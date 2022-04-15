Видео с яростной пятилетней болельщицей стало вирусным. Теперь девочка – звезда в Германии

В 27-м туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» потеряла очки в гостевом матче с «Кёльном». Обе команды забили по мячу в первом тайме, и счёт 1:1 остался неизменным до финального свистка арбитра.

Особую популярность приобрёл видеоролик с девочкой, посетившей матч в шарфе и шапочке с символикой «Кёльна». Маленькая фанатка пришла в ярость после того, как футболист «Боруссии» Мариус Вольф открыл счёт на восьмой минуте встречи. Предыдущий сезон немецкий игрок провёл на правах аренды как раз в «Кёльне». Видео разлетелось по всему миру и получило широкое распространение в социальных сетях. Девочка моментально стала звездой.

За несколько дней ролик собрал более полумиллиона просмотров. После этого старший брат пятилетней девочки, которую зовут Луис, создал для неё страницу в социальных сетях. Оказывается, в свободное время героиня ролика играет за детскую команду «Кёльна». «Вообще, это очень эмоциональная девочка и футболистка. Луис всего пять лет, и она унаследовала от меня любовь к «Кёльну», — сказал отец девочки.

«Всем привет, меня зовут Луис. Вы, наверное, уже видели ролик с моим участием со стадиона. У него очень много просмотров, я даже не могу сосчитать до этого числа. Приветствую вас на своём официальном аккаунте, который ведёт мой старший брат», — таким был первый пост на странице девочки.

Фото: Из личного архива Мариуса Вольфа

Луис также призналась, что её очень огорчил гол Вольфа. После этого игрок «Боруссии» пригласил девочку в Дортмунд. Во время знакомства футболист и маленькая фанатка поняли, что они не такие уж и разные, поскольку «любят футбол и все, что с ним связано». Вольф организовал для Луис экскурсию по домашней арене дортмундского клуба и подарил футболку. «Всё улажено — теперь мы стали друзьями», — сказал после прогулки футболист. «Спасибо Мариусу Вольфу за футболку и тур по стадиону. Вы намного круче, чем я думала», — отметила девочка. Луис вручила игроку небольшой плакат с изображением своего лица после гола Вольфа. «Я повешу это около своей кровати», — пошутил Мариус.

Фото: Из личного архива Мариуса Вольфа

Первый пост девочки в социальных сетях привлёк внимание нападающего «Кёльна» Антони Модеста. «Как можно быть такой милой? Ты получишь мою футболку на следующем домашнем матче», — написал в комментариях французский форвард. Слова с делом не разошлись. 9 апреля перед игрой с «Майнцем» Модест вручил девочке футболку со своей фамилией. Сам матч получился потрясающим по драматургии. Хозяева пропустили два мяча к 55-й минуте, но организовали впечатляющий камбэк и одержали победу со счётом 3:2. А как могло быть иначе, когда за команду переживают такие болельщицы, как Луис?