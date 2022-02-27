«Спартак» в дерби не был безнадёжным. Но к Ваноли много вопросов

Давайте сразу оговоримся, что «Спартак» проиграл в дерби не сугубо из-за тактики или каких-то кадровых решений тренерского штаба. Это был матч плюс-минус равных на сегодняшний день соперников, а определили исход в нём детали и фактор реализации.

У «Спартака» в первом тайме были два опасных удара Промеса (после прессинга в самом начале, когда мяч прошёл мимо дальнего угла, а также штанга после паса Мозеса с фланга), две нереализованные быстрые атаки, когда Соболев и Зобнин принимали плохие решения и не видели вбегающих с левого фланга партнёров. Во втором тайме – убойный момент Зобнина уже при 0:1 – самый реальный шанс для того, чтобы сравнять счёт. И неловкая подстройка Николсона под мяч прямо напротив ворот в самой концовке.

ЦСКА до перерыва также не довёл до ума пару очень опасных переходов, хороший шанс возник у Облякова после его смены позиции с Карраскалем на левом фланге и рывком в штрафную под сброс, а во второй половине, помимо двух отличных голов, был также супермомент у того же Карраскаля.

Итого по статистике ударов – 14 (2 точных) на 8(4) в пользу «Спартака», по весу этих ударов в модели xG – 1,91 на 0,53 (удар Карраскаля в быстрой атаке у ЦСКА оценили очень низко), по входам в финальную треть – 48 на 27, по входам в штрафную – 20 на 8, по передачам в штрафную – 26 (14 точных) на 12(7).

То есть ни в одном из компонентов «Спартак» сопернику не уступил, да и визуально эта картина в ходе просмотра подтверждалась. Также важный нюанс заключается в том, что голы ЦСКА не стали следствием каких-то системно повторяющихся эпизодов. Первый голевой штрафной возник из-за плохих действий красно-белых после возврата мяча – Мозес сразу же подарил его сопернику на правом фланге, последовала обратная передача к штрафной, где Мартинс сфолил против Языджи – из-за изначально проигрышной позиции. Второй гол — это уже классная быстрая атака и роскошные индивидуальные действия Карраскаля, на тот момент игра «Спартака» стала уже хаотичной и менее организованной.

И всё же, несмотря на перевес в статистике и фактор случая при определении победителя, не покидает ощущение, что «Спартак» ощутимо недоработал. И мог сыграть гораздо лучше.

Вопрос №1. Точно ли треугольник из Умярова, Мартинса и Зобнина в центре — оптимальный для «Спартака»?

Схема «Спартака» изначально виделась очень любопытной интригой. На сборах Паоло Ваноли наигрывал две модели – 3-4-3 с тремя форвардами и 3-5-2 с тремя «объёмными» полузащитниками. Первый вариант был более агрессивным и атакующим, второй – пассивным и осторожным.

Хотя даже при 3-5-2 можно выстроить интересную с точки зрения созидания структуру. Но Ваноли, как и в последнем открытом для посторонних глаз спарринге, выставил в центре треугольник из Умярова (нижняя «шестёрка»), Зобнина и Мартинса (две «восьмёрки»). Это очень прагматичный выбор футболистов, который вряд ли подразумевает качественное движение мяча и креатив в середине.

Стремления Ваноли примерно понятны. Он хотел сбалансировать центр поля, снять нагрузку с центральных защитников. Плюс у Зобнина была гибридная роль при обороне. В фазе прессинга (который был не постоянным, а начинался в удобных ситуациях) Роман поднимался в переднюю линию, образовывал тройку с Промесом и Соболевым, помогал давить на центральных защитников. На левого латераля Облякова в таком случае выдвигался Мозес, а по Карраскалю (или Медине) доигрывал Литвинов.

Но если в обороне всё более-менее работало, то в позиционной атаке «Спартак» сам у себя отнял вероятные аргументы. Дриблинг, тонкие передачи, «взрыв» зон нестандартными действиями – всего этого ощутимо не хватало. Вот и получилось, что в первом тайме «Спартак» претендовал на угрозу сугубо после быстрых атак или отборов на чужой половине. А когда с мячом в опасной зоне оказывались Мартинс или Зобнин, как правило, следовала халтура. Все потенциально хорошие возможности две «восьмёрки» «Спартака» запороли.

Вопрос №2. Почему «Спартак» почти не пользовался пространством в опорной зоне ЦСКА? И какие вообще алгоритмы позиционной атаки есть у команды?

Алексей Березуцкий, как и в последнем спарринге с «Рубином», выстроился по схеме с тремя центральными защитниками – это логичное решение, учитывая необходимость контроля ширины и разворотов. Тот же левый латераль Обляков, кроме пары пропущенных передач за спину, справлялся с включениями Мозеса. Если бы ЦСКА играл с четвёркой в обороне, могло бы быть гораздо хуже.

