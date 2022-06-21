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Трансферы, Эрлинг Холанд перешёл в «Манчестер Сити», «Реал» хочет купить нападающего в 2024 году, подробности

Сериал с трансфером Холанда ещё не закончен! Это «Реал» так из-за Мбаппе взбесился?
Михаил Рождественский
«Реал» хочет купить Холанда
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Президенту Пересу позарез нужна новая суперзвезда. Интересно, что об этом думают в «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» объявил о трансфере Эрлинга Холанда больше месяца назад. Обычно переход молодой суперзвезды в большой клуб означает, что в ближайшие несколько лет она будет недосягаема для других. Исключение — быстрые провалы и преждевременные продажи. Но есть ещё один сценарий: другой топ-клуб сходит с ума и устраивает охоту. Кажется, случай Холанда — именно такой.

Холанд дал первое интервью в форме «Манчестер Сити». И упомянул «Краснодар» Холанд дал первое интервью в форме «Манчестер Сити». И упомянул «Краснодар»

Кто охотится за Холандом?

Конечно же, «Реал». Мадрид давно интересуется Холандом, и ещё пару лет назад испанские СМИ писали, что клуб видит в Эрлинге и Килиане Мбаппе будущую мегасвязку в атаке. Норвежец тогда как раз поразил всех в «Ред Булл Зальцбург» и переехал в Дортмунд, где сохранил безумный голевой график. В какой-то момент даже казалось, что будущий переход Холанда в «Реал» — решённый вопрос. Мадриду просто нужно было выждать год-два и заплатить отступные в размере € 75 млн. Чем всё закончилось, вы знаете.

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд

Фото: mancity.com

А теперь эта история получила новый виток. По информации крупного испанского издания AS, переход Холанда в «Сити» совершенно не остудил «Реал». Планы Мадрида вообще не изменились — клуб собирается купить Эрлинга в 2024 году. По задумке боссов «Реала», Холанд заменит Карима Бензема. Сейчас француз мчится за «Золотым мячом», но через два года ему будет уже 36 лет. Когда-то же он успокоится?

Кстати, Флорентино Перес уже прокомментировал трансфер Холанда в «Сити». Если честно, слова президента «Реала» вообще не похожи на опровержение потенциальной покупки Эрлинга.

Флорентино Перес
Флорентино Перес
президент «Реала»

«В нашей команде играет лучший нападающий в мире. Нелогично же подписывать Холанда, чтобы он сидел на скамейке запасных. Ничего не знаю о его отступных».

Неужели «Реал» действительно рассчитывает увести звезду у «Сити»? Есть одна теория

«Сити» — один из богатейших клубов в мире. Если Холанд заиграет в Манчестере, то его не отпустят ни за какие деньги. Если нет — зачем он «Реалу»? Есть подозрение, что всё дело в Пересе.

Чем известен президент «Реала»? Правильно, страстью к покупке суперзвёзд и сборке состава в стиле «галактикос». Теория заключается в том, что Перес взбесился, потому что его главные цели разбежались. Мбаппе, казалось, точно перейдёт в «Реал», но на деле Килиан неожиданно продлил контракт с «ПСЖ» и то ли отложил переезд в Мадрид на несколько лет, то ли сделал так, что он не случится никогда. Пересу по-прежнему нужна новая суперзвезда, а лучшего кандидата, чем эти двое, пока так и не появилось. Учитывая поступок Мбаппе, логично, что целью должен стать Холанд.

Вопрос только один: как «Реал» будет проворачивать эту сделку? Если настрой Переса за ближайшие два года никуда не денется, нас ждёт лютая трансферная сага наподобие той, что была в 2018-м. Тогда «Реал» хотел заменить Криштиану Роналду и пытался переманить Неймара из «ПСЖ». Бразилец, если верить СМИ, был не против, но боссы Парижа заломили такую цену, что не рискнул даже такой транжира, как Перес.

Флорентино Перес

Флорентино Перес

Фото: Getty Images

Справедливости ради, трансфер Холанда кажется более реальным из-за отступных — они составляют всего € 150 млн и вступят в силу как раз летом 2024-го. Но, во-первых, «Сити» легко может продлить контракт на новых условиях раньше этого срока, а во-вторых, при выплате суммы выкупа нужно согласие футболиста. Интрига, достойная триллера.

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