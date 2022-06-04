Самые дорогие летние трансферы последних 10 лет. Общие траты на лидеров — более € 1 млрд!

В футболе наступает едва ли не самый интересный период — межсезонье. Да, официальных матчей на клубном уровне в ближайшее время не будет, но зато каждый день порадует нас трансферными новостями. Для некоторых болельщиков подобные вести чуть ли не интереснее самой игры. В ожидании громких переходов мы вспомнили самые дорогие летние покупки клубов за последние 10 лет. Общие затраты на приобретение лидеров каждого трансферного окна составили € 1,1 млрд. Космическая сумма! В семи случаях из 10 трансфер самого дорогого футболиста летнего окна пробивал отметку в € 100 млн, а однажды — и в € 200 млн. Кстати, у вас есть возможность принять участие в опросе и выбрать лучший переход из числа дорогих за последнее десятилетие.
Лучший летний дорогой трансфер за последние 10 лет. Опрос
📊 А какой летний трансфер из числа дорогих, на ваш взгляд, можно назвать лучшим за последнее десятилетие?
Лето-2012: Тьяго Силва — из «Милана» в «ПСЖ» за € 42 млн
2. Аксель Витсель — из «Бенфики» в «Зенит» за € 40 млн
2. Халк — из «Порту» в «Зенит» за € 40 млн
2. Хави Мартинес — из «Атлетика» в «Баварию» за € 40 млн
3. Лука Модрич — из «Тоттенхэма» в «Реал» за € 35 млн
3. Эден Азар — из «Лилля» в «Челси» за € 35 млн
10 лет назад «Пари-Сен-Жермен» осуществил сразу две крупные сделки с участием футболистов «Милана». Больше всего денег потратили на защитника Тьяго Силву, но при этом ряды парижан также пополнил звёздный форвард Златан Ибрагимович. Среди российских клубов активнее других действовал «Зенит» — клуб из Петербурга отвалил € 80 млн за Халка и Акселя Витселя. Через четыре года сине-бело-голубые выгодно продали бразильца в Китай, а бельгиец уехал в Поднебесную в 2017-м, но всего за € 20 млн. «Челси» заплатил немаленькую по тем временам сумму за Эдена Азара, но впоследствии продал его значительно дороже.
Тьяго Силва
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
Лето-2013: Гарет Бэйл — из «Тоттенхэма» в «Реал» за € 101 млн
2. Неймар — из «Сантоса» в «Барселону» за € 88 млн
3. Эдинсон Кавани — из «Наполи» в «ПСЖ» за € 64,5 млн
В сравнении с предыдущим годом клубам пришлось выложить более внушительные суммы за звёздных игроков. Переход Гарета Бэйла в «Реал» пробил отметку в € 100 млн, и валлиец оказался в одной команде с Криштиану Роналду. За вырученные от продажи валлийца деньги «Тоттенхэм» в 2013-м обновил чуть ли не половину состава. Тогда же Неймар наконец-то покинул родную Бразилию и перебрался в Европу, подписав контракт с «Барселоной». Талантливый бразилец оказался в одной команде с Лео Месси, и тогда его трансфер не был рекордным.
Очень активно лето 2013 года провёл «Монако». Французский клуб выложил больше € 100 млн на покупку Радамеля Фалькао, Хамеса Родригеса и Жоау Моутинью. А «ПСЖ» укрепил и без того звёздную линию нападения Эдинсоном Кавани, забивавшим кучу мячей в Италии.
В российском футболе следует отметить распродажу, который устроил «Анжи». Дагестанский клуб за одно трансферное окно лишился Виллиана, Александра Кокорина, Игоря Денисова, Мубарака Буссуфа, Лассана Диарра, Юрия Жиркова, Кристофера Самба, Владимира Габулова, Алексея Ионова и Олега Шатова. Почти все перечисленные футболисты оказались в «Динамо».
