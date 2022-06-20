Открываем неизвестный трансферный рынок! Как клубам РПЛ найти нового Клаудиньо?

Лучшим игроком РПЛ в сезоне-2021/2022 по разным опросам стал полузащитник «Зенита» Клаудиньо. Бразилец превратился в звезду нашей лиги в первый же сезон после переезда в Россию. Это великолепный результат, но куда больше в случае Клаудиньо поражает то, что ещё за год и девять месяцев до трансфера в «Зенит» он выступал во втором дивизионе чемпионата Бразилии – Серии В. Тогда плеймейкер «Брагантино» оценивался всего в € 300-500 тыс. Клаудиньо было почти 23 года, и он сам вряд ли поверил бы, что через пару сезонов сыграет в Лиге чемпионов.

На самом деле, таких историй, когда малоизвестный бразильский футболист за год-два превращается в большого игрока, достаточно много. Родина Пеле и Неймара не оскудеет талантами, там сумасшедшая конкуренция на всех уровнях, и поэтому не у каждого одарённого игрока получается быстро пробиться наверх. Для клубов РПЛ в нынешней политико-экономической ситуации бразильский рынок, наверное, должен стать одним из основных наряду с рынками Сербии и ФНЛ. Местные игроки, в принципе, готовы ехать в Россию: свежий пример – трансфер защитника Лукаса Фассона в «Локомотив».

Впрочем, тот же Фассон не так часто играл за «Атлетико Паранаэнсе» – провёл лишь девять матчей в высшем дивизионе. Футболисты основных составов команд местной Серии А довольно дорогие для клубов РПЛ. Нашим скаутам стоит обратить внимание на второй дивизион (или даже низшие лиги), чтобы найти за адекватные деньги нового Клаудиньо. Яркие фигуры там есть и сегодня. Рассказываем о некоторых игроках из Серии В, которые могли бы заинтересовать селекционеров из России.

Габриэл Тейшейра, «Гремио»

Ориентировочная стоимость: € 2,2 млн (по версии Transfermarkt)

Габриэл Тейшейра Фото: Getty Images

В прошлом сезоне «Гремио» сенсационно вылетел из Серии А и сейчас ведёт борьбу за возвращение в элиту. Этот клуб постоянно находит таланты и развивает их. Габриэл Тейшейра – очередной бриллиант. 21-летний игрок действует как на флангах полузащиты (как правило, слева), так и на позиции под нападающим. Он один из лучших в команде по обводкам, ударам и созданным голевым моментам. Принадлежит Габриэл Тейшейра «Флуминенсе», а за «Гремио» выступает на правах аренды. В Бразилии писали, что к этому игроку уже присматривались клубы из Северной Европы, США и Ближнего Востока.

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Габриэл Пек, «Васко да Гама»

Ориентировочная стоимость: € 1,8 млн

Габриэл Пек Фото: Getty Images

«Васко да Гама» – другой известный бразильский клуб, свалившийся во второй дивизион и стремящийся вернуться в Серию А. Там тоже всегда можно отыскать многообещающих игроков. Например, 21-летнего полузащитника Габриэла Пека. Он также играет либо на флангах, либо под нападающим, умеет обыгрывать один в один и особенно хорош в игре на пространстве за счёт скорости. Не выключается из оборонительных действий. Кстати, был кандидатом в юношескую сборную Бразилии. Несмотря на молодой возраст, у Габриэла Пека уже более 100 матчей за «Васко да Гама».

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Патрик де Лукка, «Баия»

Ориентировочная стоимость: € 1,5 млн

Патрик де Лукка Фото: Из личного архива

«Баия» входит в топ-4 команд Серии В, а полузащитник Патрик де Лукка – один из ключевых игроков команды. У него высокие показатели передач, подборов, отборов и выигранных единоборств. 22-летний центрхав обладает навыками плеймейкера – хорошо двигает мяч. Ещё когда «Баия» выступала в элите, сайт Globo.com включил де Лукку в список молодых футболистов, которые «способны взорвать Серию А», но вылет клуба из жаркого Салвадора по итогам сезона-2021 отложил прорыв Патрика. Тем не менее такой игрок вряд ли надолго задержится во втором дивизионе.

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Жажа, «Крузейро»

Ориентировочная стоимость: € 350 тыс.

Жажа Фото: ФК «Крузейро»

«Крузейро» тоже сенсационно вылетел в Серию В и увяз там, но после того, как Роналдо протянул руку помощи своему бывшему клубу, «лисы» получили надежду на возвращение в высший дивизион. «Крузейро» находится в группе лидеров вместе с «Васко да Гама», «Баией» и «Гремио». Среди тех, кто тащит команду наверх – арендованный у «Атлетико Паранаэнсе» вингер Жажа. У 21-летнего игрока много обводок и созданных голевых моментов. Он нацелен на ворота и неплох в единоборствах. Особенно опасен в контратаках. Жажа был кандидатом в юношескую сборную Бразилии.

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Лукас Фигейредо, «Васко да Гама»

Ориентировочная стоимость: 200 тыс.

Лукас Фигейредо Фото: «Васко да Гама»

Ещё один игрок «Васко да Гама», причём с совсем небольшой трансферной стоимостью. 20-летний Лукас Фигейредо, как и Габриэл Пек, – воспитанник клуба из Рио-де-Жанейро. И одно из открытий нынешнего сезона Серии В. Будучи универсальным игроком группы атаки, Лукас выделяется на фоне остальных молодых форвардов статистикой технико-тактических действий, единоборств и даже отборов. При этом обыгрывает, ассистирует, забивает. Любопытно, что однажды его привлекли к тренировкам первой сборной Бразилии, когда Тите не хватало игроков.

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Возможно, кого-то из этих талантливых бразильцев мы увидим в РПЛ, если российские клубы не упустят момент на трансферном рынке.