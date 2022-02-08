Самый нужный трансфер РПЛ. 7 причин, почему карьеру шумного Игнатьева спасут в «Крыльях»

Если бы мы выбирали «самый нужный переход» зимнего трансферного мира РПЛ, победила бы аренда Ивана Игнатьев в «Крылья Советов».

Игнатьеву – 23 года. В нынешнем сезоне у него ноль результативных действий в 10 матчах за «Рубин». А ещё попадание в неприятную историю в краснодарском ночном клубе в свой день рождения. Были в карьере Ивана и другие шумные истории: например, с контрактом «Краснодара». Сейчас ему точно нужно игровое время, моменты, а также доверие – и со всем этим Ивану помогут в «Крыльях».

«Крылья» сегодня – клуб-донор: выращивают игроков для команд богаче и продают их: сначала Александра Соболева в «Спартак», теперь Ивана Сергеева в «Зенит» и Данилу Пруцева в тот же «Спартак». В центре нападения сейчас снова нужны огонь и сила, Игнатьев поработает над этим в Самаре.

Итак, почему союз «Крыльев» и перспективного, но до сих пор не забивного воспитанника «Краснодара» кажется удачным:

– Игнатьев едет в «Крылья» перезагружаться. И по-футбольному, и психологически. Появляется возможность «перевернуть страницу» – так о своём новом игроке говорит тренер «Крыльев» Игорь Осинькин. Он же верит, что сейчас карьера Игнатьева пойдет вверх, ведь он очень молодой футболист, и у него всё впереди.

– Осинькин – тренер, который делает игроков сильнее. Опытный Гацкан говорил, что в своём возрасте учился у Виталича (как называют тренер в команде) новому. Ещё один пример – взятый у «Рубина» в аренду хорватский защитник Бегич за полгода так прибавил в Самаре (и забил один гол), что Казань забрала его обратно.

– В Самаре – молодой коллектив. И, судя по видео со сборов и исходящим из команды роликам, фотографиям и комментариям, дружная атмосфера. Например, вот победное фото Пиняева с более опытными и старшими Черновым и Сергеевым с подписью: «Никита, Ваня и Серёжа, и она довольна».

– В самарском коллективе ценится дисциплина. И выделяться дисциплинарно в клубе не принято. Игнатьев это знает и принимает правила игры, тем более во время зимних сборов он дал интервью-исповедь.

Иван Игнатьев нападающий «Крыльев Советов» «Мой уровень футбола в «Рубине» – это вообще даже близко не то, на что я способен. Самая главная борьба — с самим собой. Уверен, что могу играть совершенно по-другому и всё получится».

– В Самаре – меньше давления. Если в «Рубин» Иван переходил за € 7 млн, то «Крылья» – это аренда и понижение в зарплате. Игнатьев попадает в команду к знакомым ребятам, которые сильны не медийностью или эпатажем, а тем, что качественно играют в футбол.

Игнатьев в «Рубине» Фото: РИА Новости

– По игре – Игнатьеву больше подходят «Крылья», а не «Рубин». Его лично хотел спортивный директор клуба Сергей Корниленко (нападающий, лучший бомбардир в истории «Крыльев»).

«Игра «Рубина» в атаке строится через нападающего-столба с фланговыми навесами, и это точно не формат Игнатьева, – говорят тактические эксперты из самарского канала «Волжская защепка». – «Крылья» же играют в комбинационный футбол – подобный тому, при котором Игнатьев раскрылся в «Краснодаре», где был хорош. Игнатьев отлично открывается и здорово смотрится в быстрых контратаках – это то, что нужно Осинькину и самому Ивану».

Игнатьев сам говорит, что ему близок футбол Осинькина: «Мы с ним общались, он уже объяснял различные игровые моменты».



А Осинькин – выделяет интересные его команде качества Ивана: быстрые открывания за спину.

Игорь Осинькин главный тренер «Крыльев Советов» «У него были перепады: очень хорошая игра в сборных, суперперспективная на определенных отрезках – в «Краснодаре». Что не получилось в «Рубине», насколько решаемы эти проблемы – для ответов на эти вопросы нужно время. Но он точно очень талантливый футболист, имеющий качества, которые нам интересны».

– Игнатьев попадает в футбольный город, где одна команда и одна большая к ней любовь со стороны болельщиков (где болеют не так театрально, как в Краснодаре; и более массово и народно, чем в Казани).

«Знаю, что в Самаре очень любят футбол и сильно поддерживают «Крылья», – говорит футболист. – Обещаю, что буду отдавать на поле всего себя».

***

«Наша задача в том, чтобы быть полезными ему, а он был полезен нам», – говорит тренер «Крыльев». И это ключевой мотив союза игрока и его новой команды. В Самаре верят в перезагрузку Игнатьева – клубные медиа представили игрока через клип с цитатами из песни «Кто убил Марка?» рэпера Оксимирона.

«Знаешь чувство, будто забуксовал,

Где-то свернул не туда, и путь стал замысловат,

И ты ходишь кругами, подбирая слова,

Сознавая: всё исправить можно...»

Точно можно!