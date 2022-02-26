ЦСКА угадал. Языджи положил «Спартаку» со штрафного в дебютном матче! Видео

РПЛ вернулась, и в первый же игровой день мы получили главное дерби страны. «Спартак» и ЦСКА встретились на «Открытие Банк Арене» в Москве.

Героем стал Юсуф Языджи. Полузащитник в первом же матче попал в стартовый состав и в первом тайме был активен впереди, хоть и уступал в яркости другому новичку ЦСКА Хорхе Карраскалю. Но в итоге отплатил за доверие. В начале второго тайма ЦСКА заработал опасный штрафной — сфолил новичок-опорник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра. Турок исполнил идеально — у Александра Селихова просто не было шансов.



В итоге Языджи выдал классный дебют. Два удара, один гол, 81 процент точных передач. Для первого матча очень достойная статистика.

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А помните, как Языджи приходил в ЦСКА? 25-летний полузащитник в прошлом сезоне был ключевым игроком «Лилля», который сенсационно стал чемпионом, отобрав титул у богатейшего «ПСЖ». 32 матча, семь голов и четыре передачи — вот его статистика в Лиге 1. В этом сезоне всё было уже не так ярко, и зимой Юсуф отправился в ЦСКА на правах аренды с правом выкупа. И тут случился скандал. Армейцы анонсировали турка неудачной шуткой про «Наташ».

Неловко было даже самому Языджи: «Я верю в свободу идей, но выступаю против всех неподобающих действий в отношении женщин — независимо от того, из какой они страны. Все мы люди, и все мы совершаем ошибки. Я действительно ценю подход клуба. Они сделали всё, чтобы я чувствовал себя здесь комфортно. Посылаю свои искренние мысли всем русским женщинам, к которым я отношусь с уважением и достоинством. Давайте забудем об этом и откроем новую главу».

Скандал удалось потушить, и на сборах Языджи наигрывали в основе. Он вышел в стартовом составе во всех пяти матчах, в которых принял участие. А теперь кладёт красоту со штрафных. Похоже, ЦСКА сделал правильный выбор.

Юсуф тоже доволен. Вот его слова из интервью Bobsoccer три недели назад: «Я уже успел полюбить ЦСКА. На поле буду отдавать себя максимально, насколько это возможно». Теперь на кону еврокубки. ЦСКА занимает четвёртое место в таблице — это зона Лиги конференций. Надо тащить.