Гарет Бэйл и президент «Реала» Флорентино Перес
Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images
Лето-2014: Луис Суарес — из «Ливерпуля» в «Барселону» за € 81,7 млн
2. Хамес Родригес — из «Монако» в «Реал» за € 75 млн
3. Анхель Ди Мария — из «Реала» в «Ман Юнайтед» за € 75 млн
«Барселона» сформировала ударное трио MSN (Месси — Суарес — Неймар) именно в 2014 году после приобретения уругвайского форварда. За него пришлось заплатить приличную сумму, но на тот момент Луис регулярно забивал и отдавал голевые передачи. Правда, Суарес не играл за «Барсу» до конца октября — его дисквалифицировали за укус Джорджо Кьеллини на ЧМ-2014. «Реал», в свою очередь, провернул отличный с маркетинговой точки зрения трансфер. Мадридцы купили лучшего бомбардира чемпионата мира Хамеса Родригеса, попавшего в символическую сборную турнира. В итоге «Реал» за два дня окупил почти треть трансфера на продажах футболок.
«Манчестер Юнайтед» в летнее окно купил сразу трёх дорогостоящих игроков. За Андера Эрреру, Люка Шоу и Анхеля ди Марию отдали почти € 150 млн. Аргентинец не хотел уходить из «Реала», но сделал это, поскольку «кое-кому не нравился». Ди Мария отметил, что в тот момент держался только благодаря помощи Криштиану Роналду. Из других клубов, активничавших на рынке, отметим «Челси». Лондонский клуб купил Диего Косту из «Атлетико», но при этом продал Ромелу Лукаку в «Челси» и Давида Луиса в «ПСЖ».
Луис Суарес и Педро Родригес
Фото: David Ramos/Getty Images
Лето-2015: Кевин Де Брёйне — из «Вольфсбурга» в «Манчестер Сити» за € 105 млн
2. Рахим Стерлинг — из «Ливерпуля» в «Ман Сити» за € 63,7 млн
3. Анхель Ди Мария — из «Ман Юнайтед» в «ПСЖ» за € 63 млн
«Ман Сити» потратил огромные деньги на укрепление состава. Трансфер Де Брёйне — самый дорогой в летнее окно 2015 года. Помимо этого, английский клуб приобрёл Рахима Стерлинга и Николаса Отаменди. За эту троицу «Сити» выложил более € 200 млн. В тройку самых дорогих трансферов окна попал Ди Мария, который ушёл из «МЮ» спустя сезон после перехода. Манкунианцы, в свою очередь, приобрели у «Монако» Антони Марсьяля (€ 60 млн). Два дорогостоящих трансфера совершил «Ливерпуль» Кристиан Бентеке («Астон Вилла», € 46,5 млн) и Роберто Фирмино («Хоффенхайм», € 41 млн).
В РПЛ больше других на приобретение новичков потратил «Спартак». Трансферы Зе Луиша и Ивелина Попова обошлись красно-белым в € 12,5 млн. А больше всех заработал «Зенит», продавший Саломона Рондона в «Вест Бромвич» за € 17 млн.
Кевин Де Брёйне
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
Лето-2016: Поль Погба — из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за € 105 млн
2. Гонсало Игуаин — из «Реала» в «Ювентус» за € 90 млн
3. Халк — из «Зенита» в «Шанхай СИПГ» за € 55,8 млн
Из десяти самых дорогих трансферов семь совершили клубы АПЛ. «Ман Юнайтед» купил Поля Погба (€ 105 млн) и Генриха Мхитаряна (€ 42 млн), «Ман Сити» — Джона Стоунса (€ 55,6 млн) и Лероя Зане (€ 52 млн), «Арсенал» — Гранита Джаку (€ 45 млн) и Шкодрана Мустафи (€ 41 млн), «Ливерпуль» — Садио Мане (€ 41,2 млн).
В РПЛ масштабную трансферную кампанию развернул «Рубин». Казанцы потратили на усиление состава почти € 40 млн, половина этой суммы ушла на Рубена Рочину и Максима Лестьенна. «Зенит» заработал на трансферах Халка, Эсекьеля Гарая и Кристиана Ансальди € 83,8 млн.
