«Ведь может же! Ну это гений!» Что вы помните о том самом матче Голландия — Россия? Тест

Лето 2008-го стало одним из самых запоминающихся и самых ярких – всё потому, что сборная России тогда подарила всей стране настоящее счастье. И вот прошло уже столько лет, а мы продолжаем вспоминать тот матч с голландцами: пожалуй, по эмоциям в нашей футбольной истории что-то плюс-минус близкое было только после победы над испанцами в «Лужниках» в 2018-м. То, что творилось 22 июня 2008-го всё равно не сравнится ни с чем: улицы Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России не утихали до самого утра – народ гудел и отмечал громкую победу и гарантированные медали. А цитаты комментатора Георгия Черданцева, например, про Аршавина, который «может же» и который «ну это гений!» болельщики сборной помнят до сих пор.
А что ещё вы помните с того самого матча с голландцами, который состоялся ровно 14 лет назад? Давайте проверим! Мы собрали десять вопросов: есть и сложные, и совсем простые. Делитесь в комментариях своими результатами!
Загрузка теста зависит от скорости вашего интернета, дайте ему время. Пока можно вспомнить события того матча.
А ещё можно посмотреть эти фотографии, но будьте осторожны: возможны неконтролируемые слёзы ностальгии:
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