Удивило разве что наполнение опорной зоны. Казалось, что есть все шансы увидеть в ней дуэт из Мухина и Гбамена (тем более ЦСКА на сборах очень плохо контролировал пространство между линиями), но Березуцкий всё же предпочёл поставить больше неординарных атакующих игроков в состав. Он оставил Мухина в запасе, доверился новому опорнику из «Эвертона», а над ним расположил и Языджи, и Медину, и Карраскаля. То есть вышли все зимние новички.

При начале атаки Языджи часто опускался глубже, примерно на линию с Гбаменом, тогда как в обороне ЦСКА оборонялся по интересной структуре 5-1-3-1. Языджи пытался сковывать активность Умярова, Медина и Карраскаль работали в полуфлангах, а на страховке оставался один Гбамен. Довольно часто возникали ситуации, когда «Спартаку» просто нужно было насытить пространство в дальнем полуфланге за Гбаменом. Но команда почти не пользовалась разрежённым пространством, не вытягивала центральных защитников и не провоцировала разлом конструкции.

Да и в целом, равно как и после сборов в Дубае, к Ваноли есть большие вопросы по количеству алгоритмов позиционной атаки и качеству их наработки. Команда не показала ровно ничего нового по сравнению с игрой трёхнедельной давности с «Пюником». И после того, как ЦСКА выпустил Зайнутдинова и перешёл на игру с двумя опорниками, «Спартак» окончательно утонул в этой вязкой оборонительной структуре. Уровень давления оказался слишком низким, чтобы спастись.

Вопрос №3. Точно ли нужно было сохранять исходную структуру так долго?

Первые замены Ваноли провёл только на 69-й минуте. До этого времени Ваноли верил в свой исходный план. Были ли у него для этого мотивы? Пожалуй. Матч шёл с лёгким территориальным преимуществом «Спартака», помимо супермомента Зобнина, также хорошая возможность была у Мартинса – он не смог с нужной силой пробить по мячу из зоны подбора. В этой атаке красно-белым удалось прижать ЦСКА и загнать его максимально низко в штрафную.

Однако стабильного давления всё же не было – и, на мой взгляд, всё-таки можно было ещё раньше начать рисковать и раскрывать игру. Ваноли же перестроился на 3-4-3 только за 20 минут до конца, этого времени не хватило. Если выбирать одного футболиста, у которого явно не пошла игра, то им стал Умяров. Он сделал многовато ошибок в передачах, подарил Карраскалю выход один на один, висел на жёлтой карточке. Хотя менять можно было вообще любого игрока в середине – и выпускать вместо него атакующего игрока.

Вопрос №4. Почему на замене остался Бакаев – один из самых ярких игроков «Спартака» на зимних сборах?

Похоже, это вопрос, на который мы никогда не получим внятного ответа. И настоящие причины, скорее всего, не в спортивных факторах. Один из самых неординарных игроков предсезонки, который, когда выходит, всегда успевает придумать хотя бы пару интересных моментов, всё ещё запасной. Игнатов, сильно проведший осеннюю часть, также превратился в резервиста.

А спасать игру вышли Ларссон и Николсон. Момент на 89-й минуте, когда первый неряшливо ковырнул мяч вместо сильного удара из зоны подбора, а второй так скрутился при подстройке, что не смог ударить, довольно неплохо характеризует их игру в 20-минутном отрезке.

Окончательную оценку трансферам «Спартака» и ставке на Ларссона мы ни в коем случае не даём. Но конкретно в субботу ставка Каттани и Ваноли не сработала.

Выводы

Повторю, что я не считаю победу ЦСКА следствием тактических решений Березуцкого. Но при этом главный тренер армейцев провёл качественную подготовку к матчу, выстроил систему, позволяющую контролировать ширину поля, удивил «Спартак» наличием сразу трёх атакующих полузащитников. Карраскаль и Медина менялись флангами, колумбиец терроризировал игроков красно-белых с разных точек, набирал обводки, провоцировал фолы. Итого он насобирал аж 14 обводок, причём большинство – на подходе к чужой штрафной.

Игра новичков, пожалуй, и стала главным фактором успеха ЦСКА в таком равном матче. Первый гол придумали Карраскаль и Языджи (первый отдал между линиями, второй принял мяч, заработал штрафной и сам же его исполнил). При втором голе мы увидели издевательский проход Карраскаля на дриблинге сквозь нескольких соперников и последующий разворот атаки налево. Гбамен тоже добавил баланса и в целом выглядел достойно – ему бы ещё реже заигрывать и терять мяч на своей половине.

Спартаковская же селекция пока не выстрелила. И здесь вопросы уже стоит адресовать не Ваноли, а новому спортивному департаменту. Только не сейчас, а спустя время. Вдруг в следующих матчах «Спартак» продемонстрирует что-то более красивое.

Использованы данные InStat и графический инструмент Tactic Lite.