Левандовски — машина! 13 героев Бундеслиги сезона-2021/2022

Кто сделал крутым этот сезон в чемпионате Германии: все джокеры, новички, бомбардиры и другие топы года.

В 10-й раз подряд Бундеслигу выиграла «Бавария», но героями прошедшего сезона стали не только её игроки.

Лучший бомбардир: Роберт Левандовски («Бавария») — 35 голов

Стабильность – признак мастерства. В пятый раз подряд и в седьмой раз в карьере Левандовски становится главным голеадором сезона в чемпионате Германии.

Роберт Левандовски Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Ближайшие соперники и близко не смогли подойти к результатам Роберта. У Патрика Шика из «Байера» – 24 мяча, у Эрлинга Холанда – 22.

Лучший по системе «гол+пас»: Роберт Левандовски («Бавария») — 38 очков (35+3)

За счёт своих бомбардирских достижений Роберт Левандовски стал и лучшим по системе «гол+пас», пусть он ассистировал партнёрам очень редко по ходу сезона: всего три раза. С передач Леви забивали Серж Гнабри, Леон Горецка и Джамал Мусиала.

Кристофер Нкунку Фото: Martin Rose/Getty Images

Более разносторонним себя проявил Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), он набрал 33 очка, забив 20 голов и сделав вдобавок ещё и 13 результативных передач.

Лучший ассистент: Томас Мюллер («Бавария») — 18 голевых передач

Неудивительно, что лучшим ассистентом сезона тоже стал представитель «Баварии». Мюллер ударно провёл первую часть сезона: отметки в 16 передач он достиг уже в середине января.

Томас Мюллер Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

На второй позиции – Кристофер Нкунку, представляющий «РБ Лейпциг» (13), по 12 результативных пасов набрали Марко Ройс из дортмундской «Боруссии» и Мусса Диаби из «Байера».

Авторы победных голов: Тайво Авонийи («Унион» Берлин) — 7 голов

Левандовски лишь на втором месте по числу победных голов в сезоне (шесть мячей), а вот лидером по этому показателю неожиданно стал Тайво Авонийи из «Униона». По пять победных голов набралось у Эрлинга Холанда («Боруссия» Дортмунд), Антони Модеста («Кёльн») и Лукаса Нмечи («Вольфсбург»), причем Нмеча забил за сезон всего восемь мячей.

Тайво Авонийи («Унион») Фото: Boris Streubel/Getty Images

Самый важный бомбардир: Антони Модест («Кёльн») — забил 38,5% голов команды

Что бы «Кёльн» делал без Антони Модеста? Вряд ли клуб оказался бы так высоко в таблице (7-е место), если бы не его голы: 20 из 52 мячей команды в чемпионате забил именно этот француз.

Антони Модест Фото: Lars Baron/Getty Images

Роберт Левандовски и здесь на втором месте – 36,1% мячей «Баварии» в этом сезоне на его счету. Форварда с таким влиянием на команду сложно будет заменить, если поляк всё-таки уйдёт.



Бранимир Хргота пытался спасти от вылета «Гройтер Фюрт»: девять мячей из 28 забил именно он (это 32,1%), но с последней строчки клуб так и не сдвинулся.

Суперзапасной: Петерсен («Фрайбург»), Шупо-Мотинг («Бавария») — по 4 гола после выхода на замену

На должность джокера сезона претендуют двое: четырежды с замены забивал Нильс Петерсен за «Фрайбург», аналогичная статистика и у Эрика-Максима Шупо-Мотинга в «Баварии». Оба сделали ещё и по голевой передаче.

Нильс Петерсен Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Если обратиться к статистике мячей и передач, то наиболее эффективно выходил на замену Жоржинью Рюттер (3 гола + 3 паса при выходе на замену).

Лучший вратарь: Мануэль Нойер («Бавария») и Коэн Кастельс («Вольфсбург») — 10 сухих матчей из 28 (35,7%)

Звание лучшего вратаря делят Мануэль Нойер и Коэн Кастельс с идентичной статистикой: оба голкипера сыграли в 28 матчах и 10 из них смогли провести на ноль. Не так уж много: в других топ-чемпионатах были результаты и посущественнее.

Мануэль Нойер Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Марк Флеккен («Фрайбург») и Робин Центнер («Майнц») также провели по 10 сухих матчей в сезоне, но для этого им понадобилось 32 тура. Петер Гулачи из «Лейпцига» сумел собрать 10 «сухарей» за 33 матча.

Железные люди: Гюнтер («Фрайбург»), Гикевич («Унион») и Арнольд («Вольфсбург») — сыграли во всех 34 турах

Левый защитник «Фрайбурга» Кристиан Гюнтер и голкипер «Униона» Рафал Гикевич отыграли весь сезон от звонка до звонка – все 3060 минут. Ещё один игрок – хавбек «Вольфсбурга» Максимилиан Арнольд – сыграл во всех 34 турах, но пропустил в общей сложности 64 минуты.

Рафал Гикевич Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Самый молодой игрок: Пауль Ваннер («Бавария») — вышел на поле в 16 лет и 15 дней

В самом начале 2022-го «Бавария» испытывала капитальные проблемы с составом, и на помощь пришлось звать воспитанников клуба. Пауль Ваннер дебютировал в игре с гладбахской «Боруссией», выйдя на замену на 75-й минуте, и далее по сезону не раз ещё привлекался к матчам первой команды.

Пауль Ваннер Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Самый возрастной игрок: Макото Хасебе («Айнтрахт») — вышел на поле в 38 лет, 3 месяца и 26 дней

Это достижение покорилось опорнику «Айнтрахта» 14 мая, в заключительном туре сезона. Сейчас Хасебе в основном игрок ротации, полных матчей он провёл не так много. Уже известно, что японец отыграет во Франкфурте ещё один сезон, а потом станет членом тренерского штаба клуба.