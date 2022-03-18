Потерянные английские таланты 2010-х

Джек Уилшир: 2012 — «Арсенал» 🔁 2022 — «Орхус»

К 2012 году Джек Уилшир ещё казался парнем, который зажжёт в сборной Англии и станет звездой в «Арсенале». Уилшир дебютировал в 2009 году в 16 лет 256 дней, затем окреп в «Болтоне» и ярко сверкнул в родной команде. В 2010-м так вообще стал вторым в голосовании за премию лучшему молодому игроку Европы Golden Boy. Причём Марио Балотелли, который и взял первое место, потроллил Джека: ​​«Как его зовут? Уил… как? Нет, я его не знаю. Но в следующий раз, когда будем играть с «Арсеналом», я буду внимательно за ним следить».

Вспышка Уилшира была яркой, но недолгой — весь его талант разбили травмы. Лодыжка, колено, затем форсированное возвращение и новые повреждения. Джек пропустил почти весь сезон-2011/2012, не поехал на Евро-2012. Сезон-2016/2017 полузащитник провёл в аренде в «Борнмуте», а когда вернулся, обнаружил в «Арсенале» Унаи Эмери.



Дальше Уилшир сначала перешёл в «Вест Хэм», но, не заиграв и там, снова очутился в «Борнмуте».



Где сейчас: почти год Уилшир был вне игры и сильно переживал из-за этого. В интервью Goal.com он рассказывал: «Когда я выхожу на улицу, люди узнают меня. Самое сложное — это объяснить, когда они спрашивают: «Ну, почему бы тебе просто не подписать контракт с клубом в Англии?». Я отвечаю: «Ну, я никому не нужен» — и они не могут этого понять. Я уже говорил, что не против уехать за границу. На самом деле, я хочу уехать за границу, хочу попробовать что-то другое. Начать всё с чистого листа там, где люди, клубы, болельщики не будут думать: «О, это Джек Уилшир. Он сегодня получит травму» или «Он сыграет пять игр и всё… пустая трата денег».



Настроившись на возвращение, Уилшир действительно едва ли не просился в любой клуб. Форму поддерживал в родном «Арсенале». 2022 год Джек встретил в датском «Орхусе». Пока сыграл одну дебютную минуту.

Энди Кэрролл: 2012 — «Ливерпуль» 🔁 2022 — «Вест Бромвич»

К 2012 году уже были сомнения, что «Ливерпуль» правильно вложил € 41 млн, выкупив у «Ньюкасла» Кэрролла. Летом 2012-го форвард ушёл в аренду в «Вест Хэм» в надежде найти себя в более простой и понятной команде.



Несмотря на травмы, Кэрролл помог лондонцам не вылететь, и клуб решился выкупить игрока за € 17,5 млн. Причём, по слухам, «Ливерпуль» выплатил Энди миллион, чтобы тот согласился на трансфер.



Где сейчас: за «Вест Хэм» Кэрролл играл аж до 2019 года, но в этом было чересчур много мучений. Нападающий постоянно лечился — колено, а до кучи зарабатывал травмы на ровном месте (подвернул лодыжку, надевая бутсы). Были вспышки, вроде эффектного гола «Кристал Пэлас» ударом через себя. Однако Кэрролл был в тягость.

Возвращение в «Ньюкасл» не помогло. Энди мало играл, опять лечился. После двух сезонов форвард оказался в «Рединге» на краткосрочном контракте. «Деньги не важны. Я просто хочу играть в футбол. Это мой шанс вернуться», — заявил Кэрролл на презентации. Чтобы подтвердить намерения, он согласился на символическую зарплату в £ 1 тысячу в неделю. Полноценного контракта снова не случилось — два гола в восьми матчах и риск постоянных больничных листов не впечатлили «Рединг».



До лета 33-летний Кэрролл подписался с «Вест Бромвичем». Причём сразу начал играть в основе, но сейчас больше используется как усиление. В девяти матчах у него один гол.

Дэнни Уэлбек: 2012 — «Манчестер Юнайтед» 🔁 2022 — «Брайтон»

В 2012 году Дэнни Уэлбек шёл к своему первому и пока единственному титулу чемпиона Англии. Очередной воспитанник академии «Манчестер Юнайтед» учился зажигать в атаке у Робина ван Перси и Уэйна Руни. Казалось, именно Уэлбек — будущее клуба. Да и в сборной Англии он уже был в основной обойме.



Однако переход из статуса «перспективный» в статус «топ-футболист» сорвался. В какой-то степени этому поспособствовал Луи ван Гал. Легендарный тренер возглавил «МЮ» в 2014 году и пошатнул уверенность сразу нескольких футболистов: «Прежде чем взять Радамеля Фалькао в аренду, мы общались с Уэлбеком и Хавьером Эрнандесом. Каждый игрок получает шанс убедить меня в своих достоинствах. Уэлбек давно в системе «Юнайтед», но не вышел на уровень результативности ван Перси и Руни. Такие показатели — это стандарт нашего клуба».



