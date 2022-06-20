Бердыев удивил новым клубом. Почему тренер покинул Казахстан и при чём тут Азмун

Забыли про Курбана Бердыева? Самое время вспомнить. Прошлым летом тренера сватали в сборную России, но он возглавил «Кайрат». А сейчас, спустя почти год, покинул Казахстан и теперь будет работать в экзотическом чемпионате. Рассказываем подробности.

Недовольство болельщиков и проблемы с деньгами. Почему Бердыев ушёл из «Кайрата»

Бердыев раньше уже работал в «Кайрате», а в мае 2021-го вернулся в клуб на должность советника председателя наблюдательного совета. В августе его назначили главным тренером, но успеха не произошло. Команда завершила чемпионат на третьей строчке, а в новом сезоне по-настоящему провалилась.

После 13 туров «Кайрат» занимает седьмое место в Премьер-лиге, впервые влетел принципиальному сопернику («Астане») со счётом 0:6 и разгромно проиграл «Атырау» (состав дешевле более чем в два раза) — 0:3.

Курбан Бердыев в «Кайрате» Фото: fckairat.com

Проблемы усугубились финансовыми трудностями. Глава наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев с 17 марта, после январских событий, находится под следствием. Ему уже дважды продлили срок ареста. И хоть Боранбаев, вопреки распространённому мнению, не является хозяином «Кайрата» (клуб не частный, государственные деньги там есть), но часть средств действительно шла от его компании.



Результаты «Кайрата» при Бердыеве ударили и по посещаемости. Если на матч 1-го тура с «Актобе» в начале марта на трибуны пришло более девяти тысяч болельщиков, то последние игры собирали по две-четыре тысячи. Исключение — недавняя встреча с «Мактааралом», но и там было меньше шести тысяч. При этом проблемы с болельщиками у Бердыева начались ещё в прошлом году. Тогда фанаты были недовольны игрой и даже призывали российского тренера уйти в отставку.

Наш источник утверждает, что Бердыев с мая вёл переговоры с другими клубами. Причём отнюдь не с российскими, хотя в СМИ звучали предположения, что тренер может вернуться в наш чемпионат.



«Бердыев сидел до последнего, потому что прорабатывал варианты. Мне кажется, если бы у него не было вариантов, он никуда бы не ушёл. Контракт действовал до конца года», — сообщил источник.

Где теперь будет работать Бердыев и как он туда попал

Теперь самое интересное. Бердыев неожиданно возглавил иранскую команду «Трактор». И не просто возглавил, а получил власть — он будет совмещать тренерскую работу с функциями технического директора. При этом, учитывая санкции и изоляцию, в Иране в футбол вливаются солидные деньги. «Трактора» это тоже касается. Бердыев явно едет не на маленький контракт.



Немного фактов про «Трактор», чтобы у вас было понимание, что это за клуб:

основан в 1970 году. Ни разу не становился чемпионом Ирана, зато брал Кубок;

стоимость состава оценивается в € 8,2 млн. Это шестой показатель в лиге;

один из самых популярных клубов Ирана. На домашние матчи приходит под 50 тысяч болельщиков.

Минувший сезон получился для «Трактора» провальным — 13-е место в чемпионате из 16. Для сравнения, год назад было четвёртое. Логичный исход — очередная смена тренера.



Ещё один интересный нюанс. Наш источник сообщил, что трудоустроиться Бердыеву помог Сердар Азмун. Не секрет, что у тренера и нападающего тёплые отношения — они вместе работали в «Рубине» и «Ростове». Азмун — главная футбольная звезда Ирана последних лет, так что неудивительно, что к его рекомендациям на родине прислушиваются. Бердыев попал в «Трактор» именно через него.

Сердар Азмун и Курбан Бердыев Фото: РИА Новости

Бердыева в Иране встречают так же, как год назад в Казахстане — с надеждами на громкое имя и неизбежный успех. С «Кайратом» не получилось. Теперь узнаем, получится ли с «Трактором».