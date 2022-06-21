Сериал с трансфером Холанда ещё не закончен! Это «Реал» так из-за Мбаппе взбесился?

«Манчестер Сити» объявил о трансфере Эрлинга Холанда больше месяца назад. Обычно переход молодой суперзвезды в большой клуб означает, что в ближайшие несколько лет она будет недосягаема для других. Исключение — быстрые провалы и преждевременные продажи. Но есть ещё один сценарий: другой топ-клуб сходит с ума и устраивает охоту. Кажется, случай Холанда — именно такой.
Кто охотится за Холандом?
Конечно же, «Реал». Мадрид давно интересуется Холандом, и ещё пару лет назад испанские СМИ писали, что клуб видит в Эрлинге и Килиане Мбаппе будущую мегасвязку в атаке. Норвежец тогда как раз поразил всех в «Ред Булл Зальцбург» и переехал в Дортмунд, где сохранил безумный голевой график. В какой-то момент даже казалось, что будущий переход Холанда в «Реал» — решённый вопрос. Мадриду просто нужно было выждать год-два и заплатить отступные в размере € 75 млн. Чем всё закончилось, вы знаете.
Эрлинг Холанд
Фото: mancity.com
А теперь эта история получила новый виток. По информации крупного испанского издания AS, переход Холанда в «Сити» совершенно не остудил «Реал». Планы Мадрида вообще не изменились — клуб собирается купить Эрлинга в 2024 году. По задумке боссов «Реала», Холанд заменит Карима Бензема. Сейчас француз мчится за «Золотым мячом», но через два года ему будет уже 36 лет. Когда-то же он успокоится?
Кстати, Флорентино Перес уже прокомментировал трансфер Холанда в «Сити». Если честно, слова президента «Реала» вообще не похожи на опровержение потенциальной покупки Эрлинга.
«В нашей команде играет лучший нападающий в мире. Нелогично же подписывать Холанда, чтобы он сидел на скамейке запасных. Ничего не знаю о его отступных».
Неужели «Реал» действительно рассчитывает увести звезду у «Сити»? Есть одна теория
«Сити» — один из богатейших клубов в мире. Если Холанд заиграет в Манчестере, то его не отпустят ни за какие деньги. Если нет — зачем он «Реалу»? Есть подозрение, что всё дело в Пересе.
Чем известен президент «Реала»? Правильно, страстью к покупке суперзвёзд и сборке состава в стиле «галактикос». Теория заключается в том, что Перес взбесился, потому что его главные цели разбежались. Мбаппе, казалось, точно перейдёт в «Реал», но на деле Килиан неожиданно продлил контракт с «ПСЖ» и то ли отложил переезд в Мадрид на несколько лет, то ли сделал так, что он не случится никогда. Пересу по-прежнему нужна новая суперзвезда, а лучшего кандидата, чем эти двое, пока так и не появилось. Учитывая поступок Мбаппе, логично, что целью должен стать Холанд.
Вопрос только один: как «Реал» будет проворачивать эту сделку? Если настрой Переса за ближайшие два года никуда не денется, нас ждёт лютая трансферная сага наподобие той, что была в 2018-м. Тогда «Реал» хотел заменить Криштиану Роналду и пытался переманить Неймара из «ПСЖ». Бразилец, если верить СМИ, был не против, но боссы Парижа заломили такую цену, что не рискнул даже такой транжира, как Перес.
Флорентино Перес
Фото: Getty Images
Справедливости ради, трансфер Холанда кажется более реальным из-за отступных — они составляют всего € 150 млн и вступят в силу как раз летом 2024-го. Но, во-первых, «Сити» легко может продлить контракт на новых условиях раньше этого срока, а во-вторых, при выплате суммы выкупа нужно согласие футболиста. Интрига, достойная триллера.
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