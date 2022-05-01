«Продай машины, твоя статистика — помойка». Ибрагимович не стал бы топом без агента Райолы

Вчера семья одного из главных агентов мирового футбола Мино Райолы сообщила о его смерти. Первые новости об этом появились ещё в четверг, но тогда поспело опровержение. Сейчас, к сожалению, грустные новости опровергать никто не будет.

Райола так и не посетит прощальный матч Златана Ибрагимовича, который в этом году вместе с «Миланом» нацелен на победу в Серии А (особенно после поражения «Интера» в Болонье).



Златан и Района – культовая парочка для истории мирового футбола. Дерзкий и свободолюбивый футболист и его агент – один из немногих, кто мог сказать Ибре: «Ты вообще кто такой?». Задать действительно неудобный вопрос, сбить с него кепку, но при этом сделать всё от него зависящее, чтобы клиент был счастлив, богат и на коне.

«На коне» – классическое состояние Златана, созданное в том числе Райолой. Агент не просто опекал игрока, но и создавал ему условия для игры в футбол в лучших клубах и с лучшими партнёрами – чтобы Златан был в центре и на него играли (то есть не так, как получилось в «Барселоне» у Гвардиолы).



«Ты хочешь быть лучшим в мире? Ты хочешь стать футболистом, который зарабатывает больше всех?» – такие вопросы Мино задал Златану на их первой встрече в японском ресторане.

Мино Райола Фото: STEFANO GUIDI/GETTY IMAGES

Златана тогда удивило увиденное: «Кто это вообще? Джинсы и футболка из Nike? Ещё этот ремень? Да кто он такой, парень из «клана Сопрано»?». Мино действительно одевался не так элегантно, как большинство футбольных агентов, так что люди при встрече начинали его недооценивать.

Но не Златан. Шведа восхитило услышанное. «Если ты хочешь работать со мной, ты должен делать то, что я говорю», – вскоре после этих слов Ибрагимович набрал Мино и согласился с ним работать. И в том числе благодаря агенту превратился в того самого Ибру – автора сумасшедших голов через себя без авторитетов в мировом футболе. Колючего на поле и в общении с медиа, но успешного и любимого среди фанатов.



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Мино во всей этой истории – большой и влиятельный друг Златана, наставник и подстрекатель.



«Продай свои машины, часы и начни тренироваться в три раза усерднее. Сейчас твоя статистика – помойка», – так началось их общение.

Затем последовали трансферы по Италии, в Испанию и Англию. Райола прокручивал выгодные сделки с «Юве», «Интером» и «Миланом». Блефовал перед боссами «Барсы», что Златан собирается в «Реал» и постоянно улыбался сквозь круглые солнцезащитные очки.