«Не ожидал увидеть слёзы такого мужика». О чём вообще думал Набиуллин, летя во вратаря?!

Страшная травма Александра Беленова в матче с «Химками». Какая будет дисквалификация?

На 14-й минуте матча «Химки» – «Уфа», куда билеты выдавали бесплатно, произошло страшное: капитан и лидер уфимцев, вратарь Александр Беленов получил серьёзную травму и в слезах покинул поле.

Действия игроков и эмоции Беленова выглядели страшно: подробности повреждения можно посмотреть на видео.

1. Вратарь бежал к мячу, чтобы отдать пас защитнику.



2. В борьбу с ним вступил Эльмир Набиуллин: в «Химках» он играет слева в атаке и в том моменте до последнего прессинговал вратаря.



3. Произошло столкновение: Набиуллин влетел во вратаря двумя ногами – получилось так, что игроки сцепились, нога Беленова будто прокрутилась.

Александр Беленов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

4. Как написал Дмитрий Шнякин, который «не ожидал увидеть слёзы такого мужика, как Беленов», в суставной сумке вратаря произошёл переполох – в безобидной ситуации, когда нападающий прессинговал вратаря, второй получил серьёзную травму.

5. Прогнозы по здоровья вратаря не лучшие, но итог столкновения уже есть: Беленова заменили в начале игры (вместо него вышел Антон Чичкан), борьбу за спасение «Уфа» проведёт без своего лидера.



6. Беленов плакал.

Александр Беленов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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Набиуллин за прыжок во вратаря двумя ногами получил красную карточку.



Так его фол в интервью «Чемпионату» прокомментировал наш постоянный эксперт по судейству Игорь Федотов:



– Прямая красная карточка – верное решение. Что касается дисквалификации, то она будет не менее чем три игры. Точно не меньше.



А вот член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков с решением Левникова не согласился: «Набиуллин шёл жёстко, была жёлтая карточка. Безусловно, не красная. Вратарь ошибся, отпустил мяч, игрок пошёл в отбор, не попав по мячу. Но футболист «Химок» не шёл на травму Беленову».



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«Химки» и «Уфа» продолжают борьбу за выживание. Но уже, видимо, без Беленова: в «Уфе» он с 2017 года и провёл 164 матча.