Поль Погба
Фото: Michael Regan/Getty Images
Лето-2017: Неймар — из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн
2. Усман Дембеле — из «Боруссии Д» в «Барселону» за € 140 млн
3. Ромелу Лукаку — из «Эвертона» в «Ман Юнайтед» за € 84,7 млн
Летом 2017-го состоялся рекордный трансфер в истории футбола — Неймар сменил «Барсу» на «ПСЖ». Его перехода обошёлся парижанам в € 222 млн. Фантастическая сумма! Каталонцы, в свою очередь, купили у дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле, о чём потом наверняка пожалели. Всё-таки не наиграл французский футболист на потраченные на него € 140 млн. «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в то время укрепили линию нападения, а «Ман Сити» — фланги защиты. «МЮ» купил Ромелу Лукаку (€ 84,7 млн), «Челси» — Альваро Морату (€ 66 млн), «Сити» — Бенжамена Менди (€ 57,5 млн) и Кайла Уокера (€ 52,7 млн).
В РПЛ особо усердствовал «Зенит», накупивший новичков на € 83,5 млн. Самые дорогостоящие приобретения — Леандро Паредес (€ 23 млн), Эммануэль Маммана (€ 16 млн) и Себастьян Дриусси (€ 15 млн).
Неймар
Фото: Aurelien Meunier/Getty Images
Лето-2018: Килиан Мбаппе — из «Монако» в «ПСЖ» за € 180 млн
2. Криштиану Роналду — из «Реала» в «Ювентус» за € 117 млн
3. Кепа Аррисабалага — из «Атлетика» в «Челси» за € 80 млн
Мбаппе перебрался в «ПСЖ» по ходу сезона-2017/18 на правах аренды с правом выкупа. Летом 2018-го парижане выкупили молодого футболиста и сделали его вторым самым дорогим игроком в истории после Неймара. Ещё одна громкая новость того окна — отъезд Криштиану Роналду из «Реала». Португалец покинул Мадрид, где играл с 2009 года, и подписал контракт с «Ювентусом». «Челси» заплатил за Кепу Аррисабалагу € 80 млн, и это самый дорогой трансфер вратаря в истории футбола. В то же время лондонцы продали Тибо Куртуа в «Реал» за € 65 млн. «Ливерпуль» тоже укрепил вратарскую позицию, отсыпав «Роме» за Алисона Бекера € 62,5 млн. Очень неплохо в плане продаж поработал «Монако» — за Тома Лемара (ушёл в «Атлетико») и Фабиньо (ушёл в «Ливерпуль») французский клуб получил € 117 млн.
Отметим уход Квинси Промеса из «Спартака» в «Севилью» (€ 21 млн) и Витиньо во «Фламенго» (€ 12 млн). Но главный трансфер на выход осуществил ЦСКА, продавший Александра Головина в «Монако» за € 30 млн. Из покупок клубов РПЛ выделим переход Фёдора Смолова из «Краснодара» в «Локомотив» (€ 9 млн) и Самуэля Жиго из «Гента» в «Спартак» (€ 8 млн).
Килиан Мбаппе (справа)
Фото: Aurelien Meunier/Getty Images
Лето-2019: Жоау Феликс — из «Бенфики» в «Атлетико» за € 127,2 млн
2. Антуан Гризманн — из «Атлетико» в «Барселону» за € 120 млн
3. Эден Азар — из «Челси» в «Реал» за € 115 млн
Главные сделки лета 2019-го прошли с участием «Атлетико». Клуб продал Антуана Гризманна в «Барселону» и приобрёл у «Бенфики» Жоау Феликса. Но и это не всё. Мадридцы получили от «Баварии» € 80 млн за переход Лукаса Эрнандеса и € 62,7 млн от «Ман Сити» за Родри. «Реал» купил за приличную сумму Эдена Азара и вряд ли потом оказался в восторге от этого трансфера. «Манчестер Юнайтед» купил Гарри Магуайра за € 87 млн — самый дорогой переход в истории среди защитников.
