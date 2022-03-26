«Деньги не значат, что ты всегда будешь счастлив». Погба разнёс «МЮ» и наконец готов уйти

На взаимные мучения «Манчестер Юнайтед» и Поля Погба мы смотрим уже шесть лет. Начало было эффектным: самый дорогой (на момент 2016 года) трансфер в истории в € 105 млн, «МЮ» вроде бы исправлял ошибку прошлого и убедил одного из лучших футболистов планеты вернуться. Погба был ещё молод и рвался стать центром нового «Юнайтед».
Как это часто бывает с интересными сериалами (привет, «Остаться в живых» и даже нежно любимая мной «Клиника»), нужно было вовремя остановиться.
В спортивном плане трансфер Погба — провал и одна из главных иллюстраций на выставке «Так работал Эд Вудворд». Поль заработал клубу много денег, участвовал в рекламных кампаниях, и в принципе это яркий персонаж. Однако Погба — очень сложный футболист.
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Тандем Моуринью и Погба был обречён
Для начала «МЮ» решил совместить его с не менее своеобразным тренером Жозе Моуринью. Игровые проблемы (слабая работа без мяча, провалы в тактических знаниях, в атаке — слишком большая зависимость от настроения и вспышек гениальности, на которые почему-то надеялись все) опустим. Хотя будь Погба способен держать стабильный (около)высокий уровень, вопросов к его игре было бы меньше.
Довольно быстро отношения Моуринью и Погба заискрили негативом. Жозе критиковали, что он не понимает, как использовать игрока. Тот рубил в ответ: «Ответьте, какая лучшая схема для Погба? 4-3-3. А его любимая позиция в этой схеме? «Восьмёрка» ближе к левому флангу. Вы [журналисты] можете честно и объективно сказать, что Погба просто сыграл не очень хорошо. Так зачем вы даёте людям ложные объяснения?»
С канистрой бензина вокруг конфликта бегал агент Погба Мино Райола. Его особенно возмутила информация, что Алексис Санчес получает в «МЮ» € 20 млн в год, тогда как Погба — лишь € 17 млн. Райола постоянно набрасывал язвительные комментарии, а когда отношения с Жозе совсем испортились, стал использовать и футболиста. Погба вроде бы не говорил прямо, но именно недосказанность делала ситуацию хуже. «Игрок, который играет и всем доволен, чувствует себя комфортнее и лучше. Это всё, что я скажу. Когда тебе комфортно, когда все друг другу доверяют, когда ментально всё хорошо, всё даётся проще. Если ты несчастлив в том, что делаешь, нет и смысла делать это, верно? Работа должна нравиться, иначе ты не можешь выложиться полностью. Хорошо ли мне в «МЮ»? Есть вещи, о которых я не могу говорить. Иначе меня оштрафуют», — выдал игрок после достойного матча с «Лестером».
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Погба заявил, что был в депрессии
Надо оговориться, конечно, что Моуринью — вообще не ангел. Он ссорился со многими игроками, даже сейчас в «Роме» не сошёлся с тем же Борхой Майоралем. Дошло до того, что парень прервал аренду зимой и уехал в «Хетафе». Жозе, кажется, пропустил вспышку, когда мир шагнул в XXI век, и молодые футболисты уже не те, что прежде.
На днях Погба рассказал, что именно при Моуринью почувствовал депрессиивное состояние: «Ты задаёшь себе вопросы: твоя ли это вина? Ведь раньше ты никогда с таким не сталкивался. Да, конечно, мы зарабатываем большие деньги и не должны жаловаться. При этом у нас [известных людей] в жизни бывают ситуации даже тяжелее, чем у других. Деньги не значат, что ты всегда будешь счастлив. Так не работает.
В трудные периоды я концентрируюсь на семье и друзьях. Но и желание побеждать и прогрессировать сохраняется. Не всегда бывает просто, но негатив не должен затмить всё, чего я достиг».
Мино Райола
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Футболист и клуб зависли в режиме неопределённости
В декабре 2018-го Моуринью покинул «МЮ», и на главную роль в новый сезон «Теории большого провала» решили попробовать Уле-Гуннара Сульшера.
К норвежцу Погба всегда относился уважительно. Да и лучшие матчи и целые отрезки провёл именно при нём. Поль ценил, что Сульшер пытается действовать в его интересах и ищет максимально удобную позицию и роль. За Погба теперь говорил статус чемпиона мира – 2018, где он был системообразующим футболистом.
При этом лучшее решение, которое Уле нашёл, кажется, была позиция слева в полузащите. К тому моменту место «десятки» уже безальтернативно занял Бруну Фернандеш. Слева Погба реже участвовал в обороне, что не рушило общую структуру.
