промышленного производства страны».
Банк выбрали в рамках процесса «демонтажа финансовой сети Кремля и его способности финансировать дестабилизирующую деятельность на Украине и во всём мире»: Минфин США считает, что блокирование ВЭБа ограничит Россию в финансировании оборонных контрактов.
Что это значит для ВЭБа?
ВЭБ больше не сможет вести бизнес в США и будет отрезан от американской финансовой системы. Все активы, находящиеся под юрисдикцией США (в банках Америки или в долларах), будут немедленно заморожены, а физическим и юридическим лицам США запрещено вести дела с банком и его дочерними компаниями без разрешения OFAC.
При чём здесь ЦСКА?
ВЭБ уже не первый раз попадает под санкции. В этот раз они оказались жёстче и затронули все компании, которыми банк владеет более чем на 50%. Клуб попал в их число, потому что в 2020-м его акции (77,63%) перешли во владение ВЭБа из-за невозможности выплатить долг. Ещё в 2013-м банк открыл кредитную линию на 280 млн рублей для строительства стадиона, а в качестве залога указал акции – не возвращаешь сумму в срок, теряешь контроль над клубом. Заём дали на 10 лет, но, когда стало понятно, что ЦСКА не сможет выплатить долг, активировался пункт о передаче ценных бумаг.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
ВЭБ подчёркивал, что им неинтересен спорт (банк занимался крупными инфраструктурными проектами), а председатель ВЭБа Игорь Шувалов говорил, что управление ЦСКА будет краткосрочным – пока не найдётся покупатель. «Мы рассчитываем, что будем в состоянии привлечь инвестора в период от года до трёх, – комментировал он в 2020-м. – Это не должно быть дольше трёх лет».
С тех пор вопрос потенциального покупателя не поднимался. По крайней мере, публично.
И что санкции значат для клуба? Всё плохо?
Как правило, те же ограничения, что накладываются на компанию, распространяются в той же степени и на те, которыми она владеет более чем на 50%. Дочерних компаний это тоже касается, поэтому под санкции попадают и те активы, которые находятся во владении ЦСКА.
«Пока санкции введены только Минфином США, – объясняет Алексашенко, – поэтому затрагиваются только расчёты в долларах. Это значит, что ЦСКА не сможет заключать сделки с американскими компаниями или в американской валюте, проводить трансферы игроков из МЛС и зарабатывать на рекламе в американских соцсетях. Кроме того, все счета клуба в долларах блокируются вне зависимости, в каком банке они лежат – условный «Сбербанк» может отказаться с ними работать».
«Условно ЦСКА захочет купить у «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, – продолжает он. – Английский клуб пойдёт к своим юристам и спросит: «Если я проведу сделку с ЦСКА в фунтах, на нас как-то скажутся американские санкции?». Юристы с этим вопросом будут писать в американский Минфин. Оттуда может прийти и такой ответ: «Да, отдать Роналду ЦСКА вы можете, но учтите, что в США вы потом никого не продадите». Всё зависит от того, как Минфин протрактует эту ситуацию».
«Бывало такое, что компании попадали под американские санкции, но не попадали под европейские и им можно было работать на рынке ЕС. А было и такое, что европейцы категорически отказывались сотрудничать с компаниями из санкционного списка. Российский Минфин, например, никуда не попадал, а в начале 2016 года его облигации никто размещать не хотел. Так что всё зависит от конкретного случая: захотят ли «Барселона», «ПСЖ» или «МЮ» продавать или покупать кого-то у ЦСКА».
Сказаться это может также и на спонсорских соглашениях. «Есть риск, что на компанию-партнёра санкции тоже распространятся, – объясняет экономист. – Каждая конкретная компания будет советоваться со своими юристами, после чего решать – связываться с ЦСКА или нет. Подозреваю, что «Аэрофлот» откажется от сотрудничества, потому что они присутствуют на международном рынке и им не захочется иметь какие-либо проблемы из-за футбольного клуба».
Сейчас клуб можно продать?
Да, до 24 марта банк может продать акции ЦСКА, так как до этого дня разрешено проводить сделки по продаже активов без санкций. Санкции с клуба могут снять, если:
- их купит кто-то, кто сможет доказать, что никак не связан с ВЭБом;
- этот кто-то хочет приобрести ЦСКА из личных соображений;
- покупатель напишет письмо в Минфин США и получит одобрение.
Фото: pfc-cska.com
А если не успеют?
Тут тоже есть вариант.
«Допустим, у вас есть интерес, вы понимаете, что хотите сделать с клубом, вам этот бизнес нравится, – объясняет Алексашенко. – Вы, учитывая ситуацию, в которой оказался ВЭБ, думаете, что банк будет готов вам продать акции подешевле, и вступаете в переговоры. Но в ходе сделки вы понимаете, что вам не хватает одной недели, чтобы завершить процесс. В этот момент юристы пишут запрос в Минфин США и объясняют ситуацию: есть покупатель, есть цена, но не хватает времени, чтобы (условно) перестелить на стадионе поле. И просят дать отсрочку на неделю. В таких ситуациях её дают. Срок может двигаться, но если есть конкретный покупатель.
Может быть и другая ситуация. Владимир Путин придёт к Джо Байдену и скажет: «Джо, не убивай лучший российский клуб! Дай ему жить! Продать не успеваем, но нужно время: мы выведем управление клубом в траст, поставим туда JP Morgan, и пусть он ищет покупателя. ВЭБ мы выводим». Тогда могут в качестве исключения снять санкции. Главное – чтобы был кто-то, кто смотрит на ЦСКА как на бизнес, а ВЭБ готов его продать даже с убытком.
Тут ещё важно, чего захочет ВЭБ: они могут легко сказать, что будут финансировать клуб в рублях и продавать его не собираются. Как жить в этой ситуации, стоит спросить у «Ахмата» – ЦСКА, если останется в ведении ВЭБа, будет жить точно так же».
Какой итог?
Суммируем:
- ЦСКА не сможет проводить операции в долларах и сотрудничать с американскими компаниями;
- это затронет не только клуб, но и все его структуры;
- в сотрудничестве с европейскими компаниями тоже могут возникнуть сложности;
- нынешние спонсоры могут разорвать контракты, а новые – не прийти;
- наилучший вариант для ЦСКА прямо сейчас – смена владельца. Иначе клуб может быть отрезан от мира.
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