Главный трансфер РПЛ — переход Малкома в «Зенит» из «Барсы» за € 40 млн. Вообще тогда петербуржский клуб потратил на новичков почти € 70 млн. Другие значимые трансферы: Никола Влашич (перешёл в ЦСКА из «Эвертона» за € 23 млн), Макс Филипп (из «Боруссии» Д в «Динамо» за € 20 млн) Гус Тиль (перешёл в «Спартак» из «АЗ Алкмаар» за € 18 млн) Гжегож Крыховяк (перешёл в «Локомотив» из «ПСЖ» за € 12 млн), Реми Кабелла (перешёл в «Краснодар» из «Сент-Этьена» за € 12 млн).
Жоау Феликс
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Лето-2020: Кай Хаверц — из «Байер» в «Челси» за € 80 млн
2. Артур — из «Барселоны» в «Ювентус» за € 76 млн
3. Виктор Осимхен — из «Лилля» в «Наполи» за € 75 млн
«Челси» вёл очень активную трансферную политику. За двух немцев (Кая Хаверца и Тимо Вернера) заплатили € 113 млн, за Бена Чилуэлла — € 52,5 млн, за Хакима Зиеша — € 40 млн. «Ювентус» купил у «Барселоны» Артура за € 76 млн и продал в обратном направлении Миралема Пьянича за € 60 млн. «Наполи» не пожалел денег на одного из ключевых игроков «Лилля» Виктора Осимхена, а «Бавария» заплатила «Сити» € 60 млн за Лероя Зане. Английский клуб, в свою очердь, выложил € 68 млн за переход Рубена Диаша.
«Зенит» совершил очередную дорогостоящую покупку, приобретя за € 20,3 млн Вендела. € 12 млн отдали «Ливерпулю» за защитника Деяна Ловрена. Алексей Миранчук отправился в «Аталанту», а «Локомотив» обогатился на € 14,5 млн. «Ростов» неплохо продал Эльдора Шомуродова в «Дженоа» (€ 9 млн).
Кай Хаверц
Фото: chelsea.com
Лето-2021: Джек Грилиш — из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за € 117,5 млн
2. Ромелу Лукаку — из «Интера» в «Челси» за € 113 млн
3. Джейдон Санчо — из «Боруссии Д» в «МЮ» за € 85 млн
Самые дорогие трансферы лета совершили топ-клубы Англии. «Ман Сити» и «Ман Юнайтед» купили футболистов сборной Англии, а «Челси» вернул из «Интера» Ромелу Лукаку. Из необычных трансферов отметим переход Бена Уайта из «Брайтона» в «Арсенал» за € 58,5 млн, а также покупку Эмилиано Буэндии. Аргентинец сменил «Норвич» на «Астон Виллу», а сумма трансфера составила € 38,4 млн.
Самые значимые трансферы, связанные с РПЛ: Никола Влашич (ушёл из ЦСКА в «Вест Хэм» за € 30 млн), Джон Кордоба (пришёл в «Краснодар» из «Герты» за € 20 млн), Клаудиньо (пришёл в «Зенит» из «РБ Брагантино» за € 12 млн).
Джек Грилиш
Фото: Getty Images
- 4 июня 2022
-
13:49
-
13:47
-
13:42
-
13:29
-
13:24
-
13:14
-
13:07
-
13:04
-
12:59
-
12:40
-
12:33
-
12:32
-
12:19
-
12:15
-
12:13
-
12:06
-
12:02
-
11:57
-
11:43
-
11:43
-
11:38
-
11:33
-
11:27
-
11:21
-
11:13
-
11:11
-
10:52
-
10:44
-
10:38
-
10:21
-
10:20
-
10:20
-
10:06
-
10:00
-
09:59