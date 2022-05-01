«Головин — маэстро!» Во Франции в восторге от трюка россиянина в сотом матче за «Монако»

Александр Головин продолжает вместе с «Монако» бороться за Лигу чемпионов. В предыдущих шести турах монегаски одержали шесть побед, а перед сегодняшним матчем отставали от занимавшего третье место (это путёвка в квалификацию ЛЧ) «Ренна» на три очка при игре в запасе. Соперником команды Филиппа Клемана был «Анже», который участвует в борьбе за выживание.

Встреча с «Анже» стала особенной для Головина, юбилейной. Экс-полузащитник ЦСКА – первый россиянин, проведший 100 матчей в чемпионате Франции. К слову, в них Александр забил 14 мячей и сделал 20 голевых передач. Приятно, что у нас есть футболисты, способные стабильно выступать в топ-лигах.

В этом туре Клеман поставил россиянина на позицию левого полузащитника в схеме 4-4-1-1. У Александра была непростая роль, так как при обороне ему постоянно приходилось переключаться на рывках с центрхава «Анже» на правого латераля – гости использовали схему 3-5-2. Вообще, состав «Монако» не был оптимальным. Из-за дисквалификаций матч пропускали ключевые фигуры в центре поля и обороне – Орельен Тчуамени и Аксель Дисаси. Вдобавок в списке травмированных находятся Желсон Мартинш, Крепин Дьятта и «старичок» Сеск Фабрегас, готовящийся завершить карьеру по окончании сезона.

Первый тайм не получился ни у «Монако», ни у Головина. Хозяева владели мячом меньше «Анже», счёт по ударам в створ после 45 минут был равным – 2:2. Александр несколько раз не очень удачно распоряжался мячом, да ещё и чуть не травмировался, сфолив на сопернике. После этого эпизод наш легионер прихрамывал, возвращаясь в оборону. Столкнулся Головин с защитником «Анже» Абдулаем Бамба, который вскоре стал автором автогола.

«Анже» не удержал ничью к перерыву из-за этого курьёзного пропущенного мяча. «Монако» продавил защиту гостей по центру, но Юссуф Фофана не смог пробить как следует. Вратарь Антони Мандреа дотянулся до мяча, а тот рикошетом от Бамбы влетел в сетку. На 45-й минуте шанс забить выпал и Головину. Однако Александр, улучшая позицию и обыграв по пути двух игроков «Анже», упустил момент для удара.

В перерыве Клеман заменил правого полузащитника Софьяна Диопа и отправил на его позицию Головина. «Монако» стал больше играть забросами за спины защитников «Анже», и начало второго тайма получилось просто сумасшедшим. Хозяева забили три гола за пять минут, вот только все они были отменены из-за офсайдов. Впрочем, лично Александр не пострадал от решений судей. Он в этих эпизодах не посылал мяч в сетку и голевых передач не отдавал.

Зато на исходе часа матча Головин сделал второй гол «Монако». «Анже» подавал угловой, а россиянин подхватил мяч, ловко перебросил его через соперника и разогнал контратаку пять в один! Очень красивый, а главное, сработавший на сто процентов трюк. Затем Александр отдал пас Кевину Фолланду, и тот ассистировал Виссаму Бен-Йеддеру. Жаль, что Головин не заработает баллов за результативность. Гол-то, по сути, заслуга нашего легионера. Один из болельщиков «Монако» в соцсетях прокомментировал игру россиянина в этом эпизоде восторженной фразой «Головин – маэстро!».

Александр прибавил во втором тайме. Тем не менее до конца не доиграл: на 82-й минуте судья дал Головину жёлтую карточку за споры, и после этого Клеман поменял подуставшего россиянина на свежего хавбека. По статистике, в матче с «Анже» у Александра 46 касаний мяча и 83% точных передач. Наш полузащитник сделал один пас под удар, три обводки, два отбора, один перехват и выиграл шесть единоборств из десяти. Головин помог «Монако» одержать ещё одну важнейшую победу, седьмую подряд.

Александр Головин Полузащитник «Монако» Выиграли абсолютно по делу. Мог ли в ситуации со вторым голом решить эпизод сам? Нет-нет, там мы всё сделали правильно. Всегда отдам передачу, если вижу партнера в более выгодной позиции. У нас было большое численное преимущество в быстрой атаке, нужно было просто грамотно распорядиться моментом, что мы и сделали. 100 матчей в чемпионате Франции — красивая цифра и хорошо, что получилось выиграть в этот день.

На финише сезона у монегасков остались матчи с «Лиллем» (10-е место, в гостях), «Брестом» (11-е, дома) и «Лансом» (7-е, г). Всё в руках «Монако», так как его конкурентам, «Ренну» и «Марселю», ещё играть между собой.