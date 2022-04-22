«Спартак» потратит 16 часов на дорогу. Атмосферный выезд красно-белых в Ростов-на-Дону

Это уже пятая команда РПЛ, которая так добирается на матч.

С 24 февраля 11 аэропортов России закрыты: Росавиация ввела ограничение на полёты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Сначала планировалось, что до 2 марта, но позже закрытие продлевали до 26 марта, затем до 13 апреля, потом до 19-го, и вот сейчас – до 25-го.

Клубам РПЛ из-за введёных ограничений порой приходится добираться на матчи на поезде. Первым такой выезд пробил «Урал» – из-за закрытого неба время в пути растянулось на 11 часов, а добираться пришлось на двух видах транспорта. 5 марта команда вылетела из Екатеринбурга в Сочи (время в пути вместо привычных 3,5 часов составило больше четырёх), там из аэропорта сразу же поехала на вокзал, где пересела на поезд – и провела ещё шесть часов в дороге.

Футболисты «Сочи» по пути в Ростов-на-Дону Фото: ФК «Сочи»

6 марта в Ростов-на-Дону на поезде отправился «Сочи». Ночь – и команда была на месте.

19 марта на поезде в Москву выдвинулся «Ростов». К поездке клуб подошёл креативно: футболисты оделись в ретроформу с эмблемой «Ростсельмаша» и попозировали в купе с фирменными кружками. Получилось суператмосферно.

Футболисты «Спартака» в купе поезда, отправляющегося в Ростов-на-Дону Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В начале апреля до Ростова-на-Дону на поезде добирался «Локомотив» – клуб показал «Вагон-tour», назвав поездку «самым атмосферным выездом».

«Спартак» отправился на матч с «Ростовом» на поезде Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Сегодня на матч в Ростов-на-Дону отправился «Спартак» – игра состоится в воскресенье.

Гендиректор Евгений Мележиков по пути к вагону шутил про курочку и признавался в любви к поездам. «Лука (Каттани) в соседнем купе едет. Взял ли курочку? Сейчас в поезде возьмём! Я не отвык от поезда, это моё любимое. Вы даже не представляете, сколько у меня запоминающихся поездок на поезде. Когда в армии служил, знаете сколько было?»

Перед тем как зайти в вагон, команда сделала памятное фото с шарфами, которое клуб посвятил болельщикам: «Вы годами гоняете за нас по городам страны, а сегодня на поезде едем мы».

Больше всех поездку, кажется, предвкушает Шамар Николсон – собравшимся у поезда журналистам он показал фирменную кружку, что-то пошутил про салфетки и Максимилиано Кофрие, а потом показал два больших пальца вверх. Скучно с ним в купе точно не будет.

🚂 Время в пути до Ростова-на-Дону – 15 часов 55 минут.