Курьёз дня — в матче «Зенита». Юри Алберто сам себя лишил гола нелепым падением

«Зенит» победил «Химки» в статусе чемпиона и, даже не имея турнирной мотивации, увеличил свой отрыв от ближайших преследователей до 12 очков. А ведь ещё недавно мы думали, что борьба за золото РПЛ будет идти до самого финиша!

Сергей Семак пообещал, что «Зенит» будет соблюдать принцип фэйр-плей, а не раздаривать просто так очки после оформления чемпионства, и действительно выставил против «Химок» фактически всех сильнейших. В заявке петербургской команды не оказалось только Михаила Кержакова. Перед матчем появилась информация, что голкипер получил мышечное повреждение. Его заменил в основе Даниил Одоевский. Если кто-то думал, что Артём Дзюба уже в Белграде и подписывает контракт с «Црвеной Звездой», то нет, он по-прежнему в Санкт-Петербурге и был сегодня в составе сине-бело-голубых – начал игру на скамейке запасных.

Хозяева приехали на игру на золотом автобусе с надписью «4емпионы». Команда Сергея Юрана припарковала свой «автобус» на собственную половину поля. «Химки» владели мячом лишь 30% времени, перекрывая все свободные зоны неторопливо атаковавшему позиционно чемпиону. Поначалу на трибунах «Газпром» Арены» (на ненужный с точки зрения турнирной мотивации матч пришло около 40 000 болельщиков!) было повеселее, чем на поле. Но игра постепенно увлекла футболистов, и, как только химчане чуть-чуть раскрылись, петербуржцы забили первым же ударом в створ. Юри Алберто зацепился за мяч после длинной передачи, а Иван Сергеев здорово сыграл на опережение. Эпизод стал не лучшей рекламой Илье Лантратову, которого называют одной из трансферной целей «Зенита» – голкипер пропустил между ног.

Последний домашний матч сезона – чем не мотивация? Тем более в следующем туре у сине-бело-голубых принципиальная игра со «Спартаком», так что терять форму никак нельзя. «Зенит» хорошо двигался и контрпрессинговал, поэтому «Химки» очень тяжело выходили в контратаки. Время от времени у ворот Лантратова пылал пожар, и голкипер мог показать селекционной службе чемпионов России свои сильные качества – пару раз его сейвы спасли химчан от гола. Семак экспериментировал с тактикой: поменял 3-4-2-1 на 4-4-2, передвинув с фланга в центр поля универсала Дугласа Сантоса. Впрочем, суть игры от этого не поменялась.

Первый тайм «Зенит» выиграл по ударам с большим преимуществом – 9:4 (в створ – 5:1). О том, как скучал в воротах Одоевский, лучше всего свидетельствует статистика его встреч с мячом в эти 45 минут: голкипер совершил лишь пять касаний. Под скандирование фанатами «Чемпионы! Чемпионы!» Юри Алберто всё-таки забил второй мяч, абсолютно вытекавший из логики игры. Но – из офсайда. Интрига сохранила жизнь к перерыву.

У «Химок», в отличие от «Зенита», ещё есть нерешённые задачи – выживание в РПЛ. Юрану бы по такому футболу усилить игру заменами, однако на скамейке у гостей было всего пять человек. К слову, одного из них – Юрия Жиркова – чествовали в перерыве за его вклад в зенитовскую историю. В заявке химчан отсутствовали Александр Филин, Бесард Сабович, Кирилл Боженов (все – дисквалифицированы), Александр Долгов (повреждение) и Резиуан Мирзов, который перед вылетом в Санкт-Петербург плохо себя почувствовал. Интересно, что Мирзов уже не в первый раз вдруг выбывает перед самым матчем. Впрочем, Юран всё же сделал две перестановки в перерыве, выпустив в том числе своего сына Артёма.

«Зенит» — «Химки» Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» продолжал доминировать и во втором тайме. Самый забавный эпизод – падение Юри Алберто в штрафной «Химок» при выходе один на один: бразилец наверняка уже видел мяч в сетке, но поскользнулся и упал.

Не везло сегодня Юри Алберто, хотя по движению он был едва ли не лучшим в составе сине-бело-голубых и заслуженно получил приз лучшему игроку встречи. А на 67-й минуте, перед тем как уступить место на поле Дзюбе (фанаты, кажется, даже громче, чем обычно, освистали Артёма), бразилец едва не заработал курьёзный пенальти, получив при подаче углового рукой по лицу от Лоуренса Николаса. Почему ни главный судья Алексей Амелин, ни VAR не зафиксировали нарушения? Видимо, из-за того, что фол произошёл ещё до ввода мяча в игру.

Вообще, в эти минуты показалось, что у команды Юрана есть шанс. Семак отправил отдыхать четырёх из пяти своих бразильцев, а «Химки» чуть ранее создали свой первый голевой момент. Тем не менее даже финальный штурм у подмосковной команды как таковой не получился. «Зенит» и второй тайм выиграл по ударам – 6:4 (в створ – 3:1). А Дзюба имел шанс забить в компенсированное время, но его единственный удар в этом матче завершился красивым сейвом Лантратова.