ЦСКА срочно нужен новый владелец. Иначе клуб отрежут от мира

ЦСКА попал под санкции американского Минфина. Пока этот факт вызывает множество вопросов, главный из которых: а что будет дальше?



Разбираемся в ситуации совместно с экономистом Сергеем Алексашенко.

Почему Минфин США ввёл санкции в отношении ВЭБ?

Читаем пресс-релиз:

«ВЭБ имеет решающее значение для способности России привлекать средства»;

«Санкции США против ВЭБа направлены прежде всего против экономики России»;

«ВЭБ имеет решающее значение для способности России привлекать средства», «ВЭБ и ПСБ являются государственными учреждениями, которые играют особую роль в поддержании обороноспособности России и её экономики. Портфель активов ВЭБа на сумму $ 53 млрд позволяет ему войти в пятерку крупнейших финансовых институтов России»;

«ВЭБ обеспечивает финансирование масштабных проектов по развитию инфраструктуры и промышленного производства страны».

Банк выбрали в рамках процесса «демонтажа финансовой сети Кремля и его способности финансировать дестабилизирующую деятельность на Украине и во всём мире»: Минфин США считает, что блокирование ВЭБа ограничит Россию в финансировании оборонных контрактов.

Что это значит для ВЭБа?

ВЭБ больше не сможет вести бизнес в США и будет отрезан от американской финансовой системы. Все активы, находящиеся под юрисдикцией США (в банках Америки или в долларах), будут немедленно заморожены, а физическим и юридическим лицам США запрещено вести дела с банком и его дочерними компаниями без разрешения OFAC.

При чём здесь ЦСКА?

ВЭБ уже не первый раз попадает под санкции. В этот раз они оказались жёстче и затронули все компании, которыми банк владеет более чем на 50%. Клуб попал в их число, потому что в 2020-м его акции (77,63%) перешли во владение ВЭБа из-за невозможности выплатить долг. Ещё в 2013-м банк открыл кредитную линию на 280 млн рублей для строительства стадиона, а в качестве залога указал акции – не возвращаешь сумму в срок, теряешь контроль над клубом. Заём дали на 10 лет, но, когда стало понятно, что ЦСКА не сможет выплатить долг, активировался пункт о передаче ценных бумаг.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

ВЭБ подчёркивал, что им неинтересен спорт (банк занимался крупными инфраструктурными проектами), а председатель ВЭБа Игорь Шувалов говорил, что управление ЦСКА будет краткосрочным – пока не найдётся покупатель. «Мы рассчитываем, что будем в состоянии привлечь инвестора в период от года до трёх, – комментировал он в 2020-м. – Это не должно быть дольше трёх лет».



С тех пор вопрос потенциального покупателя не поднимался. По крайней мере, публично.

И что санкции значат для клуба? Всё плохо?

Как правило, те же ограничения, что накладываются на компанию, распространяются в той же степени и на те, которыми она владеет более чем на 50%. Дочерних компаний это тоже касается, поэтому под санкции попадают и те активы, которые находятся во владении ЦСКА.



«Пока санкции введены только Минфином США, – объясняет Алексашенко, – поэтому затрагиваются только расчёты в долларах. Это значит, что ЦСКА не сможет заключать сделки с американскими компаниями или в американской валюте, проводить трансферы игроков из МЛС и зарабатывать на рекламе в американских соцсетях. Кроме того, все счета клуба в долларах блокируются вне зависимости, в каком банке они лежат – условный «Сбербанк» может отказаться с ними работать».



«Условно ЦСКА захочет купить у «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, – продолжает он. – Английский клуб пойдёт к своим юристам и спросит: «Если я проведу сделку с ЦСКА в фунтах, на нас как-то скажутся американские санкции?». Юристы с этим вопросом будут писать в американский Минфин. Оттуда может прийти и такой ответ: «Да, отдать Роналду ЦСКА вы можете, но учтите, что в США вы потом никого не продадите». Всё зависит от того, как Минфин протрактует эту ситуацию».

Сергей Алексашенко экономист «Бывало такое, что компании попадали под американские санкции, но не попадали под европейские и им можно было работать на рынке ЕС. А было и такое, что европейцы категорически отказывались сотрудничать с компаниями из санкционного списка. Российский Минфин, например, никуда не попадал, а в начале 2016 года его облигации никто размещать не хотел. Так что всё зависит от конкретного случая: захотят ли «Барселона», «ПСЖ» или «МЮ» продавать или покупать кого-то у ЦСКА».

Сказаться это может также и на спонсорских соглашениях. «Есть риск, что на компанию-партнёра санкции тоже распространятся, – объясняет экономист. – Каждая конкретная компания будет советоваться со своими юристами, после чего решать – связываться с ЦСКА или нет. Подозреваю, что «Аэрофлот» откажется от сотрудничества, потому что они присутствуют на международном рынке и им не захочется иметь какие-либо проблемы из-за футбольного клуба».

Сейчас клуб можно продать?

Да, до 24 марта банк может продать акции ЦСКА, так как до этого дня разрешено проводить сделки по продаже активов без санкций. Санкции с клуба могут снять, если:

их купит кто-то, кто сможет доказать, что никак не связан с ВЭБом;

этот кто-то хочет приобрести ЦСКА из личных соображений;

покупатель напишет письмо в Минфин США и получит одобрение.

Фото: pfc-cska.com

А если не успеют?

Тут тоже есть вариант.

«Допустим, у вас есть интерес, вы понимаете, что хотите сделать с клубом, вам этот бизнес нравится, – объясняет Алексашенко. – Вы, учитывая ситуацию, в которой оказался ВЭБ, думаете, что банк будет готов вам продать акции подешевле, и вступаете в переговоры. Но в ходе сделки вы понимаете, что вам не хватает одной недели, чтобы завершить процесс. В этот момент юристы пишут запрос в Минфин США и объясняют ситуацию: есть покупатель, есть цена, но не хватает времени, чтобы (условно) перестелить на стадионе поле. И просят дать отсрочку на неделю. В таких ситуациях её дают. Срок может двигаться, но если есть конкретный покупатель.



Может быть и другая ситуация. Владимир Путин придёт к Джо Байдену и скажет: «Джо, не убивай лучший российский клуб! Дай ему жить! Продать не успеваем, но нужно время: мы выведем управление клубом в траст, поставим туда JP Morgan, и пусть он ищет покупателя. ВЭБ мы выводим». Тогда могут в качестве исключения снять санкции. Главное – чтобы был кто-то, кто смотрит на ЦСКА как на бизнес, а ВЭБ готов его продать даже с убытком.



Тут ещё важно, чего захочет ВЭБ: они могут легко сказать, что будут финансировать клуб в рублях и продавать его не собираются. Как жить в этой ситуации, стоит спросить у «Ахмата» – ЦСКА, если останется в ведении ВЭБа, будет жить точно так же».

Какой итог?

Суммируем: