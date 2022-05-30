Финал Кубка России правда был лучше Лиги чемпионов. Но не из-за проблем с полицией

28 мая я работал в Париже на финале Лиги чемпионов. 29-го – смотрел на телефоне трансляцию из «Лужников» финала Кубка России. И я бы никогда бы не подумал, что, побывав на финале главного клубного турнира, буду немного жалеть, что пропустил финал Кубка. Хотя в воскресенье действительно несколько раз ловил себя на этой мысли. Есть несколько причин, почему финал нашего Кубка был круче европейского.

«Лужники» во время финала Кубка России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дело не в том, что в Париже была полнейшая беда с организацией – начиная от логистики и заканчивая плохой работой полиции с фанатами обеих команд. Всё-таки у Франции было не так много времени подготовиться к матчу. А как бы игру провели в Санкт-Петербурге и было бы там лучше – мы уже никогда не узнаем.

Просто мы увидели российский футбол таким, каким всегда хотели его видеть. И я сейчас не про качество самого матча: очевидно – «Спартак» и «Динамо» и близко не покажут футбол уровня «Реала» и «Ливерпуля». Но впервые за долгое время в России футбол был настоящим праздником. Многие коллеги, которые были на трибунах, даже сравнивали финал Кубка с матчами чемпионата мира – вот настолько классная атмосфера была внутри и снаружи «Лужников».

Мы привыкли, что для многих наших футболистов и тренеров футбол – это давление результата, а не радость и удовольствие. Но именно ощущение радости подарило всем воскресенье. Команды ничего не боялись, рубились атака на атаку, а эмоциями фонтанировали все – даже врачи обеих команд.

Паоло Ваноли Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После игры я получил много отзывов от болельщиков, которые были на стадионе. Самой популярной была фраза: «Моя улыбка не сходила с лица и спустя два часа после свистка». Даже внутри меня всё бурлило, хоть я и смотрел матч по телефону с постоянным прерыванием трансляции.

Наш футбол показал, что из него можно сделать шоу. Клянусь, я раз 20 пересмотрел видео, как MaкSim поёт «Знаешь ли ты» вместе с полными «Лужниками» и футболистами «Спартака». И все 20 раз по коже бежали мурашки. Обалденно раскачал фанатов «Спартака» своим знаменитым «ауф» Жиго, сыгравший свой последний матч за клуб. Классно отжигал с журналистами Николсон, который, по собственному признанию, выпил 14 стаканов шампанского. Ну и отдельный пункт – пресс-конференция Ваноли, которая просто не состоялась, потому что её сорвали игроки с шампанским. Это правда прекрасно.

Хотя грусть, конечно, тоже остаётся: атмосферу праздника мы могли чувствовать не только в воскресенье, но и в субботу – Санкт-Петербург ведь потерял финал Лиги чемпионов. Но те эмоции, которые мы все получили во время финала Кубка, надо очень постараться сохранить. Да, мало матчей РПЛ могут вызвать такой же ажиотаж, как дерби в финале. Но главный итог матча в «Лужниках»: у нас может быть вот так! Это должно вдохновить всех в России делать футбол чуточку лучше каждый день.