«Нестандартного» игрока продали в «Арсенал», причём за хорошую цену в € 20 млн. Было ощущение, что «канониры» просто хотят отомстить «МЮ» за скандальный уход ван Перси — забрать Уэлбека и вывести на топовый уровень.



Где сейчас: чутьё ван Гала сработало — Уэлбек в «Арсенале» играл мало, забивал ещё меньше, потом начались травмы. Промучавшись до 2019 года, Дэнни бесплатно перебрался в «Уотфорд» (тоже негусто — два гола в 18 матчах), а чуть позже — в «Брайтон».



Сейчас ему 31 год, но он хотя бы в АПЛ: играет с паузами на травмы. В этом сезоне у него 15 матчей и три гола в чемпионате.

Джек Родуэлл: 2012 — «Эвертон» 🔁 2022 — «Вестерн Сидней»

Летом 2012-го Джек Родуэлл наконец-то определился, в какой топ-клуб идти, и подписал 5-летний контракт с «Манчестер Сити». Казалось, разбогатевший «Сити» за копейки берёт опорника на долгие годы. Ну какие € 15 млн, даже в 2012 году это было мало. Для сравнения, за Джо Аллена тем же летом «Ливерпуль» отдал € 19 млн. Родуэлл был восходящей звездой: многое умел, крепко сложенный, с ударом. Но и тут в дело вмешались травмы.



Где сейчас: точнее, травмы, помноженные на мощнейшую конкуренцию. «МС» не для того сыпал деньгами, чтобы ждать, пока окрепнет талантливая молодёжь. Для центра поля уже были Гарет Барри, Найджел де Йонг, Яя Туре, Хави Гарсия.



Родуэлл не потянул и через два года уехал в ещё живой «Сандерленд». Причём Джек раскритиковал бывший клуб, призвав молодых игроков дважды подумать, прежде чем соглашаться на переход в «Сити». Жаль, ему самому никто не сказал, что выбирать такой шебутной клуб, как «Сандерленд», — тоже так себе решение. Родуэлл подписал сразу 5-летний договор, видимо, был уверен в клубе. Получилось так, что он сползал в кризис вместе с клубом. Тут были и травмы, и проблемы с тренерами — дошло до того, что Родуэлл играл центрального защитника, потому что больше некому.

Покинуть клуб он пытался долго, когда «Сандерленд» уже вылетел. Пытался всё-таки остаться в Англии, по сезону провёл за «Блэкберн» и «Шеффилд Юнайтед». В 2021 году Родуэлл, кажется, бросил пытаться и уехал в Австралию. 31-летний хавбек играет за середняка «Вестерн Сидней». Хотя далеко не всегда попадает даже в заявку.

Майка Ричардс: 2012 — «Манчестер Сити» 🔁 2022 — без клуба

В 2012 году 23-летний Майка Ричардс был, как оказалось, на пике. Мощный защитник начал играть рано: уже в 17 рванул в основу, впечатлив тренера Стюарта Пирса уверенностью и наглостью. Для клуба Ричардс был и хорошим символом: воспитанник (ну почти, пришёл в академию из «Олдхэма»), англичанин, дерзкий. В 2006 году его даже не продали в «Челси», а Пирс был уверен: «Здесь [в «Сити»] его ждёт великое будущее. Какое бы предложение ни было сделано, оно должно быть действительно супервыгодным, чтобы Майка ушёл из этого клуба. Я хотел бы, чтобы Майка остался здесь, стал капитаном, был бы игроком «Сити» лет десять и превратился в символ клуба. Ему это вполне по силам. Я не работал ни с кем настолько молодым и столь же талантливым». Что ж, Стюарта Пирса можно понять, ведь до назначения в «Ман Сити» он тренировал лишь «Ноттингем Форест».



Где сейчас: такого восхищения среди главных тренеров Майка больше не встретил. Он стал символом раннего «Сити». Мощный защитник был готов играть справа или в центре. Однако клуб постоянно усиливал и оборону: помимо безоговорочного лидера Венсана Компани, пришли Пабло Сабалета, Джолеон Лескотт, Мартин Демикелис, Матия Настасич, Элиаким Мангаля и так далее. Едва ли не каждое окно — новый защитник.

Дэниел Старридж: 2012 — «Челси» 🔁 2022 — «Перт Глори»

В резюме у Дэниела Старриджа очень солидные записи: «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль». И крайне сомнительные рекомендации. Вряд ли кто-то из тренеров готов поручиться за этого нападающего.



Ярко дебютировав в большом футболе за «Ман Сити», Старридж не смог договориться о новом контракте и в 2009 году ушёл в «Челси». Нападающему было всего 20 лет, и его не то чтобы критиковали за такое решение, но возникли сомнения, какие ориентиры у Дэниела. В «Челси» Старридж ожидаемо упёрся в конкуренцию и был игроком замены. Он вроде бы и впечатлял в товарищеских матчах и предсезонках (особенно Андре Виллаш-Боаша, который сравнивал его с Халком), но на игрока основы не тянул.

Попытка окрепнуть через аренду в «Болтоне» выглядела достойно (12 матчей, восемь голов), но на расклад по составу «Челси» не повлияла.



Хорошей новостью для Старриджа было то, что в нём видели потенциал. Поэтому «Ливерпуль» зимой-2013 решил вложить в его трансфер € 15 млн.



Где сейчас: и не то чтобы мерсисайдцы потратились зря: 160 матчей, 68 голов и 26 ассистов во всех турнирах. Бывали у «Ливерпуля» покупки похуже. А вот Старридж явно не реализовал себя максимально. Несмотря на многофункциональность, требовалось выдерживать высочайший уровень конкуренции. Тем более в 2015 году наступила «Перестройка Клоппа». «Многие упускают из вида то, что происходит вне поля. Старридж — наш лидер в раздевалке. Он умён, уверен в себе и не боится высказываться и помогать молодым игрокам. Он был важен для нашего прогресса», — Юрген очень уважительно высказывался о Дэниеле и даже называл его одним из лучших форвардов в своей карьере. Однако для «Ливерпуля» именно как футболист Старридж уже был не так полезен.



Съездив в неудачную аренду в «Вест Бромвич», Дэниел поехал на заработки в Турцию и подписал контракт с «Трабзонспором». В марте 2020 года раскрутился скандал с нарушением правил о ставках — Старридж разорвал контракт с клубом, потому что получил штраф и дисквалификацию. Выяснилось, что в 2018 году он советовал друзьям, родным и чуть ли не соседям, куда ставить деньги: как раз обсуждалась его аренда из «Ливерпуля». В переговоры вступали «Милан», «Севилья» и другие клубы, а Старридж сливал инфу. Ситуация особенно глупая, потому что всё это оказалось бесполезно. Ушёл-то он в «Вест Бром». Но факт попытки смошенничать остался и раскрылся.



Отбыв дисквалификацию и покатавшись по просмотрам, Старридж никому не пригодился, хотя рвался в АПЛ: «Мне есть что дать Премьер-лиге. Англия — мой приоритет. Я чувствую, что у меня есть незаконченные дела». Гештальт так и останется незакрытым. Осенью 2021 года Старридж отправился в Австралию, сейчас 32-летний форвард малоуспешно выступает за «Перт Глори».

Тео Уолкотт: 2012 — «Арсенал» 🔁 2022 — «Саутгемптон»

На первый взгляд, не самая подходящая кандидатура. Тео Уолкотт всё-таки выбил 398 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, а в них — 108 голов и 78 ассистов. Однако есть ощущение, что разгон у него был на что-то большее.



Ранний дебют в 17 лет, затем почётный №14, ждавший нового героя после Тьерри Анри. И не то чтобы у Тео совсем не получилось. В некоторые сезоны он действительно был и лидером команды, и одним из самых ярких в АПЛ. В сезоне-2012/2013 Уолкотт зафиксировал свой лучший результат — 21 гол и 14 голевых. Однако переступив планку «перспективный», в зрелом возрасте он постепенно терял — и место в составе, и здоровье, и фирменную скорость. Сильно подкосил его разрыв крестов, в результате чего был перечёркнут сезон-2013/2014.



Где сейчас: По три Кубка и Суперкубка Англии — вроде бы достойная коллекция. Но поучаствовал он лишь в одном финале Кубка, когда помог обыграть «Астон Виллу» в сезоне-2014/2015. Финал-2017 с «Челси» Уолкотт смотрел со скамейки. Да и в целом к 2018 году он получал слишком много критики и слишком мало игрового времени. Даже легенда «Арсенала» Иан Райт говорил, что Уолкотту пора уходить.



Зимой-2018 он перебрался в «Эвертон», казалось, что все будут в выигрыше. В первых двух матчах за новый клуб Уолкотт сделал 2+1 и вообще выглядел свежо. Но через год увяз в травмах, да и возраст начал влиять. «Эвертон» же как раз планировал оформиться в серьёзную силу и набирал игроков. Осенью 2020-го Уолкотт поехал в аренду в «Саутгемптон», а вскоре свободным агентом перешёл насовсем. В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник — редкий игрок замены.