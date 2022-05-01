Лэмпард отомстил за недоверие! «Челси» подставил свой капитан

АПЛ продолжает радовать! В 35-м туре встретились безнадёжный «Эвертон» и нестабильный, но по-прежнему мощный «Челси». Фаворитом считались вторые, а исход получился противоположным.

Фрэнк Лэмпард явно поработал над настроем своей команды, поэтому «Эвертон» вышел на матч рубиться. Но в первом тайме ожидаемо уступал более классному «Челси». Гости забрали мяч (75 процентов владения), а «Эвертон» компенсировал контратаками (4:3 по ударам) и злостью. Дошло даже до полноценной потасовки, и судье пришлось раздавать жёлтые карточки.

На второй тайм «Эвертон» вышел ещё более разъярённым. И сразу же забил! Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта устроил грандиозный «привоз» — просто уснул и позволил Ришарлисону перехватить мяч. Бразилец даже не постеснялся отпраздновать с прилетевшим на поле файером.

Ришарлисон Фото: Jan Kruger/Getty Images

«Эвертон» мог делать 2:0 буквально через минуту, но украинский защитник Виталий Миколенко простил. А на 59-й минуте чуть не наступило наказание — «Челси» чудом не сравнял. Мэйсон Маунт зарядил в штангу, а Джордан Пикфорд необъяснимым образом успел спасти на ленточке. Правда, в следующем же моменте вратарь «Эвертона» превратился из героя в пострадавшего. Он отправился в нокаут после мощного удара мячом в лицо. Но обошлось без замены.



Гол «Эвертона» предопределил ход второго тайма. Владение «Челси» дошло до совсем неприличных показателей (82 процента), а «Эвертон» на некоторое время забыл про контратаки. Вспомнили парни Лэмпарда о них в конце, когда стало понятно, что «Челси» неспособен создать полноценный момент. Но нападающим «Эвертона» (в частности, хорошо известному по РПЛ Саломону Рондону) не хватало хладнокровия. Они выбегали на чужую половину поля вдвоём против двух, а иногда и в численном большинстве, но всякий раз не могли довести дело до точного удара.

Последние минуты (судья добавил целых семь) «Эвертон» провёл в осаде. А Пикфорд получил возможность заняться своим любимым делом. Если вдруг пропустили, в прошлом туре Джордан так откровенно тянул время при ничейном счёте против «Ливерпуля», что его троллил Алисон. Когда команда бразильца забила, он тоже демонстративно лёг на мяч на несколько секунд. У Эдуарда Менди такого шанса не оказалось, поэтому Пикфорд остался главным актёром. И это дало плоды! «Челси» так и не соорудил ничего конкретного и проиграл.

Что значит этот результат? Во-первых, Лэмпард отомстил «Челси». В 2019-м его позвали тренировать родную команду на условиях карт-бланша, но на деле доверие быстро закончилось. Фрэнка уволили уже через полтора года.

Во-вторых, «Эвертон» увеличил шансы на спасение от вылета в самый неожиданный момент. На фоне тяжелейшего календаря и поражений даже от аутсайдеров вроде «Бёрнли» казалось, что команда обречена. Но теперь есть победа над фаворитом, а от спасительного 17-го места отделяют всего два очка. И это при том, что у «Эвертона» игра в запасе.

Фрэнк Лэмпард Фото: Jan Kruger/Getty Images

В-третьих, «Челси» продолжает делать всё, чтобы болельщики переживали даже о, как казалось, гарантированном третьем месте. «Тоттенхэм», с которым равенство по матчам, отстаёт на пять очков, а «Арсенал» по потерянным — всего на три. Ну и главное: победа «Эвертона» — сенсация. И это классно!