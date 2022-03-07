Гола Игнатьева ждали 565 дней! С игры Иван не забивал ещё дольше

Матч между «Крыльями Советов» и «Арсеналом» стал знаковым для Ивана Игнатьева. Нападающий, которого ещё несколько лет назад называли одним из самых одарённых российских игроков, забил гол спустя 565 дней после предыдущего взятия ворот! Новичок самарцев откликнулся на передачу с фланга и поразил ближний угол. Последний раз забить ему удалось 18 августа 2020 года, когда «Рубин» встречался с «Сочи». Тогда Игнатьев реализовал пенальти. А с игры не получалось забить ещё дольше – 854 дня: 3 ноября 2019-го нападающий отличился за «Краснодар» в матче с «Ростовом». С тех пор в карьере игрока случилось сразу несколько громких скандалов.

174 нарушения ПДД и серьёзное ДТП в Казани

В Казани Игнатьев стал участником ДТП в центре города. BMW футболиста практически не пострадал, как и он сам, а вот девушка за рулём Hyundai была госпитализирована. Именно её признали виновницей происшествия, однако издание «БИЗНЕС Online» выкатило скандальный факт – игрок 174 раза нарушил ПДД всего лишь за один год за рулём.

Удаление и брошенные перчатки

В декабре 2020 года в матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3) нападающий повторил выходку Марио Балотелли. Он уже имел жёлтую карточку к перерыву, но вышел из раздевалки и грубо въехал в игрока соперника. Счёт на тот момент был 1:1, а после удаления Игнатьева железнодорожники дожали «Рубин». Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий вспыхнул, накричал на футболиста. Форвард в сердцах бросил на поле перчатки и отправился в раздевалку.

Танцы с пивом на пляже

В январе 2021-го нападающий выложил в «Инстаграме» резонансное видео, на котором он танцевал с бутылкой пива на пляже. Футболист отдыхал на Мальдивах и праздновал своё 22-летие. На Игнатьева обрушилась критика, поскольку за 12 месяцев в «Рубине» он забил всего лишь три гола – все с пенальти. В комментариях к видео хейтеры накинулись на Ивана, и тому пришлось быстро удалить ролик. Эту историю припоминали Игнатьеву после каждого упущенного им момента.

Как Игнатьева выводили из бара пьяным

В январе 2022-го случился ещё один скандал на алкогольную тему. В сети появилось видео, на котором пьяного Игнатьева под руки выводят из бара в Красноярске. Нападающий громко отметил своё 23-летие и вновь стал объектом критики и хейта. На тот момент он не мог забить уже больше года, так что в его адрес посыпались упрёки в непрофессионализме и отсутствии желания приносить пользу «Рубину». При этом в клубе отреагировали довольно быстро, заявив, что не собираются применять к игроку дисциплинарные санкции. Тем не менее Игнатьева отдали в «Крылья Советов».

Одним из самых жёстких критиков Игнатьева был Евгений Ловчев. В эфире «Матч ТВ» ветеран «Спартака» призвал выгнать Игнатьева и попавшего в другую скандальную историю нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу из футбола.

Евгений Ловчев бывший футболист «Спартака» и сборной СССР «Слова не подберу, здесь нельзя, понимаете. Об этом человеке (Игнатьев. – Прим. «Чемпионата»), который позорит весь футбол. Когда он играл в «Краснодаре», то старался и забивал голы, потому что хотел выбить себе контракт. А теперь ему ничего не надо, и он позорит наш футбол. Вы говорите: «Его кто-то снимает». Он там танцует, а его снимают. Другой мастурбирует на камеру, его снимают там. Это позорище, их надо изгонять из футбола. Мне надо было раньше умереть, чтобы всего этого не видеть. Мы не нажирались никогда, в выходной день выпили – и на тренировку. А играли как?!»

Но в дебютном матче за «Крылья Советов» Игнатьев забил долгожданный гол. Причём сделал это мастерски — сыграв на опережение. Спас свою новую команду от поражения.

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Может, Самара перезагрузит его карьеру?