Незаменимые. Кто из футболистов РПЛ больше всех играет в этом сезоне

До конца сезона в РПЛ осталось всего пять туров. Лишь пять футболистов (все — вратари) отыграли 25 матчей с первой и до последней минуты. Мы составили десятку самых востребованных игроков этого сезона. В ней нашлось место не только голкиперам.

Игорь Акинфеев (вратарь, ЦСКА) — 2250 минут

36-летний вратарь — один из самых незаменимых футболистов чемпионата России. За последние четыре сезона Игорь пропустил всего два матча в РПЛ — оба по причине болезни. В этом чемпионате на счету Акинфеева 11 «сухих» матчей (лучший результат в лиге). Действующий контракт капитана армейцев истекает через пару месяцев, и пока стороны не поставили подписи под новым договором. Впрочем, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев уже успокоил красно-синий народ, заверив, что всё согласовано и осталось только решить ряд технических вопросов.

Игорь Акинфеев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Юрий Дюпин (вратарь, «Рубин») — 2250 минут

Юрий подписал контракт с казанским клубом в 2019 году и прочно занял пост основного вратаря. В прошлом сезоне Дюпин пропустил четыре матча — половину из них из-за простуды. Ещё дважды он уступал рамку многими подзабытому Никите Медведеву. Нынешний сезон складывается для Дюпина непросто. Юрий пропустил 44 мяча и сделал всего четыре «сухаря» — его худшие показатели за «Рубин» в РПЛ.

Иван Ломаев (вратарь, «Крылья Советов») — 2250 минут

Самый молодой вратарь среди незаменимых. Дебютный сезон в РПЛ Ломаев проводит на очень приличном уровне. Девять «сухих» матчей (второй показатель в лиге) и 26 пропущенных мячей (на один больше, чем у Акинфеева). Не исключено, что уже в межсезонье Ломаев пойдёт на повышение в топ-клуб. Его контракт с «Крыльями» истекает летом следующего года.

Илья Лантратов (вратарь, «Химки») — 2250 минут

«Химки» проводят второй сезон после возвращения в РПЛ, и за это время Лантратов не пропустил ни одного матча в элитном дивизионе. В нынешнем чемпионате вратарь девять раз отыграл «на ноль» и делит второе место в лиге с Ломаевым. Результат Ильи особенно впечатляет, ведь он выступает за команду из нижней части таблицы. Кто знает, где бы сейчас были «Химки» без Лантратова?

Илья Лантратов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Александр Беленов (вратарь, «Уфа») — 2250 минут

Беленов — пятый и последний «максималист» этого сезона в РПЛ. Как и Лантратов, Александр выступает за клуб, который ведёт борьбу за выживание, но у Беленова только три «сухих» матча. Контракт вратаря с «Уфой» истекает в конце нынешнего года.

Данил Глебов (полузащитник, «Ростов») — 2243 минуты

Самый молодой футболист топа. У 22-летнего Глебова самый продуктивный сезон не только с точки зрения проведённых минут, но и в плане результативных действий. В этом чемпионате полузащитник забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. Глебов стал одним из ключевых игроков «Ростова» и уже пару раз сыграл за сборную России.

Данил Глебов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ибрагим Цаллагов (полузащитник, «Сочи») — 2189 минут

В сезоне-2015/2016 Ибрагим не пропустил ни одной минуты в РПЛ, выступая за «Крылья Советов». Повторить этот результат в текущем чемпионате уже не получится. В матче с «Уралом» (2:0) 31-летнего Цаллагова заменили после перерыва, а против «Крыльев Советов» (2:3) Ибрагим не доиграл до финального свистка 16 минут. При этом полузащитник близок к личному рекорду по игровому времени за «Сочи» в РПЛ (2212 минут).

Максим Осипенко (защитник, «Ростов») — 2160 минут

Ещё один футболист «Ростова» среди незаменимых. Осипенко пропустил всего один матч в сезоне — с «Арсеналом» — из-за перебора жёлтых карточек. У Максима ещё есть возможность побить личный рекорд по игровым минутам в РПЛ за один сезон (недостаёт 281 минуты).

Максим Осипенко Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Сергей Песьяков (вратарь, «Ростов») — 2160 минут

В этом сезоне опытный кипер пропустил всего один матч — во втором туре РПЛ с «Зенитом» (2:4) ворота донского клуба защищал Егор Бабурин. Остальные матчи Песьяков отработал с первой до последней минуты. Если не случится форс-мажора, Сергей наверняка проведёт все оставшиеся встречи до конца сезона.

Николай Калинский (полузащитник, «Нижний Новгород») — 2160 минут

До этого сезона полузащитник бывал в РПЛ только со «СКА-Хабаровск» (13 матчей, 576 минут). В нынешнем чемпионате Калинский наиграл уже более 2000 минут, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Калинский — лидер команды по забитым мячам и второй — по рыночной стоимости (€ 1,2 млн).