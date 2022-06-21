«Ведь может же! Ну это гений!» Что вы помните о том самом матче Голландия — Россия? Тест

Лето 2008-го стало одним из самых запоминающихся и самых ярких – всё потому, что сборная России тогда подарила всей стране настоящее счастье. И вот прошло уже столько лет, а мы продолжаем вспоминать тот матч с голландцами: пожалуй, по эмоциям в нашей футбольной истории что-то плюс-минус близкое было только после победы над испанцами в «Лужниках» в 2018-м. То, что творилось 22 июня 2008-го всё равно не сравнится ни с чем: улицы Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России не утихали до самого утра – народ гудел и отмечал громкую победу и гарантированные медали. А цитаты комментатора Георгия Черданцева, например, про Аршавина, который «может же» и который «ну это гений!» болельщики сборной помнят до сих пор.

А что ещё вы помните с того самого матча с голландцами, который состоялся ровно 14 лет назад? Давайте проверим! Мы собрали десять вопросов: есть и сложные, и совсем простые. Делитесь в комментариях своими результатами!

Загрузка теста зависит от скорости вашего интернета, дайте ему время. Пока можно вспомнить события того матча.

А ещё можно посмотреть эти фотографии, но будьте осторожны: возможны неконтролируемые слёзы ностальгии: