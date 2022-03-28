Россиянин Пиняев в топ-15 самых дорогих игроков мира не старше 17 лет. Кто там ещё?

В России продолжают появляться футбольные таланты, пусть и не в таком большом количестве, как нам хотелось бы. В прошлом сезоне в 17 лет выстрелил Арсен Захарян, а теперь всё смелее заявляет о себе в РПЛ 17-летний Сергей Пиняев. Более того, вингер «Крыльев Советов» – один из самых дорогих игроков своего возраста. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает Пиняева в € 1,5 млн. Сергей входит в топ-15 мирового рейтинга.

Топ-16 самых дорогих игроков мира не старше 17 лет:

14-16. Сергей Пиняев (Россия / «Крылья Советов»), Джакил Маршалл-Ратти (Канада / «Торонто»), Антонио Нуса (Норвегия / «Брюгге») – € 1,5 млн

Кто ещё из футболистов не старше 17 лет стоит столько же или дороже? Пиняев делит 14-16-е места с Джакилом Маршаллом-Ратти и Антонио Нусой. Первый – канадец с ямайскими корнями, выступает на позиции вингера за «Торонто» в МЛС. В высшем дивизионе американского футбола он провёл 16 матчей и отметился пока лишь одной голевой передачей. Второй – норвежец с нигерийскими корнями. Нуса тоже играет вингера, ему вообще 16 лет. Парень неплохо проявил себя в «Стабеке» (забил три гола в 13 матчах) и уже был продан в «Брюгге» за € 3 млн.

13. Николас Сири (Уругвай / «Монтевидео») — € 1,6 млн

Чуть выше оценивается уругваец Николас Сири – в € 1,6 млн. Он играет нападающего и прошлым летом перешёл из «Данубио» в «Монтевидео Сити» за сумму, равную € 3,1 млн. За «Данубио» забил свои первые четыре гола, причём в игре с «Бостон Ривер» положил три мяча и стал самым молодым футболистом, оформившим хет-трик на профессиональном уровне. Побил южноамериканские рекорды Диего Марадоны и Пеле.

9-12. Пьер Двомо (Бельгия / «Антверпен»), Зидан Сертдемир (Дания / «Байер-04»), Матис Тель (Франция / «Ренн»), Пауль Ваннер (Германия / «Бавария») — € 2 млн

Далее – группа игроков за € 2 млн. В неё входят Пьер Двомо, Зидан Сертдемир, Матис Тель и Пауль Ваннер. Двомо – бельгиец с ганскими корнями, действует на позиции центрального полузащитника. В августе 2021-го «Антверпен» выкупил его у «Генка» как раз за € 2 млн. У Пьера уже 12 матчей за эти команды и одна голевая передача. Сертдемира, как несложно догадаться, назвали в честь Зинедина Зидана. Он датчанин, хотя имеет турецкие корни, играет в центре поля. Год назад парень уехал в Германию: «Байер» выкупил Сертдемира за € 2,5 млн. За первую команду Леверкузена он провёл уже три матча и стал самым юным дебютантом в истории клуба.

Французу Телю всего 16 лет. У вингера уже восемь матчей за «Ренн», правда, пока без результативных действий. И он самый молодой дебютант в истории своей команды – побил рекорд Эдуарду Камавинга. Немцу Ваннеру из «Баварии» также лишь 16. У центрхава четыре игры за немецкий топ-клуб в нынешнем сезоне. Родился Пауль в Австрии, где его отец Клаус играл в своё время за «Аустрию» из Лустенау.

8. Илиас Акомах (Испания / «Барселона») – € 3 млн

В € 3 млн оценивается более знакомый широкому кругу болельщиков Илиас Акомах из «Барселоны». Испанец с марокканскими корнями в этом сезоне трижды выходил на поле в составе каталонцев. 17-летний вингер не забивал и не делал голевых передач.

7. Рожер Фернандеш (Португалия / «Брага») – € 4 млн

Топ-7 закрывает португалец Рожер Фернандеш, чья ориентировочная стоимость составляет € 4 млн. Вингеру «Браги» 16 лет, родился он в Гвинее-Бисау. За первую команду забил три гола в 10 матчах. Учитывая, как португальцы умеют продавать футболистов, Фернандеша наверняка скоро ждёт дорогой трансфер куда-нибудь в Англию или Испанию.

4-6. Андреас Шельдеруп (Норвегия / «Норшелланн»), Ноа Мбамба (Бельгия / «Брюгге»), Савио (Бразилия / «Атлетико Минейро») – € 5 млн

Ещё трое талантов стоят по € 5 млн. Их имена – Андреас Шельдеруп, Ноа Мбамба и Савио. Первый их этого трио норвежец, его роль на поле – атакующий полузащитник. Любопытно, что играет Шельдеруп в Дании за «Норшелланн». Статистика у него очень приличная: 36 матчей, шесть голов и четыре результативных паса. Мбамба – очередной продукт бельгийского футбола. Опорный полузащитник выступает вместе с Нусой за «Брюгге». На его счету 22 матча, включая три игры в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Савио – бразильский вингер. Пока он ещё в «Атлетико Минейро», но в ближайшее время должен перейти в «Манчестер Сити» за € 6,5 млн (плюс € 6 млн бонусами). Интересно, что у Савио нет ни голов, ни голевых передач в 23 матчах за «Атлетико Минейро», тем не менее скауты английского клуба верят в большое будущее вингера.

3. Анжело Габриэл (Бразилия / «Сантос») – € 10 млн

Наконец, топ-3 самых дорогих юниоров мира. На третьем месте Анжело Габриэл – бразильский вингер из «Сантоса». Клуб, подаривший миру Пеле и Неймара, готовит новую звезду. У Анжело уже 62 матча (в основе – 30), в которых он набрал 2+2. Вингер оценивается в € 10 млн, а право первоочерёдного выкупа бразильца получила «Барселона».

2. Юссуфа Мукоко (Германия / «Боруссия Д») – € 15 млн

На второй строчке рейтинга Юссуфа Мукоко из дортмундской «Боруссии». Немец, родившийся в Камеруне, стоит € 15 млн. Форвард очень сильно выделялся в более юном возрасте, делал в 12 лет хет-трики за команду U17, стал самым молодым автором гола в юношеской ЛЧ и самым молодым игроком в истории Бундеслиги. Более того, зимой 2020-го, выйдя на замену в матче с «Зенитом», оказался и самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов. В общем, всё шло к тому, что Дортмунд в лице Мукоко получит суперзвезду. Но пока прорыва нет: Юссуфа набрал лишь 4+2 в 32 матчах за «Боруссию». Более того, Мукоко подумывает об уходе из «Боруссии», чтобы получать больше игровой практики.

1. Гави (Испания / «Барселона) – € 60 млн

Лидирует же с огромным отрывом полузащитник «Барселоны» Гави. Его никому представлять не нужно. В свои 17 лет испанец сыграл 35 матчей за каталонскую команду (два гола плюс пять голевых передач) и пять матчей за первую сборную Испании. Сейчас «Барса» пытается продлить контракт своего воспитанника, истекающий летом 2023-го, но это не так просто, поскольку у Гави есть и другие очень выгодные предложения. Испанец оценивается в € 60 млн.

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