Однако ключевые проблемы «МЮ» сохранялись, и Погба точно не был виноват во всём. Позиционная атака хромала что с ним, что без него. Задача «создать что-то гениальное» перешла от Погба к более стабильному Бруну. Оборона временами жутко проваливалась, и вовсе не из-за лени Погба.
При этом между клубом и футболистом все последние годы висел незакрытый вопрос: новый контракт. Райола действовал с позиции силы, подбрасывая в медиа слухи, что Погба интересен (клубы можно тасовать):
- «Реалу» — Зидан понимает, как его использовать;
- «Барселоне» — нужен такой же креатор, каким был Иньеста и даже №8 был готов для Погба;
- «ПСЖ» — просто потому, что Погба — в числе главных французских звёзд;
- «Ювентусу» — ведь тут прошли его лучшие сезоны.
Выступления агента или самого Погба чаще всего случались в моменты кризиса. И вот «Манчестер Юнайтед» снова буксует: единственной целью на сезон осталось попадание в Лигу чемпионов, новый тренер всё ещё не выбран. Ральф Рангник пробовал разные варианты схем, однако с текущим набором игроков пришлось снова остановиться на 4-2-3-1, где место Погба опять или в центре поля, или слева. Какой-то второсортный сюжет. Плюс в клубе появилась звезда покрупнее и ярче (Роналду).
Фото: David S. Bustamante/Getty Images
Погба анонсировал расставание
Погба уехал в сборную Франции и традиционно раскритиковал клуб. Нынешний монолог получился совсем уж финальной репликой. Журналист Le Figaro внезапно спросил, действительно ли Погба лучше играет в сборной, чем в клубе:
«Это правда. В сборной Франции у меня больше игрового времени, и наша структура игры отличается. На самом деле всё просто: в сборной я играю и играю на своей позиции. Я понимаю свою роль, чувствую доверие тренера и других игроков. Это нормально, что такие отличия оттого, что происходит в «Манчестере». Трудно сохранять стабильность, если постоянно меняются твоя позиция, стиль игры и футболисты рядом.
Какую роль сыграл Дидье Дешам? У меня хорошие отношения с ним, он дал мне роль, которую я понимаю. Есть ли у меня роль в «Манчестер Юнайтед»? Я задаю себе этот вопрос и не знаю ответа.
Я хочу продолжать побеждать, совершенствоваться. Я бы хотел вернуть годы, когда не выиграл ни одного трофея. Если быть честным, я недоволен последними пятью годами. И в этом году мы тоже ничего не выиграем.
А я хочу выигрывать титулы – с «МЮ» или другим клубом».
Плохих новостей для «Манчестер Юнайтед» две:
- Выступление Погба сильное, поскольку он говорит о спортивных амбициях и достижениях, с которыми у «МЮ» действительно туго в последние годы.
- Если на дорогостоящий трансфер желающих не нашлось, то Погба как свободный агент интересен многим клубам.
Хотя главный вопрос к Погба остаётся: почему, если он оценивает такой большой период как провал, трансфер не был спровоцирован ещё пару лет назад?
Претендентов много, но гарантий успеха нет
В 29 лет, конечно, можно перезапустить карьеру и выйти на топ-уровень. Однако Погба при всей своей физике — довольно травматичный игрок. В «Юнайтед» у него практически нет сезонов, где он не пропустил бы 10-15 (и больше) матчей из-за различных повреждений.
Допустим, это можно взять за скобки, но игровые проблемы сохраняются. Выступления за клуб и сборную — разные процессы. Поэтому не работает тезис, что можно скопировать систему команды Франции в клубе, и Погба расцветёт.
Поль — по-прежнему уникальный игрок, на короткой дистанции способный быть лучшим и решать матчи. При этом ему важны очень многие факторы среды: отношение тренера, система, партнёры. Всё то, о чём он сам упоминает, рассказывая про Францию.
Учитывая статус свободного агента, найдётся топ-клуб, готовый его подписать. Это укладывается в новую трансферную политику «Реала», да и Анчелотти — очень лояльный тренер. «Ювентус» тоже не против снова взять Погба свободным. «ПСЖ», вероятно, даже гарантирует время на поле.
Однако нет уверенности, что Погба и следующие пять лет не объявит худшими. Когда-то Моуринью признал, что пропустил, как изменились поколения: «Мне пришлось осознать разницу: Фрэнк Лэмпард в 23 года уже был мужчиной, футболистом и профессионалом. А сейчас мальчики в 23 года остаются детьми». Возможно, сам Погба упустил, как поменялся футбол.
- 26 марта 2022
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