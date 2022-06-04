Самые дорогие летние трансферы последних 10 лет. Общие траты на лидеров — более € 1 млрд!

Лето-2013: Гарет Бэйл — из «Тоттенхэма» в «Реал» за € 101 млн

2. Неймар — из «Сантоса» в «Барселону» за € 88 млн

3. Эдинсон Кавани — из «Наполи» в «ПСЖ» за € 64,5 млн



В сравнении с предыдущим годом клубам пришлось выложить более внушительные суммы за звёздных игроков. Переход Гарета Бэйла в «Реал» пробил отметку в € 100 млн, и валлиец оказался в одной команде с Криштиану Роналду. За вырученные от продажи валлийца деньги «Тоттенхэм» в 2013-м обновил чуть ли не половину состава. Тогда же Неймар наконец-то покинул родную Бразилию и перебрался в Европу, подписав контракт с «Барселоной». Талантливый бразилец оказался в одной команде с Лео Месси, и тогда его трансфер не был рекордным.

Очень активно лето 2013 года провёл «Монако». Французский клуб выложил больше € 100 млн на покупку Радамеля Фалькао, Хамеса Родригеса и Жоау Моутинью. А «ПСЖ» укрепил и без того звёздную линию нападения Эдинсоном Кавани, забивавшим кучу мячей в Италии.

В российском футболе следует отметить распродажу, который устроил «Анжи». Дагестанский клуб за одно трансферное окно лишился Виллиана, Александра Кокорина, Игоря Денисова, Мубарака Буссуфа, Лассана Диарра, Юрия Жиркова, Кристофера Самба, Владимира Габулова, Алексея Ионова и Олега Шатова. Почти все перечисленные футболисты оказались в